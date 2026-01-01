لےآؤٹس، اینیمیشنز اور ویژول فلو کو دستی طور پر سیٹ کرنے کے بجائے، ٹیمپلیٹس آپ کو ایک مضبوط نقطۂ آغاز دیتے ہیں جسے آپ آسانی سے اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو تیزی سے کام کرنا ہو، ویژول یکسانیت برقرار رکھنی ہو، یا بڑے پیمانے پر کنٹینٹ تیار کرنا ہو تو یہ بہترین ہوتے ہیں۔ صرف چند تبدیلیوں کے ساتھ، آپ اپنے اثاثے، اواتارز اور برانڈ کِٹس لاگو کر سکتے ہیں تاکہ ہر ویڈیو پروفیشنل لگے اور مکمل طور پر آپ کے برانڈ کے مطابق ہو۔
ٹیمپلیٹ لائبریری تک رسائی حاصل کریں
شروع کرنے کے لیے اپنے HeyGen ڈیش بورڈ پر جائیں اور "Templates" ٹیب پر کلک کریں۔ اس سے مکمل ٹیمپلیٹ لائبریری کھل جائے گی، جہاں آپ کو مختلف استعمال کے کیسز کے لیے بنائے گئے پہلے سے تیار شدہ آپشنز کی وسیع رینج ملے گی۔ آپ پوری کلیکشن کو براؤز کر سکتے ہیں یا زمرہ جات جیسے مارکیٹنگ، ٹریننگ، سوشل میڈیا یا اعلانات کے مطابق فلٹر کر سکتے ہیں۔
جب آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق کوئی ٹیمپلیٹ مل جائے، تو اس پر کلک کریں اور "Create with AI Studio" منتخب کریں۔ ٹیمپلیٹ براہِ راست ایڈیٹر میں کھل جائے گا اور حسبِ ضرورت تبدیلی کے لیے تیار ہوگا۔
AI اسٹوڈیو میں اپنا ٹیمپلیٹ حسبِ ضرورت بنائیں
AI Studio کے اندر، ٹیمپلیٹ کے تقریباً ہر حصے کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اواتارز تبدیل کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ بدل سکتے ہیں، اپنی اسکرپٹ شامل کر سکتے ہیں، سینز کو شامل یا حذف کر سکتے ہیں، اور ویژولز کو باریک بینی سے اپنی ضروریات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔
اواتار یا بیک گراؤنڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، بس اس عنصر پر کلک کریں جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے آپ نیا بیک گراؤنڈ رنگ، تصویر یا ویڈیو منتخب کر سکتے ہیں، اور اپنی HeyGen لائبریری سے کوئی دوسرا اواتار چن سکتے ہیں۔
اپنی اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور اسے بہتر بنائیں
ہر سین کا اسکرپٹ براہِ راست ایڈیٹر میں ایڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی سین پر کلک کریں تاکہ ٹیکسٹ اپ ڈیٹ کریں، رفتار (pacing) ایڈجسٹ کریں، یا مخصوص جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ اگر آپ کو اپنی کاپی بنانے یا بہتر کرنے میں مدد چاہیے، تو اسکرپٹ فیلڈ میں فارورڈ سلیش ٹائپ کریں اور AI Script Writer منتخب کریں۔ اس سے آپ AI کی مدد سے نیا مواد بنا سکتے ہیں یا موجودہ ٹیکسٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔
پس منظر کی موسیقی شامل کریں یا تبدیل کریں
کچھ ٹیمپلیٹس میں ڈیفالٹ طور پر بیک گراؤنڈ میوزک شامل ہوتا ہے، لیکن آپ اسے آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنا میوزک شامل کر سکتے ہیں۔ بائیں سائیڈ بار میں موجود "Music" بٹن پر کلک کریں، دستیاب ٹریکس کو براؤز اور پری ویو کریں، پھر کسی ایک کو براہِ راست اپنی ویڈیو میں شامل کریں۔ اگر آپ کسٹم آڈیو پسند کرتے ہیں تو "Assets" سیکشن کھولیں اور اپنی فائل اپ لوڈ کریں۔
اپنی ویڈیو کا جائزہ لیں اور جمع کریں
جب آپ کی ویڈیو بالکل ویسی نظر آئے جیسی آپ چاہتے ہیں، تو اسے پری ویو کریں تاکہ یقین ہو جائے کہ ویژولز، اسکرپٹ اور آڈیو آپس میں روانی سے کام کر رہے ہیں۔ جب آپ تیار ہوں، تو "Submit" پر کلک کریں، اپنی مطلوبہ آؤٹ پٹ ریزولوشن منتخب کریں اور تصدیق کریں۔ HeyGen آپ کی ویڈیو کو پروسیس کرے گا، اور جب یہ تیار ہو جائے گی تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن یا ای میل موصول ہوگی۔ پروسیسنگ کا وقت ویڈیو کی لمبائی اور فائل سائز کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔
اپنے قابلِ استعمال دوبارہ استعمال ہونے والے ٹیمپلیٹس بنائیں
آپ اپنی برانڈ کے مطابق کسٹم ٹیمپلیٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ بس ویڈیو کو اس وقت تک ایڈٹ کریں جب تک وہ آپ کے پسندیدہ لے آؤٹ، اسٹرکچر اور اسٹائلنگ سے مطابقت نہ اختیار کر لے۔ پھر اوپر دائیں کونے میں موجود مینو کھولیں اور "Save as Template" منتخب کریں۔ اس سے ویڈیو ایک ری یوزایبل ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ ہو جائے گی جس تک آپ آئندہ پروجیکٹس کے لیے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے کنٹینٹ کو معیاری بنانا، پروڈکشن کو تیز کرنا اور اپنی تمام ویڈیوز میں مستقل مزاجی برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔
بس اتنا ہی۔ ٹیمپلیٹس آپ کو تیزی سے کام کرنے، مستقل مزاج رہنے، اور سیٹ اپ کے بجائے اپنے پیغام پر توجہ دینے میں مدد دیتے ہیں۔ صرف چند کلکس میں، آپ کسی بھی پہلے سے بنے ہوئے ٹیمپلیٹ کو مکمل طور پر حسبِ ضرورت، شیئر کے لیے تیار ویڈیو میں بدل سکتے ہیں۔