Конструктор вступів YouTube для брендованих заставок

Дайте своєму каналу насправді гідну заставку. HeyGen допомагає створювати ефектні вступи для YouTube, завдяки яким глядачі миттєво впізнають Ваш бренд і відчують захоплення від того, що буде далі. Ви можете всього за кілька хвилин створювати інтро з кінематографічною динамікою, чітким брендингом і живим темпом.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватар
Синхронізацію губ буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Чорний фон без видимого вмісту, використовується як заповнювач на сайті платформи відео зі ШІ HeyGen

Ігрові та розважальні канали

Add thrilling sound design, animated logos, and fast motion that matches your energy. Give new viewers a reason to instantly remember your channel name.

Логотип HeyGen

Влогери та лайфстайл-креатори

Share personality-first visuals that introduce your story and style. Create intros that feel warm, relatable, and welcoming to your community.

Чорний фон без видимого вмісту, використовується як заповнювач для візуалів створення відео зі ШІ в HeyGen

Навчальні та пояснювальні відео

Help viewers follow your lessons from video one. Clear branding makes your knowledge easier to trust and topics easier to engage with.

Чорний фон

Бізнесові, продуктові та брендові канали

Turn every video into a branded marketing asset. Short intros give your messaging a professional edge that elevates credibility.

Огляди та контент з розпакуванням

Огляди та контент з розпакуванням

Quickly set the tone and build anticipation before the reveal. Intros become part of the viewing ritual that keeps audiences watching regularly.

YouTube Shorts і соціальні снипети

YouTube Shorts і соціальні снипети

Create optimized intros for vertical formats where rapid attention is critical. Compact, high-impact visuals are designed for fast consumption.

Чому варто обрати YouTube Intro Maker від HeyGen

У Вас є лише кілька секунд, щоб справити перше враження. HeyGen допомагає використати ці секунди максимально ефективно, створюючи професійні інтро, які підсилюють впізнаваність бренду та перетворюють глядачів на підписників, роблячи Ваше вступне відео по-справжньому переконливим.

Почніть з простої ідеї або короткого промпту, а потім налаштуйте свій інтро-ролик за допомогою моушн-графіки, стилів тексту, керування кольорами та звуку, щоб зробити кожне вступне відео по-справжньому унікальним.

Почніть безкоштовно
Привертає увагу з першої секунди

Залучайте глядачів із перших секунд кожного відео, щоб вони дивилися далі. Інтро формують довіру, задають очікування та заохочують глядачів підписуватися й залишатися з Вашим контентом.

Послідовний візуальний брендинг у всіх відео

Додайте свій логотип, слоган і кольори, щоб миттєво підсилити впізнаваність каналу за допомогою безкоштовного шаблону вступу для YouTube. Завдяки збереженим пресетам кожен вступ виглядає цілісним і легко впізнаваним для нової та постійної авдиторії.

Швидке створення без творчих обмежень

Створюйте преміальний моушн-дизайн без вивчення програм для анімації. ШІ підбирає стиль і темп, тож Ви отримуєте відшліфований результат швидше й з меншими зусиллями.

Анімована моушн-графіка зі ШІ

Перетворюйте прості логотипи, титри та текст на ефектні анімовані інтро-сцени за лічені секунди. Рухома графіка на основі ШІ додає плавні переходи, динамічні ефекти та візуальну глибину, які миттєво підсилюють перше враження від Вашого каналу. Кожна анімація має такий темп, щоб швидко зачепити глядачів, не виглядаючи перевантаженою чи хаотичною.

Почніть безкоштовно →
A digital design interface with a 3D white sphere background, a row of thumbnails, a blue cursor, and a 'Dune' color swatch.

Інструменти для настроювання бренду

Застосуйте шрифти, кольори та стилі макета свого каналу, щоб усі інтро виглядали послідовно. Завантажте логотипи, слогани та графічні елементи, щоб створювати інтро, які відповідають Вашим наявним мініатюрам і банерам. Такі інструменти брендингу допомагають підвищити впізнаваність і зміцнити Вашу айдентику з перших кадрів.

Почніть безкоштовно →
A smiling man with UI overlays showing brand fonts, colors, and an editable text box reading "Hey Maya! We have a special offer just for you!".

Музика й звук, що підсилюють енергію

Обирайте з бібліотеки динамічних, напружених або кінематографічних саундтреків, створених спеціально для коротких інтро. Аудіо автоматично синхронізується з анімованими моментами, щоб акценти звучали в потрібний момент. Ви також можете обрізати, приглушувати або замінювати треки, щоб точно налаштувати енергію та настрій.

Почніть безкоштовно →
An app interface displays a woman singing with "Aurelia's Just Again" text over a blurred grayscale street, with a menu for choosing background fills like image, video, or gradient.

Експорт у кількох форматах без обрізання кадру

Експортуйте своє вступне відео у широкоформатному, вертикальному або квадратному форматі без втрати кадрування чи важливих візуальних елементів. Макети з антиобрізанням гарантують, що логотипи, текст і анімації залишаються по центру та добре читаються на YouTube, Shorts, TikTok та інших платформах. Це дає змогу легко повторно використовувати один інтро-ролик усюди, де Ваша авдиторія дивиться відео.

Почніть безкоштовно →
A smiling man in an office setting with a dialog box showing "Export as SCORM" enabled for version "SCORM 1.2".

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися конструктором вступів для YouTube

Створюйте вступи для YouTube швидше, ніж налаштовуєте новий thumbnail. HeyGen спрощує дизайн, щоб Ви могли більше зосередитися на створенні контенту та зростанні каналу.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Опишіть своє бачення вступу

Поділіться коротким промптом із назвою каналу, тоном і візуальним стилем. HeyGen миттєво створить кілька варіантів інтро, які відображають Ваш бренд і задають настрій для кожного відео, яке Ви створюєте.

Крок 2

Удоскональте свій креативний напрям

Налаштуйте анімацію, темп і аудіо так, щоб вони відповідали Вашій індивідуальності. Використовуйте попередній перегляд у реальному часі, щоб точно відкоригувати кольори, рух і звук, аби Ваш вступ виглядав професійно й був безпомилково впізнаваним.

Крок 3

Додайте брендинг і фінальні штрихи

Додавайте логотипи, слогани та фірмові елементи, щоб забезпечити послідовність на всьому Вашому каналі. Кожне налаштування допомагає зміцнити Вашу айдентику та підвищити впізнаваність серед глядачів.

Крок 4

Експортуйте та використовуйте у своїх відео

Завантажте свій інтро-ролик у форматах і роздільній здатності, готових для YouTube. Завантажте його у свій редактор або в налаштування каналу, щоб автоматично додавати його до майбутніх відео в межах безшовного робочого процесу публікації.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке конструктор вступів для YouTube?

Це AI-відео генератор коротких брендованих вступних анімацій для Ваших відео на YouTube. Такі інтро формують Ваш стиль і допомагають глядачам швидко впізнавати Ваш канал серед усіх завантажень.

Якої тривалості має бути вступ до відео на YouTube?

Більшість професійних інтро тривають від 5 до 10 секунд. Це допомагає утримувати увагу й водночас дає достатньо часу, щоб сформувати впізнаваність бренду до початку основного контенту, роблячи Ваше вступне відео по-справжньому важливим.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу, щоб створити вступ для YouTube?

Досвід не потрібен. HeyGen автоматично відповідає за моушн-дизайн і таймінг, водночас надаючи Вам прості інструменти для персоналізації візуалу та звуку. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29.

Чи можу я завантажити свій логотип і оформлення каналу?

Так. Ви можете додати свій логотип, слоган і фірмові кольори, щоб Ваше інтро з першого ж кадру виглядало як органічне продовження Вашої присутності на YouTube.Тариф Proпочинається від $99

Чи можу я легко додати свій вступ до кожного відео?

Авжеж. Після завантаження Ви можете розміщувати свій інтро-ролик на початку всіх майбутніх відео, щоб зберігати послідовний брендинг на всьому каналі.

Чи допоможе вступ до відео на YouTube отримати більше підписників?

Інтро формують відчуття знайомства та професійності — два чинники, які спонукають глядачів довіряти автору й підписуватися на новий контент, особливо коли йдеться про захопливе вступне відео. Це невелике покращення з великим результатом.

Чи можу я змінити свою вступну частину в майбутньому?

Так. Ви можете будь-коли оновити стиль, музику та логотип, використовуючи шаблон інтро. Підтримуйте свій брендинг свіжим, зберігаючи впізнаваний вигляд і відчуття для Вашої авдиторії.

Чи можу я експортувати відео в 4K для YouTube?

Доступні параметри експорту у високій роздільній здатності, щоб Ваше вступне відео виглядало чітко на всіх пристроях і екранах YouTube — від телефонів до телевізорів.

Чи підтримує HeyGen вертикальні інтро для Shorts?

Так. Створюйте окремі вертикальні вступи 9:16, спеціально для Shorts і мобільного перегляду, щоб Ваш брендинг залишався впізнаваним і поза довгими відео.

Чи надає HeyGen звукові ефекти та музику?

Ви можете обрати трек із спеціально дібраної бібліотеки саундтреків, створених для інтро у Вашому відеоредакторі. Кожен кліп автоматично синхронізується для максимального ефекту.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background