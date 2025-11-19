Конструктор віртуальних персонажів для реалістичних відео зі ШІ

Створюйте віртуальну людину, яка буде презентувати, пояснювати, продавати й навчати без Вашої постійної присутності в кадрі. З HeyGen Ви можете створити реалістичну віртуальну людину на основі ШІ, яка природно говорить, послідовно доносить повідомлення та масштабовано працює у відео, різними мовами й у різних сценаріях використання. Формуйте довіру, заощаджуйте час і спілкуйтеся чітко завдяки цифровій присутності, максимально наближеній до людської.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Продажі та залучення лідів

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

Маркетинг і бренд-сторітелінг

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

Навчання та адаптація співробітників

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

Навчання клієнтів та підтримка

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

Внутрішні комунікації

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

Багатомовний глобальний контент

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення віртуальних персонажів

Виробництво відео не повинно залежати від знімальних графіків, студій чи нескінченних дублів. Virtual Person Maker від HeyGen знімає ці обмеження, зберігаючи водночас чіткість, індивідуальність і довіру, на яку авдиторія розраховує від справжніх людських ведучих.

Завжди доступний, завжди послідовний

Віртуальна людина передає однаковий тон, зовнішність і якість у кожному відео. Така послідовність посилює впізнаваність бренду й усуває варіативність, притаманну живим зйомкам, забезпечуючи єдиний, цілісний досвід взаємодії з цифровою людиною.

Створено для масштабування та швидкості

Створіть одну віртуальну людину й використовуйте її в десятках або тисячах відео. Команди контенту можуть публікувати матеріали швидше, не ускладнюючи процес виробництва.

Людська присутність без людських обмежень

Віртуальні персонажі поєднують знайомість живого ведучого з ефективністю ШІ, створюючи реалістичну взаємодію. Ви залишаєтеся присутніми на екрані, не записуючи щоразу нове відео для кожного оновлення.

Реалістичний, схожий на людину вигляд

Віртуальні персонажі створені так, щоб виглядати природно й професійно в кадрі, з врівноваженою поставою, чіткими рисами обличчя та якісним зображенням. Ледь помітні рухи допомагають уникнути враження статичності чи штучності. Такий рівень реалізму утримує увагу на самому повідомленні, а не на технології, що стоїть за ним.

Природна мова та виразна подача

Кожна віртуальна людина говорить у плавному темпі, з чіткою вимовою та природною інтонацією. Мовлення створюється так, щоб звучати як жива розмова, а не як завчений текст чи робот. Це робить довші відео легшими для перегляду та покращує розуміння матеріалу авдиторією завдяки виразній міміці.

Послідовна презентація бренду

Ваш віртуальний персонаж зберігає однакову візуальну айдентику та стиль подачі в усіх відео. Це допомагає брендам залишатися впізнаваними, навіть коли обсяги контенту стрімко зростають. Послідовність також спрощує процеси перегляду та затвердження для більших команд.

Повторне використання у різних форматах і каналах

Одна й та сама віртуальна людина може з’являтися в пояснювальних роликах, навчальних матеріалах, оголошеннях і підтримувальних відео. Це зменшує потребу в кількох ведучих або різних стилях. Авдиторія звикає до одного послідовного цифрового обличчя.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже кілька тижнів поспіль знімали фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися конструктором віртуальних персонажів

Оживіть будь-яку віртуальну людину за допомогою цього реалістичного генератора віртуальних персонажів у чотири прості кроки.

Крок 1

Виберіть свою віртуальну людину

Виберіть готову віртуальну людину або створіть персоналізовану. Кожен варіант створений для професійної подачі.

Крок 2

Напишіть свій сценарій

Введіть або вставте текст, який Ви хочете, щоб озвучила віртуальна людина. За потреби оберіть мову та тон.

Крок 3

Налаштуйте своє відео

Налаштуйте фон, макет і додаткові візуальні елементи. Зберігайте брендинг послідовним в усьому контенті.

Крок 4

Створіть і опублікуйте

Створіть своє відео та експортуйте його для будь-якої платформи. Використовуйте ту саму віртуальну людину для майбутніх оновлень.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке віртуальна людина?

Віртуальна людина — це цифровий, схожий на людину ведучий, створений за допомогою ШІ. Вона може говорити, презентувати інформацію та з’являтися у відео без живих зйомок, подібно до аватара у віртуальному світі.

Чим віртуальна людина відрізняється від чат-бота?

Чат-бот спілкується за допомогою тексту. Віртуальна людина спілкується візуально та голосом через відео, створюючи сильніший людський зв’язок.

Чи можу я використовувати віртуальну людину для бізнес-відео?

Так. Віртуальні персонажі зазвичай використовуються для маркетингу, продажів, навчання та внутрішніх комунікацій, де анімація допомагає підвищити залученість. Вони створені для професійного середовища.

Чи виглядають віртуальні персонажі реалістично?

Так. Віртуальні персонажі HeyGen створені з природною мімікою, ритмом мовлення та манерою подачі. Це робить відео легкими для сприйняття й викликає довіру.

Чи можу я оновлювати відео, не створюючи віртуальну людину заново?

Так. Ту саму віртуальну людину можна повторно використовувати в необмеженій кількості відео. Вам потрібно лише оновити сценарій, щоб створювати новий контент за допомогою AI-відео генератора.

Чи підходить віртуальна людина для глобальної авдиторії?

Так. Віртуальні персонажі можуть доносити контент кількома мовами, зберігаючи ту саму візуальну ідентичність за допомогою функції перекладу відео. Це забезпечує послідовну глобальну комунікацію.

Хто контролює контент віртуальної людини?

Ви зберігаєте повний контроль над сценаріями, відео та їх використанням. Віртуальні персонажі доступні лише у Вашому робочому просторі HeyGen.

Навіщо використовувати віртуальну людину замість живого відео?

Віртуальні персонажі заощаджують час, зменшують витрати на виробництво та дають змогу швидше оновлювати контент. Вони забезпечують людську присутність без обмежень, пов'язаних із зйомками.

