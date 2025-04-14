Шаблони відео зі ШІ

Створюйте вражаючі відео за лічені хвилини, використовуючи бібліотеку HeyGen з понад 700 шаблонів відео зі ШІ. Кожен шаблон дає Вам швидкий спосіб створити якісний, контент, що привертає увагу, без жодного досвіду монтажу. Понад 85 000 креаторів і команд уже довіряють HeyGen, щоб спростити та прискорити свій процес створення відео.
Досягайте бездоганної синхронізації аудіо та відео
Хочете, щоб Ваші відео виглядали природно, з голосом і рухом губ у повному синхроні, без годин, проведених у редакторі? Функція lip-sync на базі ШІ від HeyGen автоматично узгоджує мовлення з рухом рота, незалежно від того, чи використовуєте Ви AI-аватари, чи реальні відеозаписи.
Ви можете почати з будь-якого шаблону відео зі ШІ, додати свій сценарій або аудіо, обрати голос і дозволити HeyGen налаштувати таймінг за Вас. Це працює багатьма мовами, тож Ви можете створювати локалізовані версії того самого відео без повторного запису. Це допомагає креаторам, тренерам і маркетинговим командам створювати відшліфовані відео, які сприймаються автентичними та приємними для перегляду.
Найкращі практики lip-sync зі ШІ
Щоб отримати плавну й природну синхронізацію губ, достатньо кількох простих кроків. Ці поради допоможуть Вам досягти найкращих результатів під час створення відео з AI-аватарами або синхронізації аудіо з реальними відеозаписами.
• Оберіть якісний голос: виберіть чіткий, природний голос ШІ, який відповідає Вашому повідомленню. Платформа пропонує понад 300 голосів 175 мовами.
• Використовуйте чисте аудіо: якщо Ви завантажуєте власний аудіозапис, оберіть запис без шумів. Чисте аудіо допомагає ШІ точніше відтворювати рухи рота.
• Узгодьте тон і емоції: оберіть аватар з мімікою, що відповідає Вашому сценарію. Це робить відео більш переконливими й утримує увагу глядачів.
• Перекладайте й синхронізуйте в один крок: використовуйте вбудований переклад ШІ, коли Вам потрібен багатомовний lip-sync. Система автоматично підлаштовує таймінг і рухи рота під кожну мову.
Залучайте авдиторію за допомогою реалістичного AI lip-sync
Реалістична синхронізація губ робить Ваші відео зручнішими для перегляду й допомагає донести повідомлення більш природно. Замість того щоб вручну підганяти кадри, ШІ за лічені секунди узгоджує кожне слово з точними рухами рота. Це працює як для кастомних аватарів, так і для реальних відео, надаючи Вам швидкий спосіб створювати чіткий, професійно виглядний контент.
Якщо Ви створюєте навчальні відео, маркетингові ролики, пояснювальні відео або багатомовні відео, ШІ бере на себе всю роботу з таймінгом і мімікою. Завдяки інтеграціям на кшталт Zapier Ви можете автоматизувати процес у кількох проєктах і підтримувати безперебійну роботу Вашого робочого процесу.
Якщо Вам потрібна допомога з написанням сценарію, скористайтеся HeyGen AI Video Script Generator, щоб створити готові до використання сценарії за лічені секунди.
Створюйте ідеально синхронізовані відео за 4 прості кроки
Оживіть свої відео точною багатомовною синхронізацією губ. Дотримуйтеся цих кроків, щоб перетворити будь-який сценарій або аудіо на готове відео.
Почніть з написання свого сценарію або завантаження якісного аудіо. Використовуйте перетворення тексту на мовлення, записане аудіо або перекладений текст залежно від Вашого проєкту.
Оберіть з широкого вибору AI-аватарів або використайте власне відео. Кожен з них створений так, щоб передавати природні емоції та чіткий рух губ.
Обирайте з понад 300 голосів 175 мовами. Підберіть тон і стиль або завантажте реальне відео для синхронізації зі ШІ.
ШІ автоматично синхронізує губи, голос і міміку. Експортуйте готове відео за лічені секунди та діліться ним де завгодно.
AI-відеошаблони HeyGen — це заздалегідь підготовлені макети, створені, щоб допомогти Вам за кілька хвилин робити професійні відео без ручного монтажу. Кожен шаблон містить готові сцени, переходи та ритм подачі, тож Ви можете зосередитися на своєму повідомленні, а не на створенні всього з нуля. Перегляньте шаблони тут: AI-відеошаблони
Так. Ви можете змінювати текст, завантажувати зображення, замінювати кліпи, коригувати кольори й додавати свій логотип, щоб усе відповідало айдентиці Вашого бренду. Кожен шаблон повністю налаштовується, тож Вам легко створювати послідовні, брендовані відео для маркетингу, навчання та контенту для соцмереж.
Так. Ви можете додати AI-аватари HeyGen до будь-якого шаблону й використовувати точну синхронізацію губ зі ШІ для природного озвучування. Аватари підтримують кілька мов, тож Вам легко створювати локалізовані або багатомовні версії одного й того самого відео без повторного запису.
Досвід не потрібен. Редактор працює за принципом drag-and-drop і відкривається прямо у Вашому браузері, тож новачки та команди можуть швидко створювати відео високої якості. Інструменти зі ШІ автоматично керують таймінгом, структурою сцен і налаштуванням макета.
Так. Ви можете почати з тексту, завантажити аудіо або додати зображення й кліпи. ШІ адаптує Ваші медіа до обраного шаблону та узгоджує візуальні елементи, темп і голос, щоб створити професійний результат. Якщо Вам потрібна допомога зі сценарієм, спробуйте AI Video Script Generator.
Ви можете створювати відео для соцмереж, пояснювальні ролики, рекламу у стилі UGC, корпоративні презентації, відеоогляди нерухомості, навчальні матеріали та маркетинговий контент. Завдяки понад 700 шаблонам Ви зможете робити відео майже для будь-якої ніші, авдиторії чи платформи.
Ви можете експортувати готове відео в HD або 4K залежно від Вашого тарифного плану. Відео завантажуються у форматі MP4 для зручного поширення в TikTok, Instagram, YouTube або на бізнес-платформах. Щоб змінювати розмір під різні платформи, скористайтеся інструментом Repurpose Video Tool.
