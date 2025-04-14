Створюйте відео за допомогою шаблонів AI-відео

Створюйте вражаючі відео за лічені хвилини, використовуючи бібліотеку HeyGen з понад 700 шаблонів відео зі ШІ. Кожен шаблон дає Вам швидкий спосіб створити якісний, контент, що привертає увагу, без жодного досвіду монтажу. Понад 85 000 креаторів і команд уже довіряють HeyGen, щоб спростити та прискорити свій процес створення відео.

Tool featured image
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Шаблони відео зі ШІ

Досягайте бездоганної синхронізації аудіо та відео

Хочете, щоб Ваші відео виглядали природно, з голосом і рухом губ у повному синхроні, без годин, проведених у редакторі? Функція lip-sync на базі ШІ від HeyGen автоматично узгоджує мовлення з рухом рота, незалежно від того, чи використовуєте Ви AI-аватари, чи реальні відеозаписи.

Ви можете почати з будь-якого шаблону відео зі ШІ, додати свій сценарій або аудіо, обрати голос і дозволити HeyGen налаштувати таймінг за Вас. Це працює багатьма мовами, тож Ви можете створювати локалізовані версії того самого відео без повторного запису. Це допомагає креаторам, тренерам і маркетинговим командам створювати відшліфовані відео, які сприймаються автентичними та приємними для перегляду.

Почніть безкоштовно →
weekly report learn a language timeline week 5 week 6 week 7
Шаблони відео зі ШІ

Найкращі практики lip-sync зі ШІ

Щоб отримати плавну й природну синхронізацію губ, достатньо кількох простих кроків. Ці поради допоможуть Вам досягти найкращих результатів під час створення відео з AI-аватарами або синхронізації аудіо з реальними відеозаписами.

• Оберіть якісний голос: виберіть чіткий, природний голос ШІ, який відповідає Вашому повідомленню. Платформа пропонує понад 300 голосів 175 мовами.
• Використовуйте чисте аудіо: якщо Ви завантажуєте власний аудіозапис, оберіть запис без шумів. Чисте аудіо допомагає ШІ точніше відтворювати рухи рота.
• Узгодьте тон і емоції: оберіть аватар з мімікою, що відповідає Вашому сценарію. Це робить відео більш переконливими й утримує увагу глядачів.
• Перекладайте й синхронізуйте в один крок: використовуйте вбудований переклад ШІ, коли Вам потрібен багатомовний lip-sync. Система автоматично підлаштовує таймінг і рухи рота під кожну мову.

Почніть безкоштовно →
a screen that says create new voice on it
Шаблони відео зі ШІ

Залучайте авдиторію за допомогою реалістичного AI lip-sync

Реалістична синхронізація губ робить Ваші відео зручнішими для перегляду й допомагає донести повідомлення більш природно. Замість того щоб вручну підганяти кадри, ШІ за лічені секунди узгоджує кожне слово з точними рухами рота. Це працює як для кастомних аватарів, так і для реальних відео, надаючи Вам швидкий спосіб створювати чіткий, професійно виглядний контент.

Якщо Ви створюєте навчальні відео, маркетингові ролики, пояснювальні відео або багатомовні відео, ШІ бере на себе всю роботу з таймінгом і мімікою. Завдяки інтеграціям на кшталт Zapier Ви можете автоматизувати процес у кількох проєктах і підтримувати безперебійну роботу Вашого робочого процесу.

Якщо Вам потрібна допомога з написанням сценарію, скористайтеся HeyGen AI Video Script Generator, щоб створити готові до використання сценарії за лічені секунди.

Почніть безкоштовно →
a video that says boost engagement on it
Як це працює?

Створюйте ідеально синхронізовані відео за 4 прості кроки

Оживіть свої відео точною багатомовною синхронізацією губ. Дотримуйтеся цих кроків, щоб перетворити будь-який сценарій або аудіо на готове відео.

Крок 1

Введіть текст або завантажте аудіо

Почніть з написання свого сценарію або завантаження якісного аудіо. Використовуйте перетворення тексту на мовлення, записане аудіо або перекладений текст залежно від Вашого проєкту.

Крок 2

Виберіть аватар

Оберіть з широкого вибору AI-аватарів або використайте власне відео. Кожен з них створений так, щоб передавати природні емоції та чіткий рух губ.

Крок 3

Оберіть голос зі ШІ або завантажте реальні відеоматеріали

Обирайте з понад 300 голосів 175 мовами. Підберіть тон і стиль або завантажте реальне відео для синхронізації зі ШІ.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм синхронізованим відео

ШІ автоматично синхронізує губи, голос і міміку. Експортуйте готове відео за лічені секунди та діліться ним де завгодно.

Поширені запитання про відеошаблони

Що таке AI-відеошаблони HeyGen?

AI-відеошаблони HeyGen — це заздалегідь підготовлені макети, створені, щоб допомогти Вам за кілька хвилин робити професійні відео без ручного монтажу. Кожен шаблон містить готові сцени, переходи та ритм подачі, тож Ви можете зосередитися на своєму повідомленні, а не на створенні всього з нуля. Перегляньте шаблони тут: AI-відеошаблони

Чи можу я налаштувати шаблони під свій бренд?

Так. Ви можете змінювати текст, завантажувати зображення, замінювати кліпи, коригувати кольори й додавати свій логотип, щоб усе відповідало айдентиці Вашого бренду. Кожен шаблон повністю налаштовується, тож Вам легко створювати послідовні, брендовані відео для маркетингу, навчання та контенту для соцмереж.

Чи підтримують шаблони AI-аватарів і синхронізацію губ?

Так. Ви можете додати AI-аватари HeyGen до будь-якого шаблону й використовувати точну синхронізацію губ зі ШІ для природного озвучування. Аватари підтримують кілька мов, тож Вам легко створювати локалізовані або багатомовні версії одного й того самого відео без повторного запису.

Чи потрібен мені досвід монтажу, щоб користуватися цими шаблонами?

Досвід не потрібен. Редактор працює за принципом drag-and-drop і відкривається прямо у Вашому браузері, тож новачки та команди можуть швидко створювати відео високої якості. Інструменти зі ШІ автоматично керують таймінгом, структурою сцен і налаштуванням макета.

Чи можу я використовувати шаблони разом зі скриптами, зображеннями або аудіофайлами?

Так. Ви можете почати з тексту, завантажити аудіо або додати зображення й кліпи. ШІ адаптує Ваші медіа до обраного шаблону та узгоджує візуальні елементи, темп і голос, щоб створити професійний результат. Якщо Вам потрібна допомога зі сценарієм, спробуйте AI Video Script Generator.

Які типи відео я можу створювати за допомогою шаблонів?

Ви можете створювати відео для соцмереж, пояснювальні ролики, рекламу у стилі UGC, корпоративні презентації, відеоогляди нерухомості, навчальні матеріали та маркетинговий контент. Завдяки понад 700 шаблонам Ви зможете робити відео майже для будь-якої ніші, авдиторії чи платформи.

У яких форматах я можу експортувати своє фінальне відео?

Ви можете експортувати готове відео в HD або 4K залежно від Вашого тарифного плану. Відео завантажуються у форматі MP4 для зручного поширення в TikTok, Instagram, YouTube або на бізнес-платформах. Щоб змінювати розмір під різні платформи, скористайтеся інструментом Repurpose Video Tool.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background