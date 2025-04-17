Створюйте професійні відео з ведучим за допомогою AI-відеоспікера HeyGen. Перетворюйте текст, сценарій або зображення на високоякісні відео з ведучим із реалістичними аватарами, природним голосом, точною синхронізацією губ і послідовною подачею у стилі Вашого бренду. Жодних камер, акторів чи студій. Лише чітке повідомлення, яке легко масштабувати.
Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.
Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.
Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.
Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.
Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.
Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.
Чому HeyGen — найкращий генератор відеоспікерів
HeyGen замінює традиційне створення відео з ведучими на створення відео зі ШІ, яке є швидшим, більш послідовним і простішим для масштабування у відеомаркетингу. Бізнеси використовують відеоведучих, щоб чітко комунікувати, вибудовувати довіру та доносити повідомлення без постійних витрат і затримок на виробництво.
Відеоспікери зі ШІ надають Вашому повідомленню обличчя та голос без потреби бронювати акторів, проводити зйомки чи редагувати відео. Відео створюються безпосередньо з Вашого сценарію.
Кожне відео з ведучим зберігає однаковий вигляд, тон і манеру подачі. Така послідовність допомагає брендам залишатися професійними, водночас часто оновлюючи контент.
Створюйте відео з ведучими, які чітко звертаються до різних авдиторій завдяки багатомовній підтримці голосу та субтитрів — без повторного запису.
Реалістичні AI-аватари-спікери
Обирайте з різноманітної бібліотеки професійних AI-спікерів, створених для природної та переконливої присутності в кадрі. Міміка, зоровий контакт і постава автоматично налаштовуються під мовлення, допомагаючи утримувати увагу глядачів.
Точна синхронізація губ і природне мовлення
Ваш сценарій буде відтворено з точною синхронізацією губ і реалістичним голосом. Темп мовлення, вимова та інтонаційні акценти оптимізовані так, щоб спікер звучав чітко й природно. Це гарантує, що Ваше повідомлення сприйматиметься як жива розмова, а не як щось штучне.
Створення відео з ведучим за сценарієм
Перетворюйте готові текстові сценарії безпосередньо на завершені відео з ведучим без зйомки та монтажу. ШІ автоматично бере на себе озвучення, таймінг і візуальну подачу з одного текстового запиту. Це дає змогу командам швидко створювати відео з ведучим без технічної експертизи.
Візуальна цілісність у стилі бренду
Керуйте фоном, кадруванням і загальним стилем, щоб вони відповідали Вашим професійним відеостандартам. Кожне відео з ведучим зберігає однаковий професійний вигляд і тон. Така послідовність критично важлива, коли Ви створюєте контент у великих обсягах.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися генератором AI-відео спікера
Створіть відео-спікера зі ШІ за чотири прості кроки.
Напишіть або вставте повідомлення, яке має озвучити Ваш спікер. Визначте тон і мету для Ваших відеопослуг.
Виберіть професійний AI-аватар або використайте власного відеоспікера.
Налаштуйте мову, голос, субтитри та візуальні параметри так, щоб вони відповідали Вашій авдиторії та бренду.
Створіть відео з ведучим і завантажте його або опублікуйте на вебсайті, у соцмережах чи на внутрішніх платформах.
Відеоспікер — це цифровий ведучий, який доносить Ваше повідомлення на камеру. За допомогою AI-відео генератора сценарії перетворюються на реалістичні відео з промовою без зйомок, акторів чи продакшн-обладнання, що робить відеокомунікацію швидшою та простішою для масштабування.
Відеоспікер зі ШІ використовує синтез голосу, lip-sync і анімацію аватара, щоб перетворити текст на відео. Ви надаєте сценарій, обираєте спікера, а система автоматично створює синхронізоване мовлення, міміку та подачу.
Так. Ви можете створити власного професійного відеоспікера, який виглядатиме й звучатиме як Ви або хтось із Вашої команди. Це дає змогу зберегти знайоме обличчя й водночас усунути потребу в багаторазових записах.
Так. Відеоспікерів зазвичай використовують для маркетингу, навчання, онбордингу, підтримки клієнтів та внутрішніх комунікацій. Вони забезпечують послідовну, професійну подачу без постійних витрат на виробництво.
Так. Ви можете відредагувати сценарій і миттєво заново створити відео з ведучим. Це дає змогу легко підтримувати актуальність відеоконтенту без повторних зйомок і тривалого монтажу.
Так. Ви можете створювати відео з ведучим у кількох мовах і з різними акцентами, що полегшує комунікацію з глобальними авдиторіями, використовуючи того самого візуального ведучого.
Ні. Увесь процес розроблений для нетехнічних користувачів. ШІ бере на себе зйомку, озвучення та синхронізацію, тож будь-хто може створювати професійні відео з ведучим.
Ви зберігаєте повне право власності на всі відео з ведучими, які створюєте. Ваші сценарії, аватари та фінальні відео залишаються Вашими, щоб Ви могли вільно їх використовувати й поширювати.
