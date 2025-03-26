Конструктор відеопрезентацій для миттєвих презентацій

Перетворюйте статичні слайд-деки на переконливі відеопрезентації, які інформують, переконують і запам’ятовуються. HeyGen перетворює Ваш план або слайди на озвучене, брендоване відео з реалістичними ведучими, субтитрами та студійним темпом подачі, щоб Ви доносили послідовні, привабливі історії на зустрічах, у навчанні та маркетингу.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Оберіть аватар
Синхронізацію губ буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Віддалений онбординг і навчання

Віддалений онбординг і навчання

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

Продажі: демо та тури продуктом

Продажі: демо та тури продуктом

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

Звіти для керівництва та оновлення для інвесторів

Звіти для керівництва та оновлення для інвесторів

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

Асинхронні оновлення команди

Асинхронні оновлення команди

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

Навчальні відео для клієнтів і відео для довідкового центру

Навчальні відео для клієнтів і відео для довідкового центру

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

Подання заявок на конференції та події

Подання заявок на конференції та події

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

Чому варто використовувати HeyGen для відеопрезентацій

Створюйте презентації, які працюють на запит і за будь-яким графіком, і робіть відеопрезентації, що відповідають Вашим потребам. HeyGen прибирає всі труднощі з записом, монтажем і субтитруванням, щоб Ви могли зосередитися на своєму повідомленні, а не на технологіях. Створюйте асинхронні демо, внутрішні навчальні матеріали, інвесторські пітчі та сейлз-огляди, які щоразу виглядають і звучать професійно за допомогою AI відео генератор.

Почніть безкоштовно
Швидке створення, бездоганна подача

Створіть сторіборд і сценарій зі ШІ з короткого брифу, оберіть ведучого, а потім відкоригуйте візуальні елементи та таймінг — усе в одному місці.

Доступний, відповідний бренду результат

Автоматичні субтитри, титри та підтримка брендового набору гарантують, що Ваша презентація буде інклюзивною та миттєво впізнаваною.

Повторно використовуйте всюди

Експортуйте кілька форматів кадру та версій для LMS, email-розсилок, соцмереж і лендингів без повторного запису.

Конструктор AI-сценаріїв та планів відео

Вставте нотатки до слайдів або короткий опис, і HeyGen створить лаконічний, готовий до презентації сценарій із хуками, переходами та чітким закликом до дії. Заощаджуйте час на побудові структури й зберігайте розповідь стислою та зосередженою на Вашій авдиторії.

Почніть безкоштовно →
A mobile screen transforms from a text document to a grid of image thumbnails.

Реалістичні ведучі та варіанти голосів

Обирайте серед виразних AI-ведучих або клонуте власний голос для озвучення слайдів. Природні жести та багатомовні голоси роблять Ваше повідомлення живим і переконливим — без потреби у студії.

Почніть безкоштовно →
A smiling woman with a voice tone selection interface showing "Calm" highlighted, and a text input reading "Slowly breathe in and out."

Автоматичні субтитри та титри

Автоматична транскрипція створює редаговані титри та локалізовані субтитри. Підвищуйте доступність, залученість і показники додивлюваності відео в різних форматах і регіонах.

Почніть безкоштовно →
A broadly smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text overlay.

Scene Composer і Slide Sync

Автоматично синхронізуйте візуали слайдів, анімації та b-roll із закадровим голосом. Легко замінюйте стокові кліпи, логотипи чи скріншоти та коригуйте таймінг для кожної сцени окремо.

Почніть безкоштовно →
A woman smiles into a microphone on a video call, with an interface overlay for creating slides and two other people in smaller video calls.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, схожі на Ваш, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже щотижня робили фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться ставати перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися конструктором відеопрезентацій

Три прості кроки проведуть Вас від ідеї до відео, яким можна поділитися.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Завантажте або вставте свій контент

Почніть зі слайдів, документа або короткого брифу. HeyGen створить сторіборд і кілька варіантів сценарію, налаштованих за тривалістю та тоном, щоб допомогти Вам зробити Ваші відео більш захопливими.

Крок 2

Оберіть ведучого та відшліфуйте

Виберіть AI-аватар або завантажте короткий кліп, щоб створити власного клона, а потім відкоригуйте візуальні елементи, субтитри та темп прямо в редакторі.

Крок 3

Налаштуйте для будь-якої авдиторії

Налаштуйте свої сцени з урахуванням фірмових кольорів, макетів і елементів на екрані, щоб вони відповідали вашим навчальним матеріалам, маркетингу або внутрішнім оновленням.

Крок 4

Експортуйте та розповсюджуйте

Експортуйте високоякісні відео, файли субтитрів SRT та зображення мініатюр за лічені хвилини або публікуйте їх безпосередньо у Вашу LMS, CMS чи на соціальні платформи.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке відеопрезентація?

Відеопрезентація — це доповідь на основі слайдів або за сценарієм, записана у форматі відео, яким можна ділитися. Вона зазвичай містить «говорячу голову», озвучення, субтитри та синхронізовані візуальні матеріали. Такий формат ідеально підходить для навчання у зручний час, презентацій для клієнтів і віддалених оновлень, особливо коли Ви записуєте презентацію для своєї авдиторії.

Чи можу я перетворити наявні слайди на відеопрезентацію?

Так. Завантажте PPT, PDF або зображення, і HeyGen автоматично синхронізує слайди з озвученням і переходами між сценами, тож Вам не доведеться перезаписувати відео.

Чи потрібні мені вебкамера або мікрофон?

Ні, використовуйте AI-презентерів HeyGen і технологію перетворення тексту на мовлення для озвучування. Якщо бажаєте, завантажте власне відео або голос і поєднайте реальні кадри з елементами зі ШІ.

Наскільки точними є автоматичні субтитри?

Транскрипція в HeyGen має високу точність і легко редагується: Ви можете швидко виправити формулювання, таймінг або додати локалізовані субтитри перед експортом.

Чи можу я використовувати брендинг моєї компанії?

Авжеж. Завантажуйте логотипи, задавайте фірмові шрифти й кольори в Brand Kit та застосовуйте їх до відеошаблонів, щоб забезпечити послідовні, впізнавані презентації у стилі Вашого бренду.

Які формати експорту доступні?

Експортуйте MP4-відео у форматі широкого екрана (16:9), квадратному (1:1) або вертикальному (9:16), а також файли субтитрів SRT і зображення мініатюр, оптимізовані для поширення, за допомогою нашого онлайн-конструктора відеопрезентацій.

Чи є HeyGen безпечним для конфіденційних презентацій?

Так. Плани для підприємств включають SSO, доступ на основі ролей, зашифроване сховище та опції відповідності вимогам безпеки. Зв'яжіться з відділом продажів щодо індивідуальних вимог до безпеки та хостингу.

Чи можу я створювати багатомовні версії?

Так, перекладайте сценарії, перемикайтеся на локалізовані TTS-голоси та експортуйте варіанти кількома мовами, щоб охопити глобальні авдиторії перекладач відео.

Скільки часу потрібно, щоб створити презентацію?

Багато презентацій можна створити й відшліфувати за лічені хвилини; остаточний час редагування залежить від тривалості та рівня персоналізації, який Ви обираєте, коли використовуєте відеопрезентацію.

Чи надаєте Ви командне онбординг або підтримку?

Ми надаємо онбординг, навчальні матеріали та виділену підтримку для клієнтів тарифів Team і Enterprise, щоб допомогти Вам масштабувати виробництво відео та створювати відеопрезентації.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background