Інструмент локалізації відео для глобальної авдиторії

Локалізуйте свої відео десятками мов без повторних зйомок, перемонтажу чи залучення акторів озвучування. Локалізація відео HeyGen використовує ШІ, щоб перекладати, дублювати, додавати субтитри та синхронізувати відео, завдяки чому Ваше повідомлення звучить природно на кожному ринку. Охоплюйте глобальні авдиторії швидше, зберігаючи послідовність, зрозумілість і довіру до бренду в масштабі.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Глобальні маркетингові кампанії

Глобальні маркетингові кампанії

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

Навчання та адаптація персоналу

Навчання та адаптація персоналу

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

Навчання щодо продукту та демонстрації

Навчання щодо продукту та демонстрації

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

Внутрішні комунікації

Внутрішні комунікації

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

Підтримка клієнтів і довідковий контент

Підтримка клієнтів і довідковий контент

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

Освітній та навчальний контент

Освітній та навчальний контент

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для локалізації відео

Локалізація відео не повинна сповільнювати зростання чи виснажувати виробничі бюджети. HeyGen замінює розрізнені процеси перекладу системою на основі ШІ, створеною для швидкості, точності та послідовності в кожній мові й форматі, з використанням закадрового озвучення та тексту на екрані.

Створено для глобального масштабу

HeyGen дає змогу командам локалізувати як одне відео, так і тисячі, не змінюючи робочі процеси. Незалежно від того, чи запускаєте Ви глобальну кампанію, чи оновлюєте навчальний контент, локалізація залишається швидкою та відтворюваною.

Створено для справжності

Локалізовані відео зберігають природний тембр голосу, темп мовлення та візуальну узгодженість. Це гарантує, що глядачі відчувають: відео створене спеціально для них, а не механічно перекладене.

Оптимізовано для безперервних оновлень

У міру того, як контент змінюється, локалізовані версії можна миттєво перегенерувати. Це запобігає застарілим повідомленням у різних регіонах і водночас дає змогу зберігати ефективні, «легкі» операційні процеси.

Переклад відео зі ШІ різними мовами

HeyGen перекладає усний контент кількома мовами, зберігаючи початковий задум і зміст. Визначення мови та переклад виконуються автоматично, щоб зменшити обсяг ручної роботи. Це дає змогу командам розширювати охоплення без найму перекладачів і керування складними робочими процесами.

A man speaking in a main video frame, surrounded by smaller frames showing him in different outfits, with a "Translate to any language" banner and country flags above.

Природний дубляж голосу зі ШІ

Локалізоване аудіо створюється за допомогою природних голосів зі ШІ з реалістичним темпом і інтонацією, що забезпечує високоякісний озвучення. Голоси розроблені так, щоб звучати по-людськи й залучати, а не як робот. Це підвищує довіру глядачів і рівень розуміння контенту на різних ринках.

Three people, including a woman with blue hair, in separate rounded video frames, all with open mouths as if speaking.

Синхронізація руху губ

Перекладена мова візуально синхронізується з мовцями на екрані. Рухи рота та таймінг коригуються, щоб зменшити візуальний дисонанс. Це створює безшовний досвід перегляду, який сприймається природно для кожної мови.

Voice cloning

Багатомовні субтитри та титри

HeyGen створює точні субтитри разом із дубльованим аудіо, коли це потрібно. Субтитри підвищують доступність, зручність перегляду на мобільних пристроях і покращують виявлення контенту. Субтитри можна редагувати та повторно використовувати на різних платформах.

Video editing interface displaying a video of a woman and the Arc de Triomphe with automatically generated subtitles.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися інструментом локалізації відео зі ШІ

Перекладіть свої відео на кілька мов лише за чотири прості кроки.

Крок 1

Завантажте своє відео

Завантажте наявне відео або створіть нове за допомогою HeyGen. Система автоматично визначить розмовну мову та структуру.

Крок 2

Виберіть цільові мови

Оберіть одну або кілька мов для локалізації. Налаштування голосу, субтитрів і синхронізації губ застосовуються автоматично.

Крок 3

Створюйте локалізовані версії

HeyGen перекладає, дублює, синхронізує та додає субтитри до кожної версії. Перегляньте й за потреби відкоригуйте.

Крок 4

Експортуйте та публікуйте

Завантажуйте або публікуйте локалізовані відео в маркетингових, навчальних і сервісних каналах, дотримуючись найкращих практик ефективної комунікації.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке локалізація відео?

Локалізація відео адаптує відеоконтент для різних мов і регіонів. Вона охоплює переклад, дубляж, субтитри та візуальне узгодження, щоб контент сприймався як рідний, а не як перекладений.

Чим локалізація відео відрізняється від простого перекладу?

Переклад перетворює текст або мовлення іншою мовою. Локалізація адаптує тон, подачу, таймінг і доступність, щоб відповідати тому, як авдиторія в кожному регіоні природно сприймає відео.

Чи потрібні мені окремі відео для кожної мови?

Ні. HeyGen дає змогу створювати кілька локалізованих версій з одного вихідного відео за допомогою video translator. Це допомагає зберігати виробництво централізованим і послідовним.

Наскільки точна локалізація відео зі ШІ?

HeyGen використовує передові моделі ШІ, навчені на багатомовних мовленнєвих зразках. Точність є високою для більшості професійних, освітніх і маркетингових сценаріїв використання, а за потреби доступні інструменти редагування.

Чи можу я локалізувати відео з кількома спікерами?

Так. HeyGen підтримує виявлення та локалізацію кількох мовців, що полегшує залучення нової авдиторії. Кожен мовец обробляється максимально точно для забезпечення чіткості та синхронізації.

Чи покращує локалізація ефективність відео?

Локалізовані відео підвищують час перегляду, розуміння та залученість. Авдиторія значно охочіше довіряє контенту й діє на його основі, коли він поданий рідною мовою.

Чи можу я оновити локалізовані відео пізніше?

Так. Коли змінюється вихідний контент, усі локалізовані версії можна миттєво перегенерувати. Це запобігає застарілим повідомленням у різних регіонах.

Чи підходить локалізація відео для використання в підприємствах?

Так. HeyGen підтримує локалізацію великих обсягів контенту, послідовну передачу бренду та безпечні робочі процеси для глобальних команд.

