Створюйте автентичну, таку, що зупиняє скрол, UGC-рекламу, яка виглядає як реальні пости клієнтів, без зйомок і тривалих продакшн-циклів. HeyGen допомагає брендам створювати відгукові кліпи, скетч-рекламу, демонстрації продукту та нативний UGC-контент з реалістичними акторами, природними озвучками та форматами, готовими до публікації на платформах. Тестуйте більше креативів, масштабуйтеся швидше й зберігайте автентичність результатів.
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
Чому HeyGen — найкращий генератор UGC-реклами
HeyGen поєднує реалістичність і швидкість, щоб Ваша креативна стратегія рухалася в ритмі ринку. Створюйте сценарії або завантажуйте брифи, обирайте таланти, що виглядають як справжні, або клонуйте спікера й налаштовуйте кожну сцену під поведінку конкретної платформи. Ви отримуєте більше варіантів реклами, швидше тестування та вимірюване зростання результатів без втрати автентичності.
Створюйте відео у форматі селфі, подкасту чи огляду з природними недоліками, щирими реакціями та органічним темпом, щоб глядачі довіряли Вашому повідомленню.
Пакетно створюйте варіації, змінюйте голоси й субтитри або локалізуйте текст і візуали, щоб протестувати, що найкраще відгукується авдиторії, зберігаючи повний творчий контроль над сценарієм і таймінгом.
Забудьте про бронювання зйомок, поїздки та контракти з акторами й зосередьтеся на створенні AI-реклами. HeyGen бере на себе кастинг, озвучування, субтитри та монтаж, щоб команди могли запускати UGC-відеокампанії за години, а не тижні.
Реалістичні варіанти таланту та аватарів
Обирайте з широкого вибору різноманітних, переконливих аватарів, створених так, щоб сприйматися як справжні креатори, а не актори, які просто читають текст. Ви також можете завантажити короткий ролик, щоб клонувати власну присутність у кадрі й зберігати послідовний голос бренду в кожній UGC-рекламі.
Точний контроль сценарію та редагування промптів
Контролюйте кожну мить свого UGC‑рекламного відео завдяки покадровим вказівкам до сценарію. Коригуйте формулювання, таймінг, реакції, паузи та акценти, щоб відео виглядало продуманим, але водночас зберігало невимушений, автентичний тон, з яким UGC показує найкращі результати. Робіть швидкі правки без повторних зйомок і без початку роботи з нуля.
Природні озвучування та локалізовані субтитри
Створюйте природні за звучанням озвучування кількома мовами та з різними акцентами, щоб охопити глобальні авдиторії без додаткових витрат на продакшн. Автоматично додавайте субтитри для перегляду без звуку, точно редагуйте текст безпосередньо в інтерфейсі та експортуйте файли субтитрів, щоб відповідати вимогам платформ і доступності в усіх каналах.
Генеративні медіа плюс ліцензована стокова бібліотека
Поєднуйте B-roll, створений за допомогою ШІ, з мільйонами ліцензованих стокових кліпів та зображень, щоб створювати візуально насичену UGC-рекламу. Така комбінація допомагає зберігати відчуття свіжості й різноманіття контенту, водночас гарантуючи дотримання авторських прав і готовність матеріалів до масштабного використання в платних медіа.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися генератором UGC-реклами
Створюйте UGC-рекламу за кілька простих кроків, з інструментами керування, які зберігають відчуття справжньої творчості.
Розкажіть HeyGen про продукт, цільову авдиторію, бажаний тон і платформу для створення AI-реклами. Вставте готовий сценарій або дозвольте ШІ підготувати для Вас кілька коротких варіантів зачіпок.
Оберіть реалістичного актора, селфі-стиль або подкаст-лейаут. Вкажіть голос, субтитри та те, чи хочете Ви дрижачу, ручну або стабільну картинку.
Створюйте кілька варіантів відео з різними зачіпками, закликами до дії та якісною музикою для Вашого UGC-контенту. Редагуйте окремі репліки, змінюйте реакції або коригуйте таймінг сцен для ідеального темпу.
Завантажуйте файли, готові до розміщення на платформах, або використовуйте хостингові посилання для рекламних платформ та аналітики. Швидко вдосконалюйте креативи на основі даних про ефективність.
UGC-реклама імітує справжній контент користувачів, як-от огляди та короткі відгуки, щоб підвищити довіру та збільшити конверсії. HeyGen допомагає швидко створювати такі формати з реалістичними акторами та природною подачею.
Ні. HeyGen може створювати UGC‑рекламу зі сценаріїв або промптів, використовуючи AI‑таланти, озвучку та стокові медіа. Ви також можете завантажити наявні кліпи, щоб поєднати їх зі створеними сценами.
Так. HeyGen надає покадровий контроль над сценарієм, тож Ви можете керувати реакціями, діалогом і темпом, зберігаючи при цьому природність фінального результату.
Так. Обирайте з багатьох мов, акцентів і стилів субтитрів. Ви можете швидко створювати локалізовані версії без повторних зйомок за допомогою відеоперекладача.
Пакетне створення дає змогу одночасно робити десятки варіацій, змінюючи зачіпки, CTA та зображення, щоб пришвидшити A/B‑тестування відеореклами.
Так. Ви зберігаєте повний творчий контроль, а HeyGen забезпечує дотримання правил безпеки контенту та умов використання, щоб результати відповідали стандартам Вашого бренду щодо якісної реклами.
Так. Поєднуйте завантажені відео з інфлюенсерами або справжні відгуки клієнтів зі створеними за допомогою ШІ матеріалами, або клонуйте спікера (за наявності дозволу), щоб отримати послідовну серію контенту для реклами з AI.
Експортуйте файли MP4, оптимізовані для TikTok, Instagram, Facebook, YouTube та програматичних розміщень, і завантажуйте файли субтитрів, як-от SRT для титрів.
HeyGen допомагає Вам створювати контент, що відповідає вимогам, але остаточна перевірка залишається за Вами. Ми рекомендуємо ознайомитися з політиками платформи щодо конкретних вимог до креативів і рекламних текстів.
Використовуйте швидкі цикли створення, щоб вигадувати нові зачіпки та візуали, а потім підставляйте найуспішніші елементи в нові варіанти. Режим пакетної обробки в HeyGen робить ітерації швидкими та заснованими на даних.
Так. Запрошуйте колег, діліться проєктами та залишайте коментарі до перегляду, щоб креативні, маркетингові та аналітичні команди залишалися узгодженими щодо реклами, створеної за допомогою ШІ.
Ваші завантаження та створені ресурси надійно зберігаються, мають контрольований доступ і обробляються відповідно до найкращих практик конфіденційності.
