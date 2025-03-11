Завантажте фото або вставте посилання на зображення й миттєво отримайте професійно оброблене відео, де персонаж співає. HeyGen анімує обличчя, синхронізує рух губ із аудіо, додає природні емоції, субтитри та експорти, готові до публікації на платформах, щоб Ви могли створювати вірусні кліпи без камер і ручної анімації.
Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
Чому HeyGen — найкращий інструмент для «оживлення» фото
HeyGen поєднує передову анімацію обличчя, високоякісний голос і синхронізацію губ, а також готові пресети платформи, щоб креатори й команди могли швидко та стабільно створювати вірусні співочі кліпи. Створюйте десятки варіантів, локалізуйте аудіо та діліться ними в соціальних мережах.
Наша система моделює ледь помітні кліпання, рухи рота та голови, тож спів на фото виглядає природно й емоційно виразно — без покадрового редагування.
Завантажте будь-яке чітке зображення, оберіть або завантажте аудіо — і HeyGen подбає про розпізнавання обличчя, lip-sync та рендеринг, щоб творці без досвіду в анімації отримували професійний результат.
Створюйте багато локалізованих версій за допомогою відео-перекладача та пакетного експорту, щоб тестувати різні хук-ідеї, мови й формати для різних авдиторій і платформ.
Перетворення зображення на співоче відео з розумним розпізнаванням обличчя
HeyGen визначає ключові точки обличчя та зіставляє аудіо з реалістичними формами рота й мімікою. Конвеєр перетворення зображення у відео відтворює ледь помітні траєкторії руху та безперервність освітлення, тож Ваш результат із першого перегляду виглядає живим і переконливим.
Точна синхронізація губ і виразна подача
Наш рушій lip-sync синхронізує аудіо на рівні складів і додає природні паузи, подихи та мікровирази, щоб створити захопливий досвід співу зі ШІ. У результаті Ви отримуєте співочий портрет, який тримає ритм, передає емоції та утримує увагу глядачів, звучить автентично й буквально оживляє Ваше фото.
Гнучкі параметри аудіо та підтримка голосу
Використовуйте будь-яку завантажену пісню чи голосову доріжку, обирайте з високоякісних голосових моделей або створюйте вокальне аудіо кількома мовами. HeyGen підтримує багатомовну вимову, тож Ви можете змусити персонажів співати різними мовами з природним, переконливим звучанням.
Експорти та пресети, готові до використання на платформах
Експортуйте MP4-кліпи, оптимізовані для вертикального, квадратного та горизонтального форматів, із накладеними субтитрами та безпечним розміщенням тексту. Готові пресети гарантують, що Ваш кліп відповідатиме вимогам соціальних платформ і чудово виглядатиме в стрічці або сторіс.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися інструментом Make Photo Sing
Створіть співаючий фотокліп у чотири прості кроки від зображення до відео.
Виберіть чітке фото анфас або вставте URL зображення. HeyGen автоматично розпізнає обличчя та порекомендує найкраще кадрування для lip-sync.
Завантажте пісню, голосовий фрагмент або оберіть один із голосових моделей. Виберіть мову та таймінг — HeyGen проаналізує ритм і зіставить фонеми з рухами рота.
Перегляньте створений чернетковий варіант, підкоригуйте формулювання, додайте субтитри або змініть таймінг. Створіть альтернативні дублі чи застосуйте інший голос для різноманіття.
Експортуйте MP4-файли, оптимізовані для Reels, TikTok або Stories, з субтитрами та безпечним розміщенням тексту. Пакетно експортуйте кілька версій для A/B-тестування або багатомовних кампаній.
Зробити фото «співочим» означає анімувати статичне обличчя так, щоб воно відтворювало обраний аудіотрек із синхронізованими рухами губ і виразною мімікою. HeyGen використовує розпізнавання обличчя, зіставлення фонем і синтез руху, щоб створити реалістичні форми рота, моргання та ледь помітні рухи голови, які узгоджуються з аудіо й забезпечують переконливий результат.
Найкращі результати дають фронтальні, добре освітлені портретні фото з мінімальними перешкодами. Уникайте сильних бокових ракурсів, значних перекриттів обличчя або зображень дуже низької роздільної здатності, щоб Ваше AI-фото виглядало якнайкраще. Якщо у Вас є лише фото під кутом, спробуйте зробити чіткіший кроп, зосереджений на обличчі, щоб покращити lip-sync і передачу міміки.
Так, Ви можете завантажувати пісні або голосові доріжки в межах підтримуваних платформою обмежень за тривалістю та форматом. Звертайте увагу на авторські права, коли використовуєте комерційну музику. HeyGen також пропонує ліцензовані звукові ефекти та голосові моделі для безпечного комерційного використання та швидкого прототипування.
Синхронізація губ HeyGen працює на рівні фонем і додає коригування таймінгу, дихання та мікровирази, щоб посилити реалістичність. Результати виглядають дуже переконливо для коротких кліпів у соцмережах і персоналізованих повідомлень; на екстремальних крупних планах або кінематографічних кадрах можуть проявлятися обмеження поточного синтезу.
Більшість інструментів оптимізовані для анімації лише одного обличчя за раз. Якщо на фото кілька облич, Ви можете створити окремі кліпи для кожного обличчя або завантажити групове зображення й вибрати, яке обличчя анімувати, де це підтримується.
Так. Платформа підтримує багатомовні аудіо- та вимовні моделі, що дає змогу змусити Ваше фото співати різними мовами. Скористайтеся відеоперекладачем, щоб заново створити аудіодоріжки та субтитри, аби Ваші кліпи зі співом ШІ звучали природно різними мовами.
Створені кліпи, зроблені за допомогою HeyGen і наданих ліцензованих матеріалів, підходять для комерційного використання, тож Ви можете змусити заспівати будь-яке зображення. Переконайтеся, що маєте належні права на будь-які сторонні аудіо чи зображення, які Ви завантажуєте, щоб дотримуватися вимог щодо прав і політик платформ під час використання AI-фото.Тарифний план Pro починається від $99
Так. Переглядайте чернетки та вносьте правки, наприклад, змінюйте інтенсивність емоцій, текст субтитрів або альтернативні аудіодоріжки. Швидко створюйте варіації, щоб протестувати різні голоси, мови та таймінг.
Короткі кліпи зазвичай обробляються від кількох секунд до кількох хвилин залежно від тривалості та складності, тож Ви можете швидко створювати онлайн безкоштовні співаючі фото. Експорти надаються у форматі MP4, оптимізованому для вертикального, квадратного та горизонтального розміщення, з можливістю додати вбудовані субтитри.
HeyGen шифрує завантажені файли та дотримується суворих правил конфіденційності. Ви зберігаєте право власності на створений Вами контент. Перегляньте умови платформи, щоб дізнатися деталі щодо зберігання, строків зберігання та дозволів на спільний доступ.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.