Зациклити відео

Створення зацикленого відео має бути простим, швидким і надійним. З HeyGen Ви можете перетворити будь-який кліп на плавний, безшовний луп за лічені секунди, без завантаження програмного забезпечення чи вивчення складних інструментів редагування. Незалежно від того, чи створюєте Ви контент для соціальних мереж, презентацій або цифрових екранів, HeyGen надає Вам простий спосіб повторювати відео, керувати таймінгом і експортувати високоякісний результат, який виглядає бездоганно на будь-якій платформі. Цей інструмент створений для креаторів, маркетологів та всіх, кому потрібне професійне зациклене відео без зайвих кроків.

Шукаєте бездоганні відео-петлі?

Створюйте плавні, безшовні зациклені відео без складкого монтажу чи спеціального софту. Завантажте свій кліп, задайте кількість повторів і експортуйте акуратне зациклене відео, яке чудово виглядає на будь-якій платформі. Ідеально підходить для дописів у соцмережах, демонстрацій продукту, фонових візуалів, презентацій та багато іншого.
Ключові переваги
• Швидко та просто
• Працює на будь-якому пристрої
• Без водяного знака
• Підтримує MP4, MOV, WebM та інші формати
• Експорт високої якості

Найкращі практики створення плавного циклічного відео

Вдалий луп виглядає природно й акуратно. Незалежно від того, чи зациклюєте Ви короткий фрагмент чи довшу послідовність, кілька простих кроків допоможуть зробити Ваше відео професійним.

• Оберіть фрагмент із рівномірним рухом або стабільним освітленням
• Обріжте початок і кінець так, щоб перехід відчувався природно
• Робіть лупи короткими й ритмічними для соцмереж
• Використовуйте таймлайн, щоб виділити найкращий момент
• Узгодьте таймінг аудіо або зробіть звук ненав’язливим
• Експортуйте у тій самій роздільній здатності, що й оригінальний кліп

Створення відео зі ШІ

Потужні можливості Loop Video, створені, щоб заощадити Ваш час

HeyGen надає Вам усе необхідне, щоб створити акуратний, професійний луп без складного програмного забезпечення. Кожна функція розроблена так, щоб зробити процес швидким і простим.
• Безшовні нескінченні лупи: повторюйте свій кліп безкінечно або задайте власну кількість повторів.
• Вибір лупу на таймлайні: оберіть точну частину, яку хочете повторювати, за допомогою зрозумілої, простої шкали часу.
• Миттєвий попередній перегляд і швидкий експорт: переглядайте свій луп під час редагування та завантажуйте його за лічені секунди.
• Підтримка кількох форматів: працює з MP4, MOV, WebM та іншими.
• Усі інструменти редагування в одному місці: обрізайте, кадруйте, пришвидшуйте, сповільнюйте, вимикайте звук або додавайте аудіо прямо в редакторі.

Щоб додати текст, субтитри або титри до Вашого зацикленого відео, Ви також можете скористатися інструментом HeyGen Add Text or image to Video. Це простий спосіб підняти рівень Вашого контенту для соцмереж або презентацій.

Як це працює?

Створюйте безшовні зациклені відео за 4 прості кроки

Створюйте бездоганні AI-відео із синхронізацією губ, які природно зациклюються та утримують увагу Вашої авдиторії.

Крок 1

Введіть текст або завантажте аудіо

Почніть із чистого аудіофайла або введіть свій сценарій — HeyGen підтримує як голос, так і перетворення тексту на мовлення. Це потужна можливість наших інструментів для створення відео зі ШІ.

Крок 2

Виберіть аватара

Використовуйте розмовний AI-аватар або синхронізуйте губи з реальним відео за участю людини для максимально природної подачі.

Крок 3

Оберіть голос зі ШІ або завантажте реальні відеоматеріали

Обирайте з понад 300 голосів 175+ мовами, щоб відповідати Вашому тону та цільовій авдиторії. Такий вибір підвищує якість Вашого відео зі ШІ.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм синхронізованим відео

HeyGen автоматично синхронізує губи, голос і міміку — експортуйте та діліться своїми відео зі ШІ за лічені секунди.

Поширені запитання про зациклені відео

Як зациклити відео онлайн за допомогою HeyGen?

Завантажте свій файл MP4, MOV, AVI або WebM, виберіть фрагмент, який Ви хочете повторювати, і миттєво перегляньте цикл. Коли все виглядає плавно, експортуйте HD-відео з циклічним відтворенням в один клік. Для ще точнішого таймінгу Ви можете спочатку відредагувати свій кліп за допомогою онлайн-обрізувача відео

Чи можу я безкоштовно зациклити відео?

Так. HeyGen дає змогу безкоштовно зациклити відео онлайн без водяних знаків і встановлення програм. Ви можете повторювати свій кліп кілька разів, створювати нескінченні цикли та експортувати готовий файл прямо з браузера. Для індивідуальних авторівтариф Creatorпочинається від $29

Чи зменшиться якість відео під час зациклення?

Ні. HeyGen зберігає початкову чіткість і роздільну здатність Вашого відео, тож кожен повторюваний фрагмент виглядає безшовним і різким. Навіть після кількох циклів відтворення експортоване відео залишається чистим і готовим для платформ на кшталт TikTok або Instagram.

Чи можу я зациклити лише частину відео?

Так. Ви можете виділити конкретний момент на таймлайні й зациклити лише цю частину для плавного, природного повторення. Якщо Вам потрібна ще більша точність, попередньо обріжте небажані фрагменти за допомогою інструмента Repurpose Video tool

Які формати відео підтримує HeyGen для зациклення?

Ви можете завантажувати MP4, MOV, AVI, WebM та інші стандартні формати. Ваш фінальний зациклений експорт буде надіслано у форматі MP4 для універсальної сумісності в соціальних мережах, презентаціях і на вебсайтах.

Чи працює інструмент Loop Video на мобільних пристроях?

Так. HeyGen повністю працює в браузері, тож Ви можете зациклити відео на iPhone, Android, планшетах, Chromebook, Windows і Mac без встановлення будь-яких програм. Інтерфейс залишається швидким і чутливим на всіх пристроях.

Чи захищені мої завантажені відео?

Так. Усі файли обробляються конфіденційно, шифруються під час редагування та автоматично видаляються після завантаження. HeyGen ніколи не зберігає й не передає Ваш контент довше, ніж це необхідно, гарантуючи повну приватність під час Вашої роботи.

