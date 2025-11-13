Познайомтеся з Avatar V — найреалістичнішим аватаром, який будь-коли створювали. Створіть свій безкоштовно

Миттєвий конструктор аватарів для персоналізованих відео зі ШІ

Створіть багаторазовий цифровий образ себе з миттєвим аватаром HeyGen. Запиште коротке відео один раз, а потім створюйте необмежену кількість відео зі ШІ, де Ваш аватар природно, чітко й послідовно озвучує будь-які сценарії.

131 888 944Створено відео
106 242 059Створено аватарів
18 134 338Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Виберіть аватар
Синхронізацію губ буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
Навчальні відео та відео для адаптації нових співробітників

Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.

Пояснення продукту та функцій

Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.

Комунікація засновників і керівників

Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.

Персоналізація продажів і маркетингу

Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.

Багатомовна локалізація контенту

Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.

База знань і відео підтримки

Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для миттєвого створення аватарів

Миттєві аватари знімають бар’єр роботи перед камерою, зберігаючи людський зв’язок і спрощуючи створення персоналізованого контенту. HeyGen дає змогу один раз зафіксувати Ваш зовнішній вигляд і манеру подачі, а потім багаторазово використовувати їх у навчанні, маркетингу, продажах та внутрішніх комунікаціях — без втрати автентичності й швидкості.

Запишіть один раз, масштабуйте безмежно

Ваш миттєвий аватар перетворюється на багаторазовий відеоактив, який Ви можете використовувати в необмеженій кількості відео. Це усуває потребу в повторних записах і водночас зберігає сталість Вашого обличчя та голосу в усьому контенті.

Створено для швидкості без компромісів

Від запису до готового до використання аватара процес навмисно зроблено простим і швидким. Команди можуть перейти від ідеї до завершеного відео без затримок у продакшні та технічних складнощів.

Людська присутність без постійних зйомок

Миттєві аватари дають змогу з’являтися в кадрі без ідеального освітлення, численних дублів чи хвилювання перед камерою. Ваш виступ щоразу виглядає бездоганно й професійно.

Швидке створення аватара з власним записом

Створіть миттєвий аватар, записавши коротке відео з телефоном або вебкамерою. Система швидко фіксує риси Вашого обличчя, поставу та природну манеру поведінки, щоб створити індивідуальний аватар, який відображає Вашу особистість. Це дає змогу почати створювати відео з аватаром без складного налаштування чи спеціального обладнання, тож Вам легко створити власний аватар.

Природні рухи обличчя та міміка

Миттєві аватари створюють реалістичну міміку обличчя, поки Ваш текст озвучується. Легкі рухи голови, зоровий контакт і вирази обличчя зберігаються, щоб уникнути неприродного чи «дерев’яного» вигляду кастомного аватара. Це допомагає глядачам відчути справжній людський зв’язок під час перегляду.

Вимова, узгоджена з голосом

Ваш аватар озвучує скрипти чіткою, природною мовою, синхронізованою з візуальним рядом. Вимова та темп мовлення оптимізовані для легкого сприйняття, особливо коли Ви використовуєте аватар, що говорить. Це забезпечує плавний перегляд без ручного редагування голосу й дає змогу використовувати AI-аватар у презентаціях.

Оновлюйте сценарій без повторного запису

Коли інформація змінюється, просто відредагуйте сценарій і заново створіть відео. Ваш аватар залишається тим самим, а повідомлення оновлюється миттєво. Це усуває потребу в повторних зйомках або багаторазових записах.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися Instant Avatar Maker

Створіть і використовуйте миттєвий аватар у чотири прості кроки.

Крок 1

Запишіть коротке відео

Запишіть коротке відео на телефон або вебкамеру в добре освітленому приміщенні. Studio чи професійне обладнання не потрібні.

Крок 2

Створіть свій миттєвий аватар

HeyGen обробляє запис і створює Ваш багаторазовий цифровий аватар, даючи змогу без зусиль створювати привабливі відео. Перед використанням перегляньте його та затвердьте.

Крок 3

Додайте свій сценарій

Напишіть або вставте текст, який має озвучити Ваш аватар. Виберіть мову та параметри подачі.

Крок 4

Створюйте та діліться

Створіть своє відео та завантажте його або опублікуйте на вебсайтах, у внутрішніх інструментах чи на соціальних платформах.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке миттєвий аватар?

Миттєвий аватар — це багаторазовий цифровий образ Вас, створений на основі короткого запису. Він дає змогу з’являтися у кадрі у відео, створених за допомогою ШІ, без повторних зйомок, пришвидшуючи створення відео й водночас зберігаючи Вашу особисту присутність.

Скільки часу потрібно, щоб створити миттєвий аватар?

Щоб створити миттєвий аватар, потрібен лише короткий запис і небагато часу на обробку. У більшості випадків Ви зможете почати створювати відео вже того ж дня, без тривалих виробничих циклів з AI-відео генератором.

Чи потрібне мені професійне обладнання, щоб записати свій аватар?

Професійне обладнання не потрібне. Достатньо телефона або вебкамери з хорошим освітленням, щоб створити високоякісний миттєвий аватар, придатний для більшості бізнесових та освітніх сценаріїв використання.

Чи можу я оновити відео без повторного запису?

Так. Щойно Ваш аватар буде створений, Ви зможете змінювати сценарії та будь-коли заново створювати відео. Немає потреби знову записувати себе для оновлення контенту.

Чи мій миттєвий аватар є приватним і захищеним?

Так. Ваш миттєвий аватар обмежений Вашим робочим простором і недоступний для інших. Це гарантує, що Ваша особистість і контент залишаються захищеними.

Для яких типів відео я можу використовувати миттєвий аватар?

Миттєві аватари чудово підходять для навчання, онбордингу, продажів, маркетингу, внутрішніх оновлень і контенту підтримки. Той самий аватар можна повторно використовувати в різних форматах.

Чи можу я використовувати один і той самий аватар для різних мов?

Так. Ви можете створювати відео кількома мовами, використовуючи той самий аватар разом із відео-перекладачем. Це дає змогу ефективно локалізувати контент без додаткових записів і спрощує створення цікавих матеріалів для різних авдиторій.

Кому належать відео, створені за допомогою миттєвого аватара?

Ви зберігаєте повне право власності на всі відео, створені за допомогою Вашого миттєвого аватара. Ваш контент повністю залишається під Вашим контролем.

