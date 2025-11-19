Instagram відеоредактор для Reels і Stories

Створюйте ефектні Instagram-відео, які виглядають як професійний продакшн, але займають усього кілька хвилин. З Instagram-відеоредактором HeyGen Ви отримуєте шаблони, оптимізовані для мобільних, синхронізацію з музикою, субтитри та експорти, налаштовані під платформу, щоб Ваші відео в Instagram однаково добре працювали в Reels, Stories і стрічці. Почніть із кліпів, фото або тексту й швидко публікуйте, використовуючи інструменти для редагування відео.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватар
Синхронізацію губ буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Трендові Reels та короткі кліпи

Трендові Reels та короткі кліпи

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

Промоакції продукту та запуски

Промоакції продукту та запуски

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

Історії та послідовності оголошень

Історії та послідовності оголошень

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

Навчальні матеріали та короткі пояснення

Навчальні матеріали та короткі пояснення

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

Закулісні моменти та фрагменти з повсякденного життя

Закулісні моменти та фрагменти з повсякденного життя

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

Шоуріли креаторів та найкращі роботи портфоліо

Шоуріли креаторів та найкращі роботи портфоліо

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення відео в Instagram

HeyGen знімає бар’єри у створенні відео для соцмереж, щоб Ви могли публікувати частіше й залишатися в тренді. Оберіть шаблон, додайте медіа або вставте сценарій, а потім налаштуйте темп, текст і аудіо так, щоб вони відповідали голосу Вашого бренду. У результаті Ви отримуєте вичищений, орієнтований на платформи креатив, готовий до публікації.

Почніть безкоштовно
Створюйте відео, які відповідають поведінці в Instagram

Дизайн, співвідношення сторін і темп відео оптимізовані під Instagram, тож Ваш контент виглядає природно в стрічці й утримує увагу глядачів, особливо в Instagram Reels.

Прискорте виробництво, зберігаючи творчий контроль

Автоматизуйте такі правки, як обрізання, синхронізація з ритмом і додавання субтитрів, зберігаючи при цьому повний контроль над хук-елементами, CTA та візуальним рядом у Вашому процесі відеомонтажу.

Публікуйте в будь-якому форматі Instagram

Експортуйте вертикальні Reels, квадратні пости стрічки та послідовності Stories з правильними розмірами, тривалістю та файлами субтитрів для кожного варіанту завантаження.

Оптимізовані під платформу шаблони та пресети

Кожен шаблон має заздалегідь продуману структуру з оптимізованими склейками, розміщенням тексту та моментами закликів до дії, тож Ваші вітальні відео одразу привертають увагу, утримують глядачів довше та підвищують залученість — без потреби починати все з нуля.

Почніть безкоштовно →
A woman's face with purple light and horizontal shadows, on a light purple background, next to a '+ Background' button.

Синхронізація з ритмом і аудіоінструменти

Обрізайте, згасайте та коригуйте таймінг аудіо за лічені секунди без складних таймлайнів і ручних кейфреймів. Обирайте треки без роялті або завантажуйте власні пісні, щоб кожне відео було персональним, відшліфованим і ідеально в ритм.

Почніть безкоштовно →
Two overlapping frames show a man playing guitar in a classic car on a beach and another man filming. Purple play and sparkle icons are also visible.

Автоматичні субтитри та редаговані титри

Редагуйте текст субтитрів прямо у відео, щоб узгодити тон, таймінг і імена без додаткових інструментів. Експортуйте чисті файли SRT для точного завантаження, відповідності вимогам доступності або легкого повторного використання на кількох платформах і в різних форматах.

Почніть безкоштовно →
A video player interface showing a virtual presenter with automatically generated subtitles, and a banner stating "Captions: Automatically Generates Subtitles".

Змінюйте розмір і формат в один клік

Перетворюйте один проєкт у вертикальний, квадратний або широкоформатний формат із автоматичним збереженням таймінгу, композиції, розташування тексту та візуального балансу, щоб Ваше відео виглядало професійно й продумано, де б Ви його не публікували.

Почніть безкоштовно →
Smiling woman skydiving.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися конструктором відео для Instagram

HeyGen проведе Вас від ідеї до публікації відео в Instagram у чотири прості кроки, щоб виробництво залишалося швидким і повторюваним.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Почніть із Ваших медіа або ідеї

Завантажте кліпи, додайте фото або вставте короткий сценарій чи підпис. Оберіть формат Instagram, у якому Ви хочете опублікувати відео.

Крок 2

Оберіть шаблон і голос

Виберіть шаблон, створений під Вашу ціль, додайте музику й субтитри та за потреби оберіть закадровий голос для озвучення.

Крок 3

Удоскональте таймінг і повідомлення

Відредагуйте хук, налаштуйте тривалість сцен і відшліфуйте текстові накладки. Використовуйте синхронізацію з ритмом, щоб прив’язати склейки до музики для максимального ефекту.

Крок 4

Експортуйте та публікуйте

Створюйте мобільно-оптимізований MP4 або одразу кілька форматів із різними співвідношеннями сторін. Завантажуйте файли або використовуйте розміщене посилання, щоб ділитися відео напряму.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке конструктор відео для Instagram?

Конструктор відео для Instagram — це AI-відео генератор, який допомагає Вам створювати відео у форматі саме для Instagram, зокрема Reels, Stories та публікації в стрічці, з шаблонами, аудіоінструментами та параметрами експорту, оптимізованими для цієї платформи.

Чи потрібні мені навички зйомки або монтажу, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen створено для креаторів з будь-яким рівнем навичок, зокрема для тих, хто тільки починає працювати з відеомонтажем. Шаблони, інструменти зі ШІ та покрокове редагування дають змогу легко створювати професійні відео для Instagram без поглиблених знань у редагуванні.

Які формати та співвідношення сторін підтримуються?

HeyGen підтримує вертикальний формат 9:16 для Reels і Stories, квадратний 1:1 для публікацій у стрічці та широкоформатний 16:9. Ви можете перетворити один проєкт у кілька співвідношень сторін одним кліком.

Чи можу я додати музику й синхронізувати монтаж під біт?

Так, використання безкоштовного інструмента для створення відео в Instagram — це найпростіший спосіб почати. Скористайтеся вбудованою синхронізацією з ритмом, щоб автоматично вирівнювати склейки з музикою, обрізати треки, зациклювати фрагменти або завантажувати власні аудіофайли.

Чи створюються субтитри автоматично?

Так. HeyGen автоматично створює субтитри з озвученого аудіо або тексту сценарію, дає змогу редагувати їх безпосередньо в інтерфейсі та експортує файли субтитрів, як-от SRT, для завантаження на платформи.

Чи можу я публікувати напряму в Instagram з HeyGen?

Ви можете завантажити відео, готові до публікації на платформах, або скористатися хостинговими посиланнями для поширення. Можливість прямої публікації залежить від підключених акаунтів і інтеграцій із платформами.

Якої тривалості мають бути мої відео в Instagram?

Короткі відео зазвичай показують найкращі результати. Орієнтуйтеся на тривалість 15–60 секунд для Instagram Reels і до 60 секунд для публікацій у стрічці, якщо тільки Ви не використовуєте карусель або контент з кількох частин.

Чи можу я використати одне відео повторно для кількох соціальних каналів?

Так. Скористайтеся інструментами HeyGen для зміни розміру та експорту в один клік, щоб адаптувати той самий проєкт для різних платформ і співвідношень сторін.

Чи можуть команди співпрацювати над проєктами?

Так. Запрошуйте колег до спільної роботи: редагуйте, залишайте коментарі та керуйте проєктами, щоб контент-креатори, відеоредактори та маркетологи могли працювати разом.

Чи є вбудована музична бібліотека, яку я можу використовувати?

HeyGen містить музику та звукові ефекти без роялті для Ваших проєктів. Для ліцензованої музики завантажуйте власні треки та підтверджуйте права на використання для публікації у Ваших відео в TikTok або Instagram.

Чи відповідатимуть мої експортовані відео вимогам Instagram?

Так. HeyGen експортує файли MP4 з рекомендованими кодеками, роздільною здатністю та тривалістю, які підходять для завантаження в Instagram.

Чи можу я редагувати відео на мобільному телефоні та комп’ютері?

Так. HeyGen підтримує завантаження та редагування з мобільних пристроїв і комп’ютерів, тож Ви можете почати проєкт на телефоні й завершити його на більшому екрані.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background