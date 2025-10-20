AI-відео генератор без водяного знака

Почніть створювати відео з AI-аватарами та закадровим голосом. У безкоштовному тарифі додається водяний знак, але Ви можете будь-коли оновити план, щоб його прибрати.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Створення відео зі ШІ

Миттєве створення відео, без жодного досвіду

Перетворіть свій сценарій, допис у блозі або ідею на відшліфоване відео за допомогою HeyGen. Лише за кілька кліків Ви зможете створити контент, що виглядає професійно, — ідеальний для маркетингу, навчання або соціальних мереж. Скористайтеся безкоштовною версією, щоб випробувати сервіс, і перейдіть на розширений тариф, коли будете готові масштабуватися.

Створення відео зі ШІ

Найкращі практики для відео високої якості

Щоб отримати максимум від AI-відеогенератора HeyGen:

  • Робіть речення короткими для плавнішого темпу
  • Підберіть аватар і голос під тон Вашої авдиторії
  • Використовуйте чіткі переходи між сценами або відступи, щоб покращити плавність
  • Додайте субтитри, щоб підвищити залученість
  • Оберіть правильний формат для своєї платформи (вертикальний, квадратний, горизонтальний)
Створення відео зі ШІ

Спробуйте безкоштовно, легко перейти на розширений план

HeyGen надає Вам свободу створювати відео зі ШІ без жодних витрат. У безкоштовному тарифі всі експорти містять непомітний водяний знак — тож Ви все одно можете без обмежень ділитися результатом або тестувати його. Потрібна версія без позначки? Просто перейдіть на вищий тариф, щоб прибрати водяний знак і відкрити доступ до преміум-функцій.

Порівняно з іншими платформами, такими як Pictory, Synthesia чи Lumen5, HeyGen пропонує:

  • Миттєве створення відео з тексту з аватарами
  • Доступ до шаблонів, голосів та параметрів редагування
  • Прозорий шлях від безкоштовного до Pro, без жодних сюрпризів
Як це працює?

Як створити відео без водяного знака (коли Ви будете готові)

Створюйте відео зі ШІ та отримуйте експорти без водяних знаків, коли будете готові.

Крок 1

Введіть свій сценарій

Вставте свій текст — блог-пост, статтю, оголошення чи сценарій — в редактор, щоб розпочати.

Крок 2

Оберіть AI-аватар і голос

Обирайте з понад 300 аватарів і голосів, щоб відповідати Вашому тону та авдиторії. Жодних акторів чи студії не потрібно.

Крок 3

Налаштуйте візуальний стиль

Додайте анімації, субтитри, фони та переходи, щоб оживити Ваше повідомлення.

Крок 4

Експортуйте Ваше відео

Скористайтеся безкоштовною версією для попереднього перегляду. Оновіть тариф, щоб експортувати без водяного знака.

Поширені запитання про безкоштовний AI-відеогенератор без водяних знаків

Чи відеогенератор зі ШІ справді безкоштовний і без водяних знаків?

Так, HeyGen пропонує безкоштовний тарифний план AI відео генератора, який дозволяє Вам створювати відео без водяного знака. Це ідеально підходить для тестування та некомерційного використання.

Чим цей AI-відео генератор відрізняється від інших?

HeyGen використовує передовий генеративний ШІ та розмовні аватари, щоб створювати відео студійної якості — без навичок монтажу, хромакею чи акторів.

Чи є обмеження на кількість відео без водяного знака, які я можу створити?

Можуть діяти денні або місячні ліміти використання залежно від Вашого тарифного плану. Перегляньте сторінку тарифів HeyGen, щоб дізнатися обмеження для безкоштовних і преміум-акаунтів.

Чи можу я інтегрувати цей інструмент з іншими платформами або CRM-системами?

HeyGen підтримує інтеграції та доступ до API для бізнес-користувачів. Це дає змогу автоматизувати створення аватар-відео в різних застосунках, зокрема CRM та інструментах для електронної пошти.

Чи знизиться якість відео, якщо воно безкоштовне й без водяного знака?

Ні, HeyGen забезпечує високу якість результату навіть для безкоштовних користувачів. Відео, створені без водяного знака, зберігають професійну роздільну здатність і чіткість.

