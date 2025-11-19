Створюйте цифрових людей, які забезпечують чітку, природну відеокомунікацію за допомогою HeyGen’s AI video generator. Перетворюйте текст або зображення на професійні відео з цифровими людьми з природною мовою, мімікою та багатомовною подачею — без камер, акторів і витрат на продакшн.
Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.
Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.
Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.
Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.
Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.
Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.
Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення цифрових людей
HeyGen робить цифрових людей практичними для реального бізнесу. Команди створюють послідовних, керованих відеопрезентерів-людей, які пояснюють, скеровують і чітко комунікують у різних каналах, мовах та авдиторіях — без обмежень живого продакшену.
Цифрові люди щоразу забезпечують однакові обличчя, голоси та манеру подачі. Це усуває мінливість живих ведучих і гарантує стабільну комунікацію в усіх кампаніях, регіонах і командах.
Кожен цифровий персонаж дотримується затверджених сценаріїв і контенту. Це забезпечує точність повідомлень, відповідність вимогам і узгодженість із бізнес-цілями, водночас уникаючи непередбачуваних відповідей.
Створюйте, оновлюйте та локалізуйте цифрових людей у масштабі. Один сценарій може забезпечити сотні відео з мета-людьми без додаткового запису чи продакшн-роботи.
Стійка цифрова ідентичність ведучого
Створіть цифрову людину, яка стане довгостроковим ведучим для Вашого бренду, продукту чи організації. Один і той самий цифровий персонаж може з’являтися у відео, оновленнях та кампаніях, формуючи впізнаваність і довіру та знімаючи залежність від живих ведучих.
Керована текстом подача виступу
Цифрові люди повністю керуються текстом. Налаштовуйте темп, наголоси та структуру прямо в сценарії, і HeyGen створює відповідну анімаційну подачу без повторного запису чи ручного монтажу.
Високоточна міміка обличчя
Цифрові люди відтворюють реалістичні рухи обличчя, синхронізовані з мовленням. Ледь помітні мімічні вирази, фокус погляду та рухи губ точно узгоджені, тож відео виглядають вивіреними й професійними — ідеальними для серйозної комунікації.
Глобальна мовна цілісність
Створюйте цифрових людей, які говорять більш ніж 175 мовами, зберігаючи ту саму візуальну айдентику. Переклад відео забезпечує послідовну подачу контенту в різних регіонах без найму ведучих чи створення окремих відео — завдяки технології цифрових людей.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися конструктором цифрових людей зі ШІ
Створюйте цифрових людей за допомогою зрозумілого робочого процесу з чотирьох кроків, який перетворює текст на відеокомунікацію.
Оберіть зовнішність і стиль подачі для Вашого цифрового персонажа. Визначте мову, тон і мету комунікації для Вашого цифрового аватара.
Додайте свій текстовий меседж. HeyGen проаналізує структуру та темп, щоб підготувати природну, легку для сприйняття подачу.
Налаштуйте стиль голосу, субтитри, макет і брендинг. Переконайтеся, що цифровий персонаж відповідає Вашій авдиторії та сценарію використання.
Створіть фінальне відео з цифровою людиною та поширюйте його на вебсайтах, платформах або у внутрішніх системах. Оновлюйте будь-коли, просто відредагувавши текст, щоб відобразити зміни в реальному часі.
Цифрові люди — це створені за допомогою ШІ відеопрезентери-люди, які передають усний контент через реалістичне відео. Їх використовують для донесення інформації, інструкцій та повідомлень без участі живих ведучих.
Цифрових людей використовують для супроводу клієнтів, навчання, освіти, комунікації бренду та внутрішніх повідомлень у випадках, коли потрібні послідовність і масштабованість.
Так. Цифрові люди HeyGen можуть говорити більш ніж 175 мовами завдяки багатомовному створенню відео та відеоперекладачу, зберігаючи при цьому ту саму візуальну ідентичність.
Ні. Цифрові люди створюються повністю з тексту. Жодні камери, мікрофони, студії чи живі сесії запису не потрібні.
Оновлення прості й можуть бути анімованими для кращої залученості. Відредагуйте сценарій і заново створіть відео. Немає потреби перезаписувати або переробляти контент.
Так. Ви можете налаштовувати стиль голосу, субтитри, макети, кольори та візуальне оформлення, щоб вони відповідали вимогам Вашого бренду.
HeyGen забезпечує природний темп мовлення, синхронізований рух губ і виразну міміку, що підходять для професійної та корпоративної комунікації.
Так. HeyGen дотримується корпоративних стандартів безпеки, а всі сценарії та створені відео з цифровими людьми залишаються під Вашим контролем, що гарантує цілісність Вашого контенту з віртуальними людьми.
