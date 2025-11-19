Конструктор цифрових людей для реалістичних відео зі ШІ

Створюйте цифрових людей, які забезпечують чітку, природну відеокомунікацію за допомогою HeyGen’s AI video generator. Перетворюйте текст або зображення на професійні відео з цифровими людьми з природною мовою, мімікою та багатомовною подачею — без камер, акторів і витрат на продакшн.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Виберіть аватар
Синхронізацію губ буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
Чорний фон

Рекомендації для взаємодії з клієнтами

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

Представлення бренду та сторітелінг

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

Програми навчання співробітників

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

Комунікація в державному секторі

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

Освіта та проведення курсів

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

Внутрішній обмін знаннями

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення цифрових людей

HeyGen робить цифрових людей практичними для реального бізнесу. Команди створюють послідовних, керованих відеопрезентерів-людей, які пояснюють, скеровують і чітко комунікують у різних каналах, мовах та авдиторіях — без обмежень живого продакшену.

Послідовна людська присутність

Цифрові люди щоразу забезпечують однакові обличчя, голоси та манеру подачі. Це усуває мінливість живих ведучих і гарантує стабільну комунікацію в усіх кампаніях, регіонах і командах.

Точність, керована сценарієм

Кожен цифровий персонаж дотримується затверджених сценаріїв і контенту. Це забезпечує точність повідомлень, відповідність вимогам і узгодженість із бізнес-цілями, водночас уникаючи непередбачуваних відповідей.

Масштабованість рівня Enterprise

Створюйте, оновлюйте та локалізуйте цифрових людей у масштабі. Один сценарій може забезпечити сотні відео з мета-людьми без додаткового запису чи продакшн-роботи.

Стійка цифрова ідентичність ведучого

Створіть цифрову людину, яка стане довгостроковим ведучим для Вашого бренду, продукту чи організації. Один і той самий цифровий персонаж може з’являтися у відео, оновленнях та кампаніях, формуючи впізнаваність і довіру та знімаючи залежність від живих ведучих.

Керована текстом подача виступу

Цифрові люди повністю керуються текстом. Налаштовуйте темп, наголоси та структуру прямо в сценарії, і HeyGen створює відповідну анімаційну подачу без повторного запису чи ручного монтажу.

Високоточна міміка обличчя

Цифрові люди відтворюють реалістичні рухи обличчя, синхронізовані з мовленням. Ледь помітні мімічні вирази, фокус погляду та рухи губ точно узгоджені, тож відео виглядають вивіреними й професійними — ідеальними для серйозної комунікації.

Глобальна мовна цілісність

Створюйте цифрових людей, які говорять більш ніж 175 мовами, зберігаючи ту саму візуальну айдентику. Переклад відео забезпечує послідовну подачу контенту в різних регіонах без найму ведучих чи створення окремих відео — завдяки технології цифрових людей.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми вже мали випуск шоу, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Найбільше мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися конструктором цифрових людей зі ШІ

Створюйте цифрових людей за допомогою зрозумілого робочого процесу з чотирьох кроків, який перетворює текст на відеокомунікацію.

Крок 1

Виберіть цифрову людину

Оберіть зовнішність і стиль подачі для Вашого цифрового персонажа. Визначте мову, тон і мету комунікації для Вашого цифрового аватара.

Крок 2

Напишіть свій сценарій

Додайте свій текстовий меседж. HeyGen проаналізує структуру та темп, щоб підготувати природну, легку для сприйняття подачу.

Крок 3

Налаштуйте презентацію

Налаштуйте стиль голосу, субтитри, макет і брендинг. Переконайтеся, що цифровий персонаж відповідає Вашій авдиторії та сценарію використання.

Крок 4

Створюйте та поширюйте

Створіть фінальне відео з цифровою людиною та поширюйте його на вебсайтах, платформах або у внутрішніх системах. Оновлюйте будь-коли, просто відредагувавши текст, щоб відобразити зміни в реальному часі.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке цифрові люди?

Цифрові люди — це створені за допомогою ШІ відеопрезентери-люди, які передають усний контент через реалістичне відео. Їх використовують для донесення інформації, інструкцій та повідомлень без участі живих ведучих.

Як цифрових людей використовують у бізнесі?

Цифрових людей використовують для супроводу клієнтів, навчання, освіти, комунікації бренду та внутрішніх повідомлень у випадках, коли потрібні послідовність і масштабованість.

Чи підтримують цифрові люди кілька мов?

Так. Цифрові люди HeyGen можуть говорити більш ніж 175 мовами завдяки багатомовному створенню відео та відеоперекладачу, зберігаючи при цьому ту саму візуальну ідентичність.

Чи потрібне мені обладнання для зйомки або продакшену?

Ні. Цифрові люди створюються повністю з тексту. Жодні камери, мікрофони, студії чи живі сесії запису не потрібні.

Наскільки легко оновити відео з цифровою людиною?

Оновлення прості й можуть бути анімованими для кращої залученості. Відредагуйте сценарій і заново створіть відео. Немає потреби перезаписувати або переробляти контент.

Чи можу я контролювати брендинг і подачу матеріалу?

Так. Ви можете налаштовувати стиль голосу, субтитри, макети, кольори та візуальне оформлення, щоб вони відповідали вимогам Вашого бренду.

Наскільки реалістичними є цифрові люди HeyGen?

HeyGen забезпечує природний темп мовлення, синхронізований рух губ і виразну міміку, що підходять для професійної та корпоративної комунікації.

Чи підтримуються право власності на контент і безпека?

Так. HeyGen дотримується корпоративних стандартів безпеки, а всі сценарії та створені відео з цифровими людьми залишаються під Вашим контролем, що гарантує цілісність Вашого контенту з віртуальними людьми.

