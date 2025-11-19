Швидко створюйте маркетингові відео зі ШІ

Створюйте професійні маркетингові відео без камер і виснажливого монтажу. HeyGen перетворює короткі брифи на відшліфовані, готові до публікації відео з переконливими сценаріями, виразними AI-презентерами та нативними форматами для кожної рекламної мережі. Отримуйте більше креативу з Вашим конструктором маркетингових відео, тестуйте більше ідей і масштабуйте кампанії — усе в єдиному робочому просторі.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Рекламні оголошення для запуску продукту

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

Короткі рекламні відео для соцмереж

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

Пояснювальні та демонстраційні відео

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

Рекламні ролики у форматі відгуків та UGC

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

Відео для email-розсилок і лендингів

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

Локалізовані кампанії

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення маркетингових відео

HeyGen поєднує ШІ для написання сценаріїв, реалістичних ведучих та вбудовані інструменти дизайну, щоб команди могли створювати високоефективні маркетингові відео за лічені хвилини. Заощаджуйте час на продакшн, зберігайте цілісність бренду та запускайте рекламу, пояснювальні ролики й промо, які справді дають результат.

Швидше створення, кращі результати

Миттєво створюйте сценарії, сцени та озвучку — а потім коригуйте візуали й субтитри, щоб оптимізувати ефективність на всіх платформах.

Створено для кожного каналу

Експортуйте версії 9:16, 1:1 і 16:9 в один клік, щоб Ваше повідомлення було ідеально адаптоване для TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn та інших платформ.

Масштабуйтеся без додаткового персоналу

Створюйте десятки локалізованих варіантів реклами та проводьте A/B‑тести гачків, CTA й мініатюр для Вашого промо-відео, щоб знайти те, що справді конвертує — без найму монтажера.

AI-скрипт і генератор хукiв

Введіть свій продукт, ціль і авдиторію — і отримайте кілька високоефективних сценаріїв та гачків, адаптованих під конверсії. Кожен сценарій оптимізований для привернення уваги в перші 3–5 секунд і завершується чітким закликом до дії у закадровому голосі.

Реалістичні AI-презентери та озвучування

Обирайте серед різноманітних AI-ведучих або клонуте власний голос для свого промо-відео — з природними жестами та підтримкою багатьох мов. Створюйте автентичну відеонаррацію без витрат часу на студію.

Розумний конструктор сцен і B-roll

Створюйте відео з вбудованими голосами та музикою. Створюйте розмовні аватари з субтитрами, синхронізованими з аудіо. Додавайте аудіошари без потреби у додаткових інструментах. Підтримуються кілька форматів і роздільних здатностей відео.

Експорт у кілька форматів в один клік

Миттєво створюйте файли та варіанти, готові до публікації на платформах — вертикальні, квадратні й широкоформатні — з доданими субтитрами, обкладинками та титрами для максимального охоплення.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як використовувати HeyGen для створення маркетингових відео

Створення маркетингового відео з HeyGen складається з чотирьох простих кроків.

Крок 1

Розкажіть нам коротке технічне завдання

Почніть, поділившись посиланням на продукт, ключовими перевагами або коротким промптом.

Крок 2

Персоналізуйте та вдоскональте

Оберіть ведучого, відкоригуйте візуальні елементи, налаштуйте темп і додайте субтитри, щоб краще донести повідомлення.

Крок 3

Налаштуйте для кожної платформи

Оптимізуйте своє відео для стрічок у соцмережах, реклами або лендингів за допомогою швидкої зміни співвідношення сторін і налаштування макета.

Крок 4

Експортуйте та запустіть

Завантажуйте відео високої якості, мініатюри та файли субтитрів або публікуйте їх безпосередньо на підключених платформах.

Поширені запитання (FAQ)

Які види маркетингових відео я можу створювати за допомогою HeyGen?

HeyGen створює рекламні ролики, пояснювальні відео, демо, відгуки, короткі відео для соцмереж і відео для лендингів. Шаблони та робочі процеси зі ШІ пришвидшують створення кожного формату.

Чи потрібно мені записувати відео або озвучку?

Ні, Ви можете використовувати AI-аватарів і закадровий голос із тексту в мовлення або завантажити власне відео й голос для гібридного монтажу.

Чи можу я зберігати відео у стилі мого бренду?

Так. Завантажте свій Brand Kit (логотипи, шрифти, кольори), і HeyGen автоматично застосує його до шаблонів та експортованих відео.

Скільки часу потрібно, щоб створити відео?

Більшість маркетингових відео створюються за кілька хвилин і потребують лише короткого редагування для фіналізації. Складніші індивідуальні налаштування можуть зайняти більше часу, але вся основна робота автоматизована.

Чи включені субтитри та титри?

Так. HeyGen автоматично створює субтитри й дає Вам змогу редагувати їх, змінювати стиль та експортувати файли SRT для відповідності вимогам доступності та платформ.

Чи можу я швидко створити кілька варіантів реклами?

Авжеж. Створюйте різні зачіпки, заклики до дії та формати оптом, щоб проводити A/B‑тести й оптимізувати ROAS у всіх кампаніях.

Які формати експорту підтримуються?

Експортуйте MP4 у вертикальному (9:16), квадратному (1:1) та широкоформатному (16:9) форматах, а також SRT-файли субтитрів і зображення мініатюр для кожної версії.

Чи безпечний HeyGen для бізнесу?

HeyGen пропонує корпоративні функції безпеки, шифрування даних і розмежування доступу за ролями для Ваших маркетингових відеошаблонів. Зв’яжіться з відділом продажів щодо індивідуальних вимог до відповідності.

Чи можу я локалізувати своє відео для інших ринків?

Так, перекладайте сценарії, використовуйте багатомовні озвучування та створюйте регіональні версії свого промо-відео, щоб швидко охопити глобальну авдиторію за допомогою ШІ відео-перекладача.

Як почати пробний період?

Зареєструйтеся на сайті HeyGen, щоб розпочати безкоштовний план. Перегляньте шаблони та створіть своє перше маркетингове відео без потреби в банківській картці.

