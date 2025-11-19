Створюйте професійні маркетингові відео без камер і виснажливого монтажу. HeyGen перетворює короткі брифи на відшліфовані, готові до публікації відео з переконливими сценаріями, виразними AI-презентерами та нативними форматами для кожної рекламної мережі. Отримуйте більше креативу з Вашим конструктором маркетингових відео, тестуйте більше ідей і масштабуйте кампанії — усе в єдиному робочому просторі.
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення маркетингових відео
HeyGen поєднує ШІ для написання сценаріїв, реалістичних ведучих та вбудовані інструменти дизайну, щоб команди могли створювати високоефективні маркетингові відео за лічені хвилини. Заощаджуйте час на продакшн, зберігайте цілісність бренду та запускайте рекламу, пояснювальні ролики й промо, які справді дають результат.
Миттєво створюйте сценарії, сцени та озвучку — а потім коригуйте візуали й субтитри, щоб оптимізувати ефективність на всіх платформах.
Експортуйте версії 9:16, 1:1 і 16:9 в один клік, щоб Ваше повідомлення було ідеально адаптоване для TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn та інших платформ.
Створюйте десятки локалізованих варіантів реклами та проводьте A/B‑тести гачків, CTA й мініатюр для Вашого промо-відео, щоб знайти те, що справді конвертує — без найму монтажера.
AI-скрипт і генератор хукiв
Введіть свій продукт, ціль і авдиторію — і отримайте кілька високоефективних сценаріїв та гачків, адаптованих під конверсії. Кожен сценарій оптимізований для привернення уваги в перші 3–5 секунд і завершується чітким закликом до дії у закадровому голосі.
Реалістичні AI-презентери та озвучування
Обирайте серед різноманітних AI-ведучих або клонуте власний голос для свого промо-відео — з природними жестами та підтримкою багатьох мов. Створюйте автентичну відеонаррацію без витрат часу на студію.
Розумний конструктор сцен і B-roll
Створюйте відео з вбудованими голосами та музикою. Створюйте розмовні аватари з субтитрами, синхронізованими з аудіо. Додавайте аудіошари без потреби у додаткових інструментах. Підтримуються кілька форматів і роздільних здатностей відео.
Експорт у кілька форматів в один клік
Миттєво створюйте файли та варіанти, готові до публікації на платформах — вертикальні, квадратні й широкоформатні — з доданими субтитрами, обкладинками та титрами для максимального охоплення.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як використовувати HeyGen для створення маркетингових відео
Створення маркетингового відео з HeyGen складається з чотирьох простих кроків.
Почніть, поділившись посиланням на продукт, ключовими перевагами або коротким промптом.
Оберіть ведучого, відкоригуйте візуальні елементи, налаштуйте темп і додайте субтитри, щоб краще донести повідомлення.
Оптимізуйте своє відео для стрічок у соцмережах, реклами або лендингів за допомогою швидкої зміни співвідношення сторін і налаштування макета.
Завантажуйте відео високої якості, мініатюри та файли субтитрів або публікуйте їх безпосередньо на підключених платформах.
HeyGen створює рекламні ролики, пояснювальні відео, демо, відгуки, короткі відео для соцмереж і відео для лендингів. Шаблони та робочі процеси зі ШІ пришвидшують створення кожного формату.
Ні, Ви можете використовувати AI-аватарів і закадровий голос із тексту в мовлення або завантажити власне відео й голос для гібридного монтажу.
Так. Завантажте свій Brand Kit (логотипи, шрифти, кольори), і HeyGen автоматично застосує його до шаблонів та експортованих відео.
Більшість маркетингових відео створюються за кілька хвилин і потребують лише короткого редагування для фіналізації. Складніші індивідуальні налаштування можуть зайняти більше часу, але вся основна робота автоматизована.
Так. HeyGen автоматично створює субтитри й дає Вам змогу редагувати їх, змінювати стиль та експортувати файли SRT для відповідності вимогам доступності та платформ.
Авжеж. Створюйте різні зачіпки, заклики до дії та формати оптом, щоб проводити A/B‑тести й оптимізувати ROAS у всіх кампаніях.
Експортуйте MP4 у вертикальному (9:16), квадратному (1:1) та широкоформатному (16:9) форматах, а також SRT-файли субтитрів і зображення мініатюр для кожної версії.
HeyGen пропонує корпоративні функції безпеки, шифрування даних і розмежування доступу за ролями для Ваших маркетингових відеошаблонів. Зв’яжіться з відділом продажів щодо індивідуальних вимог до відповідності.
Так, перекладайте сценарії, використовуйте багатомовні озвучування та створюйте регіональні версії свого промо-відео, щоб швидко охопити глобальну авдиторію за допомогою ШІ відео-перекладача.
