ШІ для перетворення блогу на відео для швидкого створення контенту

Перетворюйте свої публікації в блозі на короткі відео, які люди справді дивляться. З HeyGen Ви можете перетворювати статті, гайди та розсилки на відео з ведучим, що поєднують текст на екрані, візуальні елементи та озвучення — і все це без відкриття відеоредактора. Використовуйте найкращий текстовий контент повторно, створюючи кліпи, готові до скролу, для кожного каналу.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватар
Lip-sync застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Лідерство думок і контент-маркетинг

Лідерство думок і контент-маркетинг

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

Навчання продукту та оновлення функцій

Навчання продукту та оновлення функцій

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

Повторне використання SEO-контенту

Повторне використання SEO-контенту

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

Покращення електронних листів і розсилок

Покращення електронних листів і розсилок

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

Огляди навчання та розвитку

Огляди навчання та розвитку

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

Кліпи та серіали для соціальних мереж

Кліпи та серіали для соціальних мереж

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

Чому варто обрати HeyGen для перетворення блогу на відео зі ШІ

HeyGen спрощує перетворення довгих текстових матеріалів на лаконічні відео, які відповідають тому, як люди сприймають інформацію сьогодні. Почніть із URL-адреси блогу або вставленого тексту, потім дозвольте ШІ підсумувати ключові ідеї, створити сценарій і зібрати сцени за Вас. Ви отримуєте брендовані відео з Вашої наявної бібліотеки контенту, не починаючи все з нуля.

Почніть безкоштовно
Перетворюйте наявні блоги на відеобібліотеку

Перетворюйте ефективні статті, навчальні матеріали та аналітичні публікації на якісні відео, які розширюють їхнє охоплення. Один блог-пост може стати кількома кліпами для соціальних мереж, email-кампаній і лендингів, щоб Ви отримували більше цінності з контенту, який уже створили.

Збережіть незмінними голос і структуру свого бренду

HeyGen аналізує Ваш блог, щоб зберегти тон, ключові меседжі та основну структуру. Ви можете вдосконалювати сценарії, змінювати приклади й коригувати довжину, щоб кожне відео й надалі звучало як Ви, але в більш візуальному й лаконічному форматі з голосом зі ШІ.

Створюйте відео без знімальних команд і складних інструментів

Забудьте про камери, таймлайни та ручний монтаж. HeyGen бере на себе ведучих, макети та темп, тож маркетологи, копірайтери й експерти з предметної галузі можуть створювати відео безпосередньо зі свого контенту без виробничих затримок.

URL блогу, документ або текст у відео

Почніть із посилання на живий блог, завантаженого документа або вставленого тексту. HeyGen виокремлює заголовки, ключові абзаци та важливі приклади, а потім перетворює їх на зрозумілий план відео. Ви вирішуєте, що залишити, скоротити або прибрати перед створенням.


Почніть безкоштовно →
A smiling Black woman looking up against a blue background, with a white text box reading "How to cultivate healthy lifestyle" and a book icon.

Створення та узагальнення сценаріїв за допомогою ШІ

Дозвольте ШІ перетворювати довгі фрагменти тексту на лаконічну розповідь із закадровим голосом, що відповідає ритму відео. Створіть чорновий сценарій зі своєї статті, а потім відкоригуйте тон, довжину та заклики до дії. Коротші сценарії краще утримують увагу глядачів, водночас зберігаючи Ваші ключові ідеї.

Почніть безкоштовно →
A woman on a phone with a "Hey Mina!" text message, next to a "Genesis Product Launch" screen and a "Script" card about optimizing productivity.

Ведучі, озвучування та субтитри

Обирайте реалістичних ведучих або формати лише з голосом ШІ, щоб донести Ваше повідомлення багатьма мовами. Автоматичні субтитри підвищують доступність і час перегляду, особливо на платформах без звуку, а налаштування голосу допомагають зберегти відповідність Вашому бренду.

Почніть безкоштовно →
Voice cloning

Візуальні макети, медіа та співвідношення сторін

Застосовуйте макети, які поєднують текст, ведучого та додаткові медіа без ручного дизайну. Додавайте стокові візуали, скриншоти або діаграми, щоб підсилити свою історію, а потім експортуйте відео у вертикальному, квадратному чи широкоформатному форматах для кожного каналу, щоб створювати переконливі відео.

Почніть безкоштовно →
motion graphics photos to video

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже щотижня робили фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Найбільше мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися AI-генератором відео з блогу

HeyGen пропонує Вам покроковий процес — від блогу до готового відео всього за кілька чітких етапів. Ви надаєте контент, а система допомагає упакувати його для швидкого перегляду.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Почніть з вашого блогу або статті

Вставте URL блогу, завантажте PDF або додайте текст статті. HeyGen проаналізує вміст, визначить ключові розділи та підготує структурований план, який Ви зможете доопрацювати для створення переконливих відео.

Крок 2

Створіть і вдоскональте свій сценарій

Використовуйте ШІ, щоб стисло переказувати довгі абзаци у короткі, зручні для озвучення репліки. Відредагуйте сценарій під свій стиль мовлення, налаштуйте довжину та виділіть найважливіші думки для Вашої авдиторії.

Крок 3

Оберіть стиль ведучого та візуальні елементи

Виберіть ведучого або голосовий профіль, підберіть макети та додайте візуальні матеріали. Використовуйте скриншоти, зображення продукту або стокові кліпи, щоб зробити абстрактні ідеї легшими для розуміння.

Крок 4

Створюйте, експортуйте та використовуйте повторно

Створіть відео, перевірте таймінг, а потім експортуйте його у формати, що підходять для Вашого блогу, соцмереж або внутрішніх платформ. Відкривайте проєкт у будь-який момент, щоб оновити сценарій чи візуали, коли змінюється Ваш контент.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке ШІ для перетворення блогу на відео?

Blog to video AI — це технологія, яка перетворює текстовий контент, зокрема дописи в блозі, статті та гайди, на відео. Вона стисло переказує текст, створює сценарій і збирає сцени з озвученням, субтитрами та візуальними елементами, щоб люди могли дивитися замість читати.

Як HeyGen перетворює блог на відео?

HeyGen обробляє посилання на Ваш блог або текст, знаходить ключові ідеї та пропонує сценарій і структуру сцен. Ви вдосконалюєте сценарій, обираєте ведучого й візуали, а потім створюєте відео, яке зберігає логіку Вашої оригінальної статті й допомагає охопити ширшу авдиторію.

Чи потрібні мені навички відеовиробництва, щоб користуватися цим?

Ні. Цей робочий процес створений для маркетологів, авторів і викладачів, які добре знають свій контент, а не інструменти монтажу, щоб спростити створення відео. Шаблони, ведучі та прості елементи керування беруть на себе макети й таймінг замість Вас.

Чи можу я зберегти тон і стиль свого бренду?

Так. Ви можете редагувати сценарії, обирати голоси та застосовувати елементи бренду, як-от кольори й логотипи. Це допомагає зберігати відповідність відео на основі блогів Вашому наявному контенту та рекомендаціям з дизайну під час створення відео.

Чи можу я створювати відео зі старих публікацій у блозі?

Так. Вставте URL-адреси або текст із Вашого контент-архіву й перетворіть публікації в блозі на нові відео. Це простий спосіб оживити та повторно поширити статті, які досі мають цінність, у форматі відеоконтенту.

Які мови та регіони підтримуються?

HeyGen підтримує багато мов для озвучення та субтитрів, тож Ви можете повторно використовувати один і той самий контент блогу в різних регіонах. Ви можете створювати відео кількома мовами з однієї статті, не відтворюючи візуальні матеріали щоразу, використовуючи перекладач відео.

Де я можу використовувати відео, створені з блогів?

Ви можете вбудувати їх назад в оригінальний блог, опублікувати в соціальних мережах, додати до email-кампаній, поділитися ними на внутрішніх порталах або розмістити на лендінгах як відеоконтент. Будь-яке місце, де читачу буде корисний візуальний підсумок, підходить.

Якої тривалості має бути відео на основі блогу?

Багато відео на основі блогів найкраще працюють, коли тривають від однієї до трьох хвилин і дають огляд на високому рівні. Для глибшого контенту Ви можете розбити довгу статтю на кілька коротших відео, щоб глядачі могли обирати розділи, які їх цікавлять.

Чи можу я оновити відео, коли змінюється мій блог?

Так. Відкрийте проєкт, оновіть сценарій або розділи, які змінилися у Вашій статті, і заново створіть відео. Це дає змогу зберігати узгодженість між відеоконтентом і блогом без повного перероблення всього матеріалу.

Чи буде в безпеці контент мого блогу, коли я його завантажу?

Так. Ваш текст, медіафайли та створені відео обробляються з урахуванням конфіденційності та безпеки. Ви зберігаєте контроль над своїм контентом і тим, як поширюються фінальні відео.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background