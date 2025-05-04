Перетворюйте свої публікації в блозі на короткі відео, які люди справді дивляться. З HeyGen Ви можете перетворювати статті, гайди та розсилки на відео з ведучим, що поєднують текст на екрані, візуальні елементи та озвучення — і все це без відкриття відеоредактора. Використовуйте найкращий текстовий контент повторно, створюючи кліпи, готові до скролу, для кожного каналу.
Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень
Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.
Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.
Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.
Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.
Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.
Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.
Чому варто обрати HeyGen для перетворення блогу на відео зі ШІ
HeyGen спрощує перетворення довгих текстових матеріалів на лаконічні відео, які відповідають тому, як люди сприймають інформацію сьогодні. Почніть із URL-адреси блогу або вставленого тексту, потім дозвольте ШІ підсумувати ключові ідеї, створити сценарій і зібрати сцени за Вас. Ви отримуєте брендовані відео з Вашої наявної бібліотеки контенту, не починаючи все з нуля.
Перетворюйте ефективні статті, навчальні матеріали та аналітичні публікації на якісні відео, які розширюють їхнє охоплення. Один блог-пост може стати кількома кліпами для соціальних мереж, email-кампаній і лендингів, щоб Ви отримували більше цінності з контенту, який уже створили.
HeyGen аналізує Ваш блог, щоб зберегти тон, ключові меседжі та основну структуру. Ви можете вдосконалювати сценарії, змінювати приклади й коригувати довжину, щоб кожне відео й надалі звучало як Ви, але в більш візуальному й лаконічному форматі з голосом зі ШІ.
Забудьте про камери, таймлайни та ручний монтаж. HeyGen бере на себе ведучих, макети та темп, тож маркетологи, копірайтери й експерти з предметної галузі можуть створювати відео безпосередньо зі свого контенту без виробничих затримок.
URL блогу, документ або текст у відео
Почніть із посилання на живий блог, завантаженого документа або вставленого тексту. HeyGen виокремлює заголовки, ключові абзаци та важливі приклади, а потім перетворює їх на зрозумілий план відео. Ви вирішуєте, що залишити, скоротити або прибрати перед створенням.
Створення та узагальнення сценаріїв за допомогою ШІ
Дозвольте ШІ перетворювати довгі фрагменти тексту на лаконічну розповідь із закадровим голосом, що відповідає ритму відео. Створіть чорновий сценарій зі своєї статті, а потім відкоригуйте тон, довжину та заклики до дії. Коротші сценарії краще утримують увагу глядачів, водночас зберігаючи Ваші ключові ідеї.
Ведучі, озвучування та субтитри
Обирайте реалістичних ведучих або формати лише з голосом ШІ, щоб донести Ваше повідомлення багатьма мовами. Автоматичні субтитри підвищують доступність і час перегляду, особливо на платформах без звуку, а налаштування голосу допомагають зберегти відповідність Вашому бренду.
Візуальні макети, медіа та співвідношення сторін
Застосовуйте макети, які поєднують текст, ведучого та додаткові медіа без ручного дизайну. Додавайте стокові візуали, скриншоти або діаграми, щоб підсилити свою історію, а потім експортуйте відео у вертикальному, квадратному чи широкоформатному форматах для кожного каналу, щоб створювати переконливі відео.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися AI-генератором відео з блогу
HeyGen пропонує Вам покроковий процес — від блогу до готового відео всього за кілька чітких етапів. Ви надаєте контент, а система допомагає упакувати його для швидкого перегляду.
Вставте URL блогу, завантажте PDF або додайте текст статті. HeyGen проаналізує вміст, визначить ключові розділи та підготує структурований план, який Ви зможете доопрацювати для створення переконливих відео.
Використовуйте ШІ, щоб стисло переказувати довгі абзаци у короткі, зручні для озвучення репліки. Відредагуйте сценарій під свій стиль мовлення, налаштуйте довжину та виділіть найважливіші думки для Вашої авдиторії.
Виберіть ведучого або голосовий профіль, підберіть макети та додайте візуальні матеріали. Використовуйте скриншоти, зображення продукту або стокові кліпи, щоб зробити абстрактні ідеї легшими для розуміння.
Створіть відео, перевірте таймінг, а потім експортуйте його у формати, що підходять для Вашого блогу, соцмереж або внутрішніх платформ. Відкривайте проєкт у будь-який момент, щоб оновити сценарій чи візуали, коли змінюється Ваш контент.
Blog to video AI — це технологія, яка перетворює текстовий контент, зокрема дописи в блозі, статті та гайди, на відео. Вона стисло переказує текст, створює сценарій і збирає сцени з озвученням, субтитрами та візуальними елементами, щоб люди могли дивитися замість читати.
HeyGen обробляє посилання на Ваш блог або текст, знаходить ключові ідеї та пропонує сценарій і структуру сцен. Ви вдосконалюєте сценарій, обираєте ведучого й візуали, а потім створюєте відео, яке зберігає логіку Вашої оригінальної статті й допомагає охопити ширшу авдиторію.
Ні. Цей робочий процес створений для маркетологів, авторів і викладачів, які добре знають свій контент, а не інструменти монтажу, щоб спростити створення відео. Шаблони, ведучі та прості елементи керування беруть на себе макети й таймінг замість Вас.
Так. Ви можете редагувати сценарії, обирати голоси та застосовувати елементи бренду, як-от кольори й логотипи. Це допомагає зберігати відповідність відео на основі блогів Вашому наявному контенту та рекомендаціям з дизайну під час створення відео.
Так. Вставте URL-адреси або текст із Вашого контент-архіву й перетворіть публікації в блозі на нові відео. Це простий спосіб оживити та повторно поширити статті, які досі мають цінність, у форматі відеоконтенту.
HeyGen підтримує багато мов для озвучення та субтитрів, тож Ви можете повторно використовувати один і той самий контент блогу в різних регіонах. Ви можете створювати відео кількома мовами з однієї статті, не відтворюючи візуальні матеріали щоразу, використовуючи перекладач відео.
Ви можете вбудувати їх назад в оригінальний блог, опублікувати в соціальних мережах, додати до email-кампаній, поділитися ними на внутрішніх порталах або розмістити на лендінгах як відеоконтент. Будь-яке місце, де читачу буде корисний візуальний підсумок, підходить.
Багато відео на основі блогів найкраще працюють, коли тривають від однієї до трьох хвилин і дають огляд на високому рівні. Для глибшого контенту Ви можете розбити довгу статтю на кілька коротших відео, щоб глядачі могли обирати розділи, які їх цікавлять.
Так. Відкрийте проєкт, оновіть сценарій або розділи, які змінилися у Вашій статті, і заново створіть відео. Це дає змогу зберігати узгодженість між відеоконтентом і блогом без повного перероблення всього матеріалу.
Так. Ваш текст, медіафайли та створені відео обробляються з урахуванням конфіденційності та безпеки. Ви зберігаєте контроль над своїм контентом і тим, як поширюються фінальні відео.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.