Генератор зовнішності AI-аватара

Перетворюйте будь-яке фото на реалістичний, виразний або анімований AI-аватар. Створюйте короткі відео, будуйте свій цифровий двійник або розробляйте унікальний образ, який відображає Вашу особистість чи бренд. Завантажте своє фото, додайте текст або аудіо — і дозвольте ШІ оживити Ваш аватар. Це займе лише кілька хвилин.
Як створювати AI-відео з розмовними аватарами?
Платформа HeyGen надає Вам усе необхідне, щоб швидко й легко створювати аватари без технічних навичок.
Почніть із чіткого фото анфас, щоб HeyGen зміг точно розпізнати Ваші риси.
Оберіть реалістичний, мультяшний, 3D, аніме або повністю індивідуальний стиль.
Налаштуйте одяг, зачіски, аксесуари, фони, сцени та характер.
Додайте текст або аудіо, створіть свій аватар і завантажте відео з аватаром у високій якості.
Можливості генератора образів аватарів
Перетворюйте будь-яке фото на «говорящий» аватар: обирайте реалістичний або стилізований вигляд, додавайте природні голоси та налаштовуйте сцени й фони. Створюйте виразні відео з аватарами за лічені хвилини без зйомки та монтажу.
Чому обирають генератор образів аватарів HeyGen
HeyGen надає Вам усе необхідне, щоб швидко створювати аватари без технічних навичок. Створюйте відео з аватарами для маркетингу, навчання, інтро та туторіалів, а також перетворюйте сценарії на повноцінні відео за допомогою інструмента HeyGen Text to Video. Ваш аватар може посміхатися, говорити й природно реагувати, а Ви можете створювати відео за лічені хвилини. Обирайте реалістичний, мультяшний або 3D-стиль і підбирайте голоси, мови та тональності, що відповідають Вашій авдиторії.
Як отримати найкращі результати
Почніть із чіткої, фронтальної фотографії за хорошого освітлення. Оберіть стиль, який відповідає Вашій меті: реалістичний — для професійних відео, мультяшний — для соцмереж, а 3D — для креативних проєктів. Робіть скрипти короткими й природними, щоб синхронізація губ була плавнішою. Протестуйте свій аватар у різних сценах і спробуйте кілька варіацій, щоб знайти найприродніший вигляд.
Оживіть свої фото за допомогою HeyGen
Перетворіть своє фото на «говорящий» аватар із природною синхронізацією губ і виразною анімацією. Створюйте реалістичні, мультяшні, аніме чи 3D-аватари, розміщуйте їх у різних сценах і створюйте короткі відео для соцмереж, навчання або бізнесу. Ви навіть можете змусити своє фото «заспівати» або створити цифрового двійника для регулярних презентацій.
Для вишуканих відео у форматі ведучого спробуйте HeyGen AI Spokesperson
Ви просто завантажуєте чітке фото анфас, обираєте бажаний стиль і налаштовуєте деталі, як-от одяг чи тло. ШІ автоматично перетворює Ваше зображення на реалістичний або стилізований аватар, готовий до використання у відео чи для брендингу. Почніть створювати зAI Avatar Generator.
Так. Ви можете додати текст або завантажити аудіо, і ШІ створить плавну синхронізацію губ, міміку та таймінг, щоб Ваш аватар говорив природно. Для відео у форматі ведучого Ви також можете спробувати AI Spokesperson Tool.
Так. Ви можете створювати реалістичні, мультяшні, аніме або 3D-аватари залежно від стилю Вашого контенту. Кожен варіант підтримує повне налаштування, тож Ви зможете поєднати його з характером Вашого бренду, творчими цілями або естетикою в соцмережах.
Звісно. Багато креаторів і компаній використовують аватари для інтро, навчальних матеріалів, пояснювальних відео, тренінгів, брендингу в LinkedIn і цифрових персон. Щоб перетворювати сценарії на повноцінні відео з аватарами, поєднайте це з AI Video Script Generator.
Так. Інструмент містить дружні до дітей стилі аватарів і грайливі образи, які за потреби уникають надмірного реалізму. Ці варіанти допомагають створювати безпечні, цікаві аватари, що підходять для сімейних проєктів, занять у класі та молодіжного контенту.
Ви можете експортувати чіткі зображення або повні відео у високій роздільній здатності. Незалежно від того, чи використовуєте Ви свій аватар для ігрових каналів, рілсів, брендингу, навчання чи контенту для соцмереж, завантажені файли залишаються якісними й готовими до публікації.
Так. HeyGen пропонує безпечні, дружні до дітей варіанти аватарів.
Більшість аватарів будуть готові за кілька хвилин — залежно від стилю та того, чи додаєте Ви анімацію розмови. Увесь процес відбувається прямо в браузері, тож Ви можете швидко створювати кілька версій аватара без встановлення програмного забезпечення
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.