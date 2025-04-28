Генератор зовнішності AI-аватара

Перетворюйте будь-яке фото на реалістичний, виразний або анімований AI-аватар. Створюйте короткі відео, будуйте свій цифровий двійник або розробляйте унікальний образ, який відображає Вашу особистість чи бренд. Завантажте своє фото, додайте текст або аудіо — і дозвольте ШІ оживити Ваш аватар. Це займе лише кілька хвилин.

  • Понад 1 100 AI-аватарів, що говорять
  • Підтримує понад 175 мов і діалектів
  • Створіть відео з говорячою головою за лічені хвилини
Tool featured image
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Як створювати AI-відео з розмовними аватарами?

Платформа HeyGen надає Вам усе необхідне, щоб швидко й легко створювати аватари без технічних навичок.

Крок 1

Завантажте своє фото

Почніть із чіткого фото анфас, щоб HeyGen зміг точно розпізнати Ваші риси.

Крок 2

Оберіть стиль свого аватара

Оберіть реалістичний, мультяшний, 3D, аніме або повністю індивідуальний стиль.

Крок 3

Налаштуйте свій аватар

Налаштуйте одяг, зачіски, аксесуари, фони, сцени та характер.

Крок 4

Створіть і завантажте

Додайте текст або аудіо, створіть свій аватар і завантажте відео з аватаром у високій якості.

HeyGen AI video creation dashboard with a URL-to-script generator and various video production tools.

Можливості генератора образів аватарів


Перетворюйте будь-яке фото на «говорящий» аватар: обирайте реалістичний або стилізований вигляд, додавайте природні голоси та налаштовуйте сцени й фони. Створюйте виразні відео з аватарами за лічені хвилини без зйомки та монтажу.

Чому обирають генератор образів аватарів HeyGen

HeyGen надає Вам усе необхідне, щоб швидко створювати аватари без технічних навичок. Створюйте відео з аватарами для маркетингу, навчання, інтро та туторіалів, а також перетворюйте сценарії на повноцінні відео за допомогою інструмента HeyGen Text to Video. Ваш аватар може посміхатися, говорити й природно реагувати, а Ви можете створювати відео за лічені хвилини. Обирайте реалістичний, мультяшний або 3D-стиль і підбирайте голоси, мови та тональності, що відповідають Вашій авдиторії.

Three versions of a bald man (3D animation, realistic photo, cartoon) above a script input field.
Як отримати найкращі результати

Почніть із чіткої, фронтальної фотографії за хорошого освітлення. Оберіть стиль, який відповідає Вашій меті: реалістичний — для професійних відео, мультяшний — для соцмереж, а 3D — для креативних проєктів. Робіть скрипти короткими й природними, щоб синхронізація губ була плавнішою. Протестуйте свій аватар у різних сценах і спробуйте кілька варіацій, щоб знайти найприродніший вигляд.

Two screens display the same man: a live-action video on the left, and an animated cartoon version on the right, both with subtitles.
Оживіть свої фото за допомогою HeyGen

Перетворіть своє фото на «говорящий» аватар із природною синхронізацією губ і виразною анімацією. Створюйте реалістичні, мультяшні, аніме чи 3D-аватари, розміщуйте їх у різних сценах і створюйте короткі відео для соцмереж, навчання або бізнесу. Ви навіть можете змусити своє фото «заспівати» або створити цифрового двійника для регулярних презентацій.
Для вишуканих відео у форматі ведучого спробуйте HeyGen AI Spokesperson

A sepia-toned video player showing a man speaking, layered over other vintage photographs.

Поширені запитання про AI-генератор відео з розмовними аватарами

Як перетворити фото на AI-аватар?

Ви просто завантажуєте чітке фото анфас, обираєте бажаний стиль і налаштовуєте деталі, як-от одяг чи тло. ШІ автоматично перетворює Ваше зображення на реалістичний або стилізований аватар, готовий до використання у відео чи для брендингу. Почніть створювати зAI Avatar Generator.

Чи може мій AI-аватар говорити або синхронізуватися з моїм голосом?

Так. Ви можете додати текст або завантажити аудіо, і ШІ створить плавну синхронізацію губ, міміку та таймінг, щоб Ваш аватар говорив природно. Для відео у форматі ведучого Ви також можете спробувати AI Spokesperson Tool.

Чи можу я створювати мультяшні, аніме або 3D-аватари?

Так. Ви можете створювати реалістичні, мультяшні, аніме або 3D-аватари залежно від стилю Вашого контенту. Кожен варіант підтримує повне налаштування, тож Ви зможете поєднати його з характером Вашого бренду, творчими цілями або естетикою в соцмережах.

Чи підходить це для бізнес-контенту та особистого брендингу?

Звісно. Багато креаторів і компаній використовують аватари для інтро, навчальних матеріалів, пояснювальних відео, тренінгів, брендингу в LinkedIn і цифрових персон. Щоб перетворювати сценарії на повноцінні відео з аватарами, поєднайте це з AI Video Script Generator.


Чи можуть діти або молодші користувачі безпечно створювати аватари?

Так. Інструмент містить дружні до дітей стилі аватарів і грайливі образи, які за потреби уникають надмірного реалізму. Ці варіанти допомагають створювати безпечні, цікаві аватари, що підходять для сімейних проєктів, занять у класі та молодіжного контенту.


Чи можу я завантажити свій аватар у високій якості?

Ви можете експортувати чіткі зображення або повні відео у високій роздільній здатності. Незалежно від того, чи використовуєте Ви свій аватар для ігрових каналів, рілсів, брендингу, навчання чи контенту для соцмереж, завантажені файли залишаються якісними й готовими до публікації.


Чи можу я створювати аватари для дітей?

Так. HeyGen пропонує безпечні, дружні до дітей варіанти аватарів.


Скільки часу потрібно, щоб створити аватар?

Більшість аватарів будуть готові за кілька хвилин — залежно від стилю та того, чи додаєте Ви анімацію розмови. Увесь процес відбувається прямо в браузері, тож Ви можете швидко створювати кілька версій аватара без встановлення програмного забезпечення


