AI-конструктор YouTube-відео для креаторів і брендів

Перетворюйте ідеї, сценарії або брифі на професійні відео для YouTube за допомогою HeyGen’s AI youtube video maker. Створюйте повноцінні епізоди, відео-експлейнери без обличчя та Shorts з візуалами, створеними ШІ, природними закадровими голосами, автоматичними субтитрами та прямим експортом у форматі, готовому для YouTube — без камери, знімальної команди чи монтажної студії.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Виробництво YouTube-каналу

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

Освітні курси та навчальні матеріали

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

Стратегія повторного використання контенту та Shorts для креаторів

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

Канали з оглядами продуктів і демо

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

Корпоративні канали та внутрішня комунікація

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

Контент, готовий до монетизації

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор відео для YouTube

HeyGen поєднує свій передовий ШІ відеогенератор, інтерпретацію сценарію та робочі процеси, орієнтовані насамперед на YouTube, щоб допомогти креаторам і брендам публікувати контент швидше й розумніше. Створюйте більші обсяги, стабільну якість і локалізований контент без звичних виробничих «вузьких місць».

Публікуйте швидше й частіше

Від сценарію до експорту за лічені хвилини, що дає змогу швидко створювати контент для YouTube. HeyGen автоматизує сторібординг, візуальні елементи, голос і таймінг, тож Ви можете зосередитися на створенні контенту, а не на монтажі.

Створено для зростання на YouTube

Створюйте повноформатні епізоди, серії навчальних відео, Shorts, інтро та перероблені кліпи з експортом, готовим до метаданих, пропозиціями мініатюр і пресетами співвідношення сторін, оптимізованими для залучення та утримання авдиторії.

Масштабуйтеся глобально завдяки локалізації

За допомогою відеоперекладача Ви можете перекладати сценарії, створювати локалізовані озвучування та додавати точні субтитри, щоб кожне відео природно сприймалося на кожному ринку.

Інтелектуальне перетворення сценарію на відео

Вставте сценарій або завантажте транскрипт, і HeyGen, інструмент на базі ШІ, проаналізує сцени, смислові акценти та інтонаційні паузи, щоб створити структурований сторіборд для створення відео. AI youtube video maker добирає візуали та B-roll до сценарію, створює синхронізовані субтитри й генерує природні за звучанням озвучування, що зберігають початковий задум.

Створення повнометражних і коротких відео

Створюйте епізоди тривалістю понад 8 хвилин або Shorts на 15–60 секунд з одного й того самого сценарію. HeyGen пропонує готові пресети для платформ та автоматичну зміну розміру, тож Ви створюєте один майстер-файл і експортуєте всі потрібні формати.

Візуальні ефекти та композиція сцен на основі ШІ

Створюйте кінематографічні сцени, анімовану графіку, демонстрації продукту або абстрактні візуалізації за допомогою промптів. Движок автоматично підбирає рух камери, різноманітні плани та переходи для професійного вигляду відео.

Перетворення зображень на відео та повторне використання кліпів

Імпортуйте кліпи або довгі відео й автоматично кадруйте, обрізайте та перетворюйте їх на Shorts або хайлайт-ролики. Використовуйте функції image to video для анімації статичних зображень і фото продуктів, щоб створювати привабливіші мініатюри та сегменти.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI YouTube Video Maker

Втілюйте свої ідеї для відео в життя за допомогою передового AI YouTube Maker від HeyGen у кілька простих кроків.

Крок 1

Введіть свій контент

Вставте сценарій, завантажте транскрипт або опишіть ідею. Ви також можете надати наявні відеоматеріали або URL-адресу продукту.

Крок 2

Оберіть формат YouTube

Оберіть формат: довге відео, коротке або обидва. Вкажіть візуальний стиль, варіант аватара та голосову модель. За потреби застосуйте брендовані пресети.

Крок 3

Перегляньте та відкоригуйте сцени

HeyGen створює сторіборд і чернетку відео. Редагуйте субтитри, змінюйте B-roll, коригуйте темп або оновлюйте тон голосу за допомогою простих інструментів.

Крок 4

Експортуйте та публікуйте

Експортуйте файли, оптимізовані для YouTube, субтитри SRT, мініатюри та метадані. Використовуйте пряме завантаження або API для запланованого публікування та пакетних робочих процесів.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-інструмент для створення відео на YouTube?

AI youtube video maker перетворює сценарії, брифі або наявні відео в повноцінні ролики для YouTube, використовуючи ШІ для візуалів, голосу, субтитрів і композиції сцен. HeyGen створює як довгі, так і короткі відео, повністю готові до завантаження, щоб Ви могли зосередитися на контент-стратегії.

Чи можу я створювати і довгі відео, і Shorts з одним і тим самим сценарієм?

Так. HeyGen підтримує створення у кількох форматах. Створіть основне довге відео, а потім автоматично отримайте Shorts, кліпи та тизерні формати з оптимізованим монтажем і субтитрами для перегляду на мобільних пристроях, розширюючи Ваші можливості зі створення YouTube Shorts.

Чи створює інструмент SEO-дружні заголовки та описи?

Так. HeyGen пропонує назви, описи, теги та позначки розділів відповідно до найкращих практик YouTube, допомагаючи контент-креаторам ефективніше бути знайденими та проіндексованими.

Чи можу я завантажити своє відео, щоб HeyGen змонтував з нього ролик для YouTube?

Авжеж. Імпортуйте наявні відео, і HeyGen автоматично відредагує їх, додасть субтитри, створить B-roll і переробить контент у готові відео та Shorts.

Наскільки точними є автоматичні субтитри та переклади?

HeyGen створює високоточні автоматичні субтитри та підтримує переклад багатьма мовами. Субтитри та перекладені закадрові голоси можна редагувати, щоб забезпечити регіональну точність і нюанси.

Чи можу я використати власний голос або створити постійного ведучого?

Так. Завантажте зразок голосу, щоб виконати клонування Вашого голосу, або створіть власного ведучого-аватара, який послідовно озвучуватиме сценарії в епізодах і серіях, спрощуючи створення відео для YouTube.

Які формати експорту та інструменти для YouTube включені?

Експортуйте файли MP4 у стандартному та вертикальному форматах, файли субтитрів SRT, зображення мініатюр і пакети метаданих, щоб створювати відео високої якості. Інтеграції через API підтримують пакетне завантаження та заплановану публікацію.

Скільки часу потрібно, щоб створити відео?

Більшість чернеток створюється за лічені хвилини. Час фінального рендерингу залежить від тривалості та складності. Пакетна обробка та завдання через API масштабуються, щоб підтримувати великі обсяги виробництва для контент-кріейторів.

Кому належать відео, які я створюю?

Ви зберігаєте повне право власності та всі права на всі відео й матеріали, які створюєте за допомогою HeyGen. Переконайтеся, що сторонній контент, який Ви додаєте, має належну ліцензію.

Чи безпечний HeyGen для активів Вашого каналу або бренду?

Так. HeyGen використовує захист рівня підприємства, керування доступом на основі ролей і приватні робочі простори, щоб захистити контент і виробничі робочі процеси.

