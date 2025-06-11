Автоматично створюйте точні, зручні для читання субтитри за допомогою AI відео генератора субтитрів HeyGen. Перетворюйте усне аудіо на ідеально синхронізовані субтитри й титри, що підвищують доступність, залученість та охоплення. Без ручної транскрипції, без складного монтажу — лише швидкі результати на основі ШІ.
Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.
Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.
Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.
Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.
Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.
Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор відео-субтитрів
HeyGen поєднує створення відео зі ШІ з розумним субтитруванням, щоб допомогти командам масштабно створювати доступні, високоефективні відео. Від коротких роликів для соцмереж до навчального контенту — субтитри створюються швидко й залишаються синхронізованими в усіх форматах.
ШІ перетворює мовлення на субтитри з високою точністю, навіть за різних акцентів і стилів мовлення. Приділяйте менше часу виправленню тексту й більше — публікації контенту.
Створюйте й перекладайте субтитри кількома мовами за допомогою вбудованих можливостей відеоперекладу та генератора субтитрів на основі ШІ. Охоплюйте міжнародну авдиторію без дублювання роботи, додаючи субтитри різними мовами.
Субтитри створюються як частина робочого процесу AI-відео генератора, завдяки чому зображення, голос і текст ідеально узгоджені без додаткових інструментів.
Автоматичне створення субтитрів за допомогою ШІ
Завантажте відео або створіть його за допомогою ШІ — і субтитри з’являться миттєво. AI-генератор субтитрів до відео розпізнає мовлення, точно синхронізує субтитри та готує їх до негайного використання.
Редаговані субтитри з повним контролем
Легко переглядайте й удосконалюйте субтитри. Коригуйте формулювання, таймінг або форматування, щоб відповідати голосу Вашого бренду, зберігаючи синхронізацію субтитрів із відео.
Багатомовні субтитри та переклад
Перекладайте субтитри на кілька мов за лічені секунди. Зберігайте чіткість і синхронізацію в різних регіонах без повторного створення відео чи субтитрів вручну.
Безшовний експорт та інтеграція
Експортуйте відео з вбудованими субтитрами або завантажуйте файли субтитрів для різних платформ. Субтитри залишаються сумісними з робочими процесами для соціальних мереж, вебу та внутрішніх відео.
Як користуватися генератором відеосубтитрів зі ШІ
Створюйте точні відео-субтитри за допомогою ШІ у чотири прості кроки.
Почніть з наявного відео або створіть нове за допомогою AI-відео генератора HeyGen.
ШІ аналізує мовлення та створює ідеально синхронізовані субтитри без ручної транскрипції.
Перегляньте текст, відкоригуйте таймінг або перекладіть субтитри іншими мовами за потреби.
Завантажте відео з субтитрами або файли субтитрів і миттєво публікуйте свій відеоконтент на всіх платформах.
AI-генератор субтитрів до відео використовує ШІ, щоб автоматично перетворювати усне аудіо на синхронізовані за часом субтитри. Це усуває потребу в ручній транскрипції та вирівнюванні субтитрів із відео.
Точність висока, коли аудіо чисте. ШІ HeyGen створений так, щоб розпізнавати акценти та природні мовні патерни, зменшуючи час на виправлення.
Так. Субтитри повністю редаговані, тож Ви можете змінювати текст, таймінг або форматування перед експортом відео.
Так. Ви можете створити субтитри однією мовою та перекласти їх іншими, використовуючи вбудовані функції перекладу відео для точних субтитрів.
Так. Субтитри збільшують час перегляду, доступність і розуміння, особливо на соціальних платформах, де відео автоматично відтворюються без звуку. Ознайомтеся з доступними річними тарифами — пакети починаються від $79 на рік.
Так. Ви можете експортувати відео з вбудованими субтитрами або завантажувати файли субтитрів для різних платформ, як-от YouTube чи Vimeo.
Так. Субтитри бездоганно інтегруються з робочими процесами створення відео зі ШІ в HeyGen, зокрема текст у відео та зображення у відео.
Субтитри допомагають зробити відео доступним для глядачів, які є глухими, мають порушення слуху або дивляться без звуку, підтримуючи інклюзивні підходи до створення контенту.
Так. Ви зберігаєте всі права на субтитри та відео, створені за допомогою генератора відеосубтитрів зі ШІ.
