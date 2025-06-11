Онлайн-генератор субтитрів до відео зі ШІ, безкоштовно

Автоматично створюйте точні, зручні для читання субтитри за допомогою AI відео генератора субтитрів HeyGen. Перетворюйте усне аудіо на ідеально синхронізовані субтитри й титри, що підвищують доступність, залученість та охоплення. Без ручної транскрипції, без складного монтажу — лише швидкі результати на основі ШІ.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Додавайте субтитри до відео для соцмереж

Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.

Маркетингові та промоційні відео

Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.

Навчальний та освітній контент

Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.

Корпоративні комунікації

Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.

Багатомовний розподіл відео

Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.

Відео з доступністю, що відповідає вимогам

Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор відео-субтитрів

HeyGen поєднує створення відео зі ШІ з розумним субтитруванням, щоб допомогти командам масштабно створювати доступні, високоефективні відео. Від коротких роликів для соцмереж до навчального контенту — субтитри створюються швидко й залишаються синхронізованими в усіх форматах.

Точне розпізнавання мовлення

ШІ перетворює мовлення на субтитри з високою точністю, навіть за різних акцентів і стилів мовлення. Приділяйте менше часу виправленню тексту й більше — публікації контенту.

Глобальна підтримка мов

Створюйте й перекладайте субтитри кількома мовами за допомогою вбудованих можливостей відеоперекладу та генератора субтитрів на основі ШІ. Охоплюйте міжнародну авдиторію без дублювання роботи, додаючи субтитри різними мовами.

Вбудовано в робочі процеси відео зі ШІ

Субтитри створюються як частина робочого процесу AI-відео генератора, завдяки чому зображення, голос і текст ідеально узгоджені без додаткових інструментів.

Автоматичне створення субтитрів за допомогою ШІ

Завантажте відео або створіть його за допомогою ШІ — і субтитри з’являться миттєво. AI-генератор субтитрів до відео розпізнає мовлення, точно синхронізує субтитри та готує їх до негайного використання.

A content creation interface displaying a presentation slide titled "New York's Billiard Scene" and a smiling AI avatar, with editing tools for Avatars, Text, and Media.

Редаговані субтитри з повним контролем

Легко переглядайте й удосконалюйте субтитри. Коригуйте формулювання, таймінг або форматування, щоб відповідати голосу Вашого бренду, зберігаючи синхронізацію субтитрів із відео.

A smiling woman with long dark hair in a purple blazer. A "CC" icon is in the top left, and "AI Captions" text is in the bottom right.

Багатомовні субтитри та переклад

Перекладайте субтитри на кілька мов за лічені секунди. Зберігайте чіткість і синхронізацію в різних регіонах без повторного створення відео чи субтитрів вручну.

Безшовний експорт та інтеграція

Експортуйте відео з вбудованими субтитрами або завантажуйте файли субтитрів для різних платформ. Субтитри залишаються сумісними з робочими процесами для соціальних мереж, вебу та внутрішніх відео.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже щотижня робили фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться ставати перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися генератором відеосубтитрів зі ШІ

Створюйте точні відео-субтитри за допомогою ШІ у чотири прості кроки.

Крок 1

Завантажте або створіть своє відео

Почніть з наявного відео або створіть нове за допомогою AI-відео генератора HeyGen.

Крок 2

Автоматично створюйте субтитри

ШІ аналізує мовлення та створює ідеально синхронізовані субтитри без ручної транскрипції.

Крок 3

Редагуйте та перекладайте субтитри

Перегляньте текст, відкоригуйте таймінг або перекладіть субтитри іншими мовами за потреби.

Крок 4

Експортуйте та публікуйте

Завантажте відео з субтитрами або файли субтитрів і миттєво публікуйте свій відеоконтент на всіх платформах.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор субтитрів до відео зі ШІ?

AI-генератор субтитрів до відео використовує ШІ, щоб автоматично перетворювати усне аудіо на синхронізовані за часом субтитри. Це усуває потребу в ручній транскрипції та вирівнюванні субтитрів із відео.

Наскільки точними є субтитри, створені за допомогою ШІ?

Точність висока, коли аудіо чисте. ШІ HeyGen створений так, щоб розпізнавати акценти та природні мовні патерни, зменшуючи час на виправлення.

Чи можу я редагувати субтитри після їх створення?

Так. Субтитри повністю редаговані, тож Ви можете змінювати текст, таймінг або форматування перед експортом відео.

Чи підтримує це кілька мов?

Так. Ви можете створити субтитри однією мовою та перекласти їх іншими, використовуючи вбудовані функції перекладу відео для точних субтитрів.

Чи можуть субтитри підвищити залученість до відео?

Так. Субтитри збільшують час перегляду, доступність і розуміння, особливо на соціальних платформах, де відео автоматично відтворюються без звуку. Ознайомтеся з доступними річними тарифами — пакети починаються від $79 на рік.

Чи можу я експортувати файли субтитрів окремо?

Так. Ви можете експортувати відео з вбудованими субтитрами або завантажувати файли субтитрів для різних платформ, як-от YouTube чи Vimeo.

Чи працює генератор субтитрів з відео, створеними за допомогою ШІ?

Так. Субтитри бездоганно інтегруються з робочими процесами створення відео зі ШІ в HeyGen, зокрема текст у відео та зображення у відео.

Чи є субтитри обов'язковими для доступності?

Субтитри допомагають зробити відео доступним для глядачів, які є глухими, мають порушення слуху або дивляться без звуку, підтримуючи інклюзивні підходи до створення контенту.

Чи належать мені субтитри, які я створюю?

Так. Ви зберігаєте всі права на субтитри та відео, створені за допомогою генератора відеосубтитрів зі ШІ.

