Відео з AI-презентатором 175 мовами

AI Presenter від HeyGen допомагає Вам створювати професійні відео без камер, студій чи ведучих у кадрі. Замість того щоб записувати себе, Ви пишете сценарій, обираєте ведучого, а HeyGen створює відео, яке чітко й послідовно передає Ваше повідомлення.

  • Понад 1 000 реалістичних AI-презентерів
  • Говоріть понад 175 мовами та діалектами
  • Створюйте професійні відео за лічені хвилини
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Як створювати відео з AI-презентерами?

Перетворіть будь-яку ідею, документ чи навчальний матеріал на захопливе відео з реалістичним AI-ведучим.

HeyGen робить створення професійних відео простим, швидким і масштабованим.

Крок 1

Відкрийте новий чернетковий відеопроєкт

Увійдіть до HeyGen, відкрийте наявний чернетковий проєкт, оберіть готовий шаблон або почніть проєкт з нуля.

Крок 2

Оберіть свого AI-ведучого

Обирайте з понад 1100 аватарів, як-от Business Casual Lily, або створіть власного кастомного ведучого, використовуючи лише одне зображення чи відео.

Крок 3

Додайте свій сценарій або голос

Напишіть або вставте свій текст і скористайтеся AI-помічником зі сценаріїв від HeyGen, щоб відшліфувати своє повідомлення. Ви також можете завантажити власне аудіо або обрати один із понад 600 голосів для перетворення тексту на мовлення.

Крок 4

Створіть і завантажте своє відео

Створіть своє відео з ведучим за лічені хвилини, перегляньте результат і миттєво завантажте або поділіться ним.

Потужні можливості, які вирізняють нашого AI-презентера


AI-презентер

Налаштовувані AI-ведучі

Обирайте з понад 1100 AI-презентерів або створіть власного, який відображає Ваш бренд, лідера компанії чи Вас особисто. Додавайте логотипи, фони, жести та образи, щоб кожна презентація була впізнаваною для бренду й автентичною.

AI-ведучий

AI-презентери, які говорять понад 175 мовами та діалектами

Локалізуйте свій контент без зайвих зусиль. Ваші ведучі зі ШІ можуть говорити більш ніж 100 мовами та діалектами з бездоганною вимовою й природною синхронізацією губ.

Збережіть оригінальний голос або створіть клон власного для багатомовних відео, які звучать природно та послідовно.

AI-презентер

Інструменти ШІ, що підвищують ефективність

  • Професійні шаблони: створюйте чернетки за лічені хвилини
  • Від документа до відео: перетворюйте PDF або PPT на навчальні відео з озвученням
  • AI Script Assistant: опрацьовуйте діалоги з допомогою GPT
  • Голоси Text-to-Speech: оберіть з понад 600 варіантів голосу
  • Індивідуальний брендинг: додайте свій логотип та елементи бренду
  • Без обладнання: забудьте про камери та ручний запис
Поширені запитання про AI-презентерів

Що таке AI-презентер?

AI Presenter — це віртуальний ведучий на екрані, який озвучує Ваш сценарій у форматі відео. З HeyGen Ви можете створювати професійний контент з ведучим без камер і зйомок, роблячи створення відео швидшим, більш послідовним і простим для масштабування.

Як створити відео з AI-презентатором?

Увійдіть до HeyGen, оберіть свого AI-ведучого/аватара, додайте свій сценарій або голос, налаштуйте брендинг і створіть професійне відео всього за кілька хвилин.

Чи можна використовувати AI-ведучих для навчання та онбордингу?

Так. Багато команд використовують HeyGen AI Presenters для онбордингу, дотримання вимог і внутрішнього навчання. Відео з ведучим допомагають надавати послідовні пояснення й легко оновлюються, коли змінюються процеси або політики

Чи можу я використати власний голос у своєму відео з AI-презентером?

Так. Ви можете завантажити свій голосовий запис або клонувати його за допомогою технології клонування голосу HeyGen, щоб Ваш AI-ведучий говорив природно у Вашому тембрі та з Вашим акцентом.

Чи підходять AI-презентери для маркетингу та продажів?

Так. Команди використовують HeyGen AI Presenters для демонстрацій продукту, оголошень та освітнього контенту для продажів. У поєднанні з Personalized Video Platform Ви можете адаптувати повідомлення для різних авдиторій.

Чи можу я налаштувати голос і зовнішність ведучого?

Так. HeyGen пропонує різних ведучих і стилі, які відповідають Вашому бренду. Для більш точного контролю тону голосу та подачі деякі команди використовують AI Voice Generator разом із відео з ведучими.

Скільки часу потрібно, щоб створити відео з AI Presenter?

Більшість відео можна створити за лічені хвилини. Щойно Ваш сценарій буде готовий, HeyGen швидко створить відео з ведучим, а для оновлень потрібно лише відредагувати текст.

Чи потрібне мені обладнання для зйомки?

Ні. Ви можете створювати професійні відео з AI-презентером повністю онлайн. Не потрібні камери, мікрофони, студії чи інструменти для монтажу — лише Ваш сценарій і уява.

