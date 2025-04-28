Відео з AI-презентатором 175 мовами

AI Presenter від HeyGen допомагає Вам створювати професійні відео без камер, студій чи ведучих у кадрі. Замість того щоб записувати себе, Ви пишете сценарій, обираєте ведучого, а HeyGen створює відео, яке чітко й послідовно передає Ваше повідомлення.
Як створювати відео з AI-презентерами?
Перетворіть будь-яку ідею, документ чи навчальний матеріал на захопливе відео з реалістичним AI-ведучим.
HeyGen робить створення професійних відео простим, швидким і масштабованим.
Увійдіть до HeyGen, відкрийте наявний чернетковий проєкт, оберіть готовий шаблон або почніть проєкт з нуля.
Обирайте з понад 1100 аватарів, як-от Business Casual Lily, або створіть власного кастомного ведучого, використовуючи лише одне зображення чи відео.
Напишіть або вставте свій текст і скористайтеся AI-помічником зі сценаріїв від HeyGen, щоб відшліфувати своє повідомлення. Ви також можете завантажити власне аудіо або обрати один із понад 600 голосів для перетворення тексту на мовлення.
Створіть своє відео з ведучим за лічені хвилини, перегляньте результат і миттєво завантажте або поділіться ним.
Потужні можливості, які вирізняють нашого AI-презентера
Налаштовувані AI-ведучі
Обирайте з понад 1100 AI-презентерів або створіть власного, який відображає Ваш бренд, лідера компанії чи Вас особисто. Додавайте логотипи, фони, жести та образи, щоб кожна презентація була впізнаваною для бренду й автентичною.
AI-презентери, які говорять понад 175 мовами та діалектами
Локалізуйте свій контент без зайвих зусиль. Ваші ведучі зі ШІ можуть говорити більш ніж 100 мовами та діалектами з бездоганною вимовою й природною синхронізацією губ.
Збережіть оригінальний голос або створіть клон власного для багатомовних відео, які звучать природно та послідовно.
Інструменти ШІ, що підвищують ефективність
AI Presenter — це віртуальний ведучий на екрані, який озвучує Ваш сценарій у форматі відео. З HeyGen Ви можете створювати професійний контент з ведучим без камер і зйомок, роблячи створення відео швидшим, більш послідовним і простим для масштабування.
Увійдіть до HeyGen, оберіть свого AI-ведучого/аватара, додайте свій сценарій або голос, налаштуйте брендинг і створіть професійне відео всього за кілька хвилин.
Так. Багато команд використовують HeyGen AI Presenters для онбордингу, дотримання вимог і внутрішнього навчання. Відео з ведучим допомагають надавати послідовні пояснення й легко оновлюються, коли змінюються процеси або політики
Так. Ви можете завантажити свій голосовий запис або клонувати його за допомогою технології клонування голосу HeyGen, щоб Ваш AI-ведучий говорив природно у Вашому тембрі та з Вашим акцентом.
Так. Команди використовують HeyGen AI Presenters для демонстрацій продукту, оголошень та освітнього контенту для продажів. У поєднанні з Personalized Video Platform Ви можете адаптувати повідомлення для різних авдиторій.
Так. HeyGen пропонує різних ведучих і стилі, які відповідають Вашому бренду. Для більш точного контролю тону голосу та подачі деякі команди використовують AI Voice Generator разом із відео з ведучими.
Більшість відео можна створити за лічені хвилини. Щойно Ваш сценарій буде готовий, HeyGen швидко створить відео з ведучим, а для оновлень потрібно лише відредагувати текст.
Ні. Ви можете створювати професійні відео з AI-презентером повністю онлайн. Не потрібні камери, мікрофони, студії чи інструменти для монтажу — лише Ваш сценарій і уява.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.