AI-генератор новин для відео, готових до ефіру

Перетворюйте сценарії, статті або живі оновлення на професійні новинні відео за допомогою передового AI-відеогенератора HeyGen. Наш AI news generator автоматизує озвучення, складання сцен, таймінг і субтитри, тож Ви можете публікувати актуальний новинний контент без студій і знімальних команд. Створюйте послідовні, впізнавані трансляції, які легко масштабуються.

Сегменти термінових новин

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

Щоденні огляди новин

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

Місцеві новини та гіперлокальні оновлення

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

Корпоративні та внутрішні новини

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

Звітність за нішами та вертикалями

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

Багатомовні трансляції

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

Чому варто обрати HeyGen для створення новин зі ШІ

HeyGen створено для ньюзрумів, агенцій та креаторів, яким потрібно швидко публікувати точні, професійні новини. Ми поєднуємо природне звучання синтезу голосу, автоматичний добір сцен і швидку локалізацію, щоб Ваша авдиторія завжди була поінформована та залучена.

Відео студійної якості без студії

Створюйте сегменти мовлення, готові до ефіру, з професійним темпом, графікою нижньої третини екрана та плавними переходами між сценами за допомогою нашого AI-генератора новинних відео. HeyGen надає Вашому новинному контенту бездоганний вигляд, щоб Ви могли зосередитися на висвітленні подій.

Оперативні новини та безперервні оновлення

Миттєво створюйте відео зі ШІ з тексту, за допомогою інструмента text to video, з URL-адрес або стрічок і публікуйте оновлення на всіх платформах за лічені хвилини. HeyGen масштабується під швидкі робочі процеси, тож Ви ніколи не пропустите вікно для історії.

Глобальне охоплення з багатомовною підтримкою

Перекладайте сценарії, створюйте озвучку з природним звучанням і синхронізуйте субтитри для кількох ринків за допомогою функції відеоперекладу. HeyGen допомагає новинним командам розширювати охоплення, зберігаючи тональність і чіткість.

Автоматичне перетворення сценарію на сцени

Вставте сценарій або URL новинної статті — HeyGen розбиває його на сцени, пропонує візуали й таймінг та готує чернетку, яку Ви можете миттєво переглянути. Це зменшує обсяг ручного монтажу й пришвидшує виробництво.

Природні багатомовні озвучування

Обирайте з виразних голосів зі ШІ багатьма мовами та з різними акцентами або клонуте голос бренду для послідовної подачі. Темп мовлення й емоційність налаштовані у стилі новин для чіткого, переконливого озвучування.

Налаштовувані шаблони новин та графіка

Застосовуйте готові макети ньюзруму, ловер-треті, тікери та оверлеї заголовків за допомогою наших безкоштовних AI-інструментів для новин. Шаблони допомагають зберігати єдиний стиль бренду для кожної історії, поки Ви швидко налаштовуєте кольори й текст.

Швидка локалізація та створення субтитрів

Автоматично перекладайте сценарії, відтворюйте озвучування та створюйте точні субтитри для кожної мови. HeyGen зберігає таймінг сцен, тож перекладені версії залишаються готовими до ефіру.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI-генератором новин

Простий, повторюваний робочий процес проводить Вас від сценарію до опублікованого відео.

Крок 1

Додайте свій сценарій, статтю або URL

Вставте текст, завантажте документ або додайте посилання на новинну статтю, щоб почати. HeyGen проаналізує тон і структуру та підготує початкову версію відео.

Крок 2

Оберіть голос, стиль і макет

Оберіть новинний голос, виберіть шаблон і задайте співвідношення сторін для вебу, мобільних пристроїв або ТБ. Налаштуйте графіку заголовків і елементи на екрані.

Крок 3

Перегляньте та вдоскональте

Перегляньте створений чернетковий варіант, замініть візуали, підкоригуйте текст або змініть темп. Невеликі правки оновлюються дуже швидко, тож Ви залишаєтеся в графіку.

Крок 4

Перекладайте, експортуйте та публікуйте

Створюйте локалізовані варіанти, експортуйте MP4 або створюйте посилання для поширення й коди вбудовування для соцмереж, вебу та мовлення.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке новинний генератор зі ШІ?

Генератор новинних відео зі ШІ перетворює готові текстові новинні сценарії або статті на завершені відео з озвученням, візуальними матеріалами, субтитрами та новинною графікою, використовуючи автоматизовані робочі процеси замість студійного виробництва.

Чи може HeyGen створювати відео з терміновими новинами в реальному часі?

Так, HeyGen може швидко обробляти короткі сценарії або вхідний контент, створювати чернетку та експортувати відео, готове до публікації, всього за кілька хвилин, допомагаючи Вам оперативно реагувати на гарячі новини.

Які мови та акценти підтримуються?

HeyGen підтримує багато основних мов і регіональних акцентів. Оберіть голос, який найкраще підходить для Вашої авдиторії, і автоматично створюйте локалізовані версії.

Чи потрібно мені записувати озвучку або наймати ведучих?

Ні, Ви можете покладатися на природне звучання синтезу голосу HeyGen або клонувати дозволений голос для послідовної подачі — без потреби у студії чи ведучих у кадрі.

Чи можу я додати брендування свого медіа до шаблонів новин?

Так, завантажуйте логотипи, задавайте фірмові кольори й шрифти та зберігайте шаблони, щоб кожен сегмент відповідав Вашому візуальному стилю в усіх історіях.

Наскільки точними є автоматично створені субтитри?

Субтитри мають дуже високу точність для чистого аудіо, і Ви можете відредагувати їх перед експортом. HeyGen підтримує кілька стилів субтитрів і варіанти їх розміщення.

Чи може HeyGen автоматично підбирати візуальні матеріали?

HeyGen пропонує стокові візуали та b-roll на основі ключових слів зі сценарію, а Ви можете замінити їх або завантажити власні матеріали, щоб відповідати потребам звітності.

Чи є контент, створений генератором новинних статей зі ШІ, безпечним для публікації та таким, що відповідає вимогам?

Ви несете відповідальність за перевірку фактів і юридичне погодження. HeyGen надає інструменти для безпечного продакшену та контролю контенту, але редакційна перевірка залишається необхідною.

