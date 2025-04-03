Перетворюйте сценарії, статті або живі оновлення на професійні новинні відео за допомогою передового AI-відеогенератора HeyGen. Наш AI news generator автоматизує озвучення, складання сцен, таймінг і субтитри, тож Ви можете публікувати актуальний новинний контент без студій і знімальних команд. Створюйте послідовні, впізнавані трансляції, які легко масштабуються.
Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.
Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.
Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.
Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.
Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.
Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.
Чому варто обрати HeyGen для створення новин зі ШІ
HeyGen створено для ньюзрумів, агенцій та креаторів, яким потрібно швидко публікувати точні, професійні новини. Ми поєднуємо природне звучання синтезу голосу, автоматичний добір сцен і швидку локалізацію, щоб Ваша авдиторія завжди була поінформована та залучена.
Створюйте сегменти мовлення, готові до ефіру, з професійним темпом, графікою нижньої третини екрана та плавними переходами між сценами за допомогою нашого AI-генератора новинних відео. HeyGen надає Вашому новинному контенту бездоганний вигляд, щоб Ви могли зосередитися на висвітленні подій.
Миттєво створюйте відео зі ШІ з тексту, за допомогою інструмента text to video, з URL-адрес або стрічок і публікуйте оновлення на всіх платформах за лічені хвилини. HeyGen масштабується під швидкі робочі процеси, тож Ви ніколи не пропустите вікно для історії.
Перекладайте сценарії, створюйте озвучку з природним звучанням і синхронізуйте субтитри для кількох ринків за допомогою функції відеоперекладу. HeyGen допомагає новинним командам розширювати охоплення, зберігаючи тональність і чіткість.
Автоматичне перетворення сценарію на сцени
Вставте сценарій або URL новинної статті — HeyGen розбиває його на сцени, пропонує візуали й таймінг та готує чернетку, яку Ви можете миттєво переглянути. Це зменшує обсяг ручного монтажу й пришвидшує виробництво.
Природні багатомовні озвучування
Обирайте з виразних голосів зі ШІ багатьма мовами та з різними акцентами або клонуте голос бренду для послідовної подачі. Темп мовлення й емоційність налаштовані у стилі новин для чіткого, переконливого озвучування.
Налаштовувані шаблони новин та графіка
Застосовуйте готові макети ньюзруму, ловер-треті, тікери та оверлеї заголовків за допомогою наших безкоштовних AI-інструментів для новин. Шаблони допомагають зберігати єдиний стиль бренду для кожної історії, поки Ви швидко налаштовуєте кольори й текст.
Швидка локалізація та створення субтитрів
Автоматично перекладайте сценарії, відтворюйте озвучування та створюйте точні субтитри для кожної мови. HeyGen зберігає таймінг сцен, тож перекладені версії залишаються готовими до ефіру.
Як користуватися AI-генератором новин
Простий, повторюваний робочий процес проводить Вас від сценарію до опублікованого відео.
Вставте текст, завантажте документ або додайте посилання на новинну статтю, щоб почати. HeyGen проаналізує тон і структуру та підготує початкову версію відео.
Оберіть новинний голос, виберіть шаблон і задайте співвідношення сторін для вебу, мобільних пристроїв або ТБ. Налаштуйте графіку заголовків і елементи на екрані.
Перегляньте створений чернетковий варіант, замініть візуали, підкоригуйте текст або змініть темп. Невеликі правки оновлюються дуже швидко, тож Ви залишаєтеся в графіку.
Створюйте локалізовані варіанти, експортуйте MP4 або створюйте посилання для поширення й коди вбудовування для соцмереж, вебу та мовлення.
Генератор новинних відео зі ШІ перетворює готові текстові новинні сценарії або статті на завершені відео з озвученням, візуальними матеріалами, субтитрами та новинною графікою, використовуючи автоматизовані робочі процеси замість студійного виробництва.
Так, HeyGen може швидко обробляти короткі сценарії або вхідний контент, створювати чернетку та експортувати відео, готове до публікації, всього за кілька хвилин, допомагаючи Вам оперативно реагувати на гарячі новини.
HeyGen підтримує багато основних мов і регіональних акцентів. Оберіть голос, який найкраще підходить для Вашої авдиторії, і автоматично створюйте локалізовані версії.Тарифний план Proпочинається від $99
Ні, Ви можете покладатися на природне звучання синтезу голосу HeyGen або клонувати дозволений голос для послідовної подачі — без потреби у студії чи ведучих у кадрі.
Так, завантажуйте логотипи, задавайте фірмові кольори й шрифти та зберігайте шаблони, щоб кожен сегмент відповідав Вашому візуальному стилю в усіх історіях.
Субтитри мають дуже високу точність для чистого аудіо, і Ви можете відредагувати їх перед експортом. HeyGen підтримує кілька стилів субтитрів і варіанти їх розміщення.
HeyGen пропонує стокові візуали та b-roll на основі ключових слів зі сценарію, а Ви можете замінити їх або завантажити власні матеріали, щоб відповідати потребам звітності.
Ви несете відповідальність за перевірку фактів і юридичне погодження. HeyGen надає інструменти для безпечного продакшену та контролю контенту, але редакційна перевірка залишається необхідною.
