AI-оповідач для історій та сценаріїв

Перетворіть свій сценарій на повноцінне відео зі ШІ з кінематографічними сценами, природною озвучкою, motion-дизайном і точним до кадру таймінгом. HeyGen script to video ai усуває потребу в камерах, студіях, монтажерах і виробничих затримках, щоб Ваша команда могла створювати якісні відео у великих обсягах.

Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Аудіокниги та сторітелінг

Turn written stories into engaging audio that listeners enjoy for hours using text to speech technology. Bring characters and narrative style forward with consistent performance.

E-learning та навчальний контент

Deliver lessons with a narrator that speaks clearly and supports comprehension. Learners will stay more attentive when narration sounds professional and human.

Маркетингові та соціальні відео

Narration gives product content the attention it deserves. Add a voice that builds trust and explains value quickly across channels.

Подкасти та аудіосеріали

Produce new episodes faster with high quality voices that match your show’s tone. Keep audio consistent while growing your content library.

Бізнес-презентації та посібники

Narrators help simplify complex information and increase retention with the help of AI voiceovers. Turn slides, instructions, and reports into easy listening.

Комунікація між артистами та лейблами

Чому варто обрати HeyGen для озвучування зі ШІ

HeyGen оживляє закадровий текст завдяки мовленню, що звучить чітко, впевнено та емоційно залучає. Замість того щоб наймати кількох дикторів, Ви можете швидко створювати озвучення, зберігаючи стабільну якість і тон у всьому контенті.

Залучайте авдиторію емоційною подачею

Обирайте стилі оповідача, які відповідають історії й утримують увагу слухачів. Додайте індивідуальність, темп і теплоту, щоб за допомогою AI-генераторів голосу перетворити текст на справжній досвід.

Масштабуйте проєкти озвучування ефективно

Швидко створюйте озвучення для довгого чи короткого контенту. Підтримуйте послідовний стиль голосу в багатьох матеріалах, що сприяє навчанню, формуванню бренду та доступності.

Локалізуйте озвучення для глобальної авдиторії

Створюйте озвучку кількома мовами та з різними акцентами, щоб охопити більше людей. Голоси залишаються чіткими й природними, тож кожен зможе із задоволенням сприйняти й зрозуміти Ваше повідомлення.

Природні голоси зі ШІ з виразними емоціями

Обирайте голоси оповідачів, які звучать природно, тепло й занурюють у атмосферу. Емоційна варіативність покращує сторітелінг і допомагає зберігати зацікавленість авдиторії, особливо коли Ви використовуєте реалістичні озвучки зі ШІ.

Повний контроль над стилем подачі

Налаштуйте темп, паузи та інтонацію так, щоб вони відповідали Вашому сценарію. Послідовна подача гарантує, що диктор залишатиметься узгодженим із цілями бренду або навчання.

Багатомовна озвучка для глобального охоплення

Створюйте озвучку багатьма мовами та з різними акцентами, щоб підтримувати міжнародні авдиторії. Зберігайте високу якість і чіткість у кожній версії.

Швидке створення та простий експорт

Створюйте озвучення за лічені хвилини та завантажуйте чисті аудіофайли для будь-яких потреб. Виробництво залишається простим, навіть коли сценарії довгі чи складні.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI-оповідачем

HeyGen спрощує процес озвучування, тож більше контенту буде готово до швидкого поширення. Не потрібні ні записувальне обладнання, ні акторське озвучування.

Крок 1

Завантажте або напишіть свій сценарій

Вставте текст із статей, уроків або чернеток історій. HeyGen автоматично підготує озвучення на основі Вашого сценарію.

Крок 2

Оберіть голос оповідача

Оберіть стиль і тон, які відповідають Вашій темі та авдиторії, підсилюючи повідомлення реалістичним голосом зі ШІ. Голоси звучать упевнено й готові до професійного використання.

Крок 3

Налаштуйте подачу та темп

Удосконалюйте таймінг і емоційний тон, щоб посилити сторітелінг або зрозумілість, з точністю голосового генератора на основі ШІ. Ви зберігаєте повний контроль над кожною вимовленою миттю — незалежно від того, чи використовуєте клонування голосу, чи традиційні методи.

Крок 4

Створіть озвучення та поділіться

Експортуйте чисте аудіо за допомогою голосового генератора на ШІ та додавайте його всюди, де слухає Ваша авдиторія. Насолоджуйтеся швидким результатом і стабільною якістю щоразу.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-оповідач?

AI-оповідач перетворює написаний текст на озвучене аудіо з природною та виразною подачею. Він допомагає перетворювати ідеї на історії та уроки, які легко слухати й сприймати, особливо з захопливим озвученням. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29.

Чи підтримує HeyGen довгі формати контенту?

Так, використання безкоштовного голосу зі ШІ може покращити Ваші проєкти. Ви можете створювати озвучення для аудіокниг, навчальних модулів і довгих презентацій. Якість голосу залишається стабільною навіть у великих проєктах. Для розширених потреб створення доступнийтариф Proвід $99 на місяць

Чи можу я керувати стилем озвучування?

Так. Ви можете налаштовувати темп, емоційність і акценти, щоб вони відповідали фокусу Вашого контенту. Це допомагає зберігати озвучення узгодженим із цілями бренду чи історії, використовуючи реалістичний голос зі ШІ для послідовності.

Чи працює це різними мовами?

Так. Озвучення доступне багатьма мовами та з різними акцентами, що дає змогу охопити різноманітні глобальні авдиторії. Якість залишається високою для кожної версії.

Чи можу я використовувати цю озвучку для комерційних проєктів?

Так. Ви володієте експортованою озвучкою й можете використовувати її для маркетингу, бізнесу та публікацій. Завантажені файли мають мати належні права.

Чи можу я налаштувати голос під тон свого бренду?

Так. Ви можете обрати голоси та манеру подачі, які відображають індивідуальність Вашого бренду, зокрема варіанти з безкоштовного генератора голосу зі ШІ. Послідовність допомагає авдиторії впізнавати Ваші повідомлення та довіряти їм.

Як швидко можна створити озвучення?

Більшість сценаріїв перетворюються на озвучення за лічені хвилини, що заощаджує час і підвищує ефективність. Оновлення можна вносити миттєво без повторного запису.

У якому аудіоформаті я отримаю файл?

Ви можете експортувати високоякісні аудіофайли, готові до редагування або публікації, за допомогою безкоштовного AI-генератора голосу. Ці файли сумісні з відеоредакторами та навчальними платформами.

Чи це простіше, ніж наймати диктора?

Так. Ви усуваєте затримки під час запису та повторні дублі, миттєво створюючи озвучку. Ви отримуєте гнучкість без втрати професійної якості.

Чи можуть команди співпрацювати над проєктами озвучування?

Так. Ви можете ділитися сценаріями та аудіофайлами між командами, щоб співпраця залишалася простою. Усі залишаються на одній хвилі від чернетки до фінальної версії.

