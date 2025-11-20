AI-генератор музичних відео з реактивною візуалізацією

Створюйте музичні кліпи студійної якості, повністю побудовані на ШІ. Безкоштовний AI-генератор музичних відео від HeyGen перетворює Ваші треки, тексти пісень або креативні промпти на захопливі, чутливі до аудіо візуальні ефекти, які ідеально синхронізуються з ритмом, емоціями та темпом. Жодних камер не потрібно з цим підходом на основі ШІ. Жодного монтажу не потрібно під час використання цього інструменту зі ШІ. Лише миттєве створення відео, керованого музикою.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Ліричні відео для релізів

Промо-ролики для соціальних платформ

Анонси альбомів і синглів

Візуальні матеріали для живих шоу та виступів

За лаштунками та сторітелінг

Комунікація між артистами та лейблами

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор музичних відео

HeyGen поєднує свої передові AI відео генератор з інтелектуальним аналізом аудіо, надаючи музикантам, продюсерам і креаторам повний робочий процес для створення синхронізованих музичних візуалів. Від лірик-відео до перформанс-лупів і тизерних кліпів — створюйте готові до публікації відео за лічені хвилини.

Миттєве створення музичних відео

Завантажте трек або надайте свій текст і концепцію. HeyGen автоматично створює сцени, рух, ритм і таймінг, які точно відповідають структурі Вашої пісні завдяки точності ШІ. Створюйте повноцінні відео або короткі кліпи, не торкаючись редактора, за допомогою безкоштовного AI-генератора музичних відео.

Творчий контроль без зайвої складності

Налаштовуйте колірні теми, поведінку анімації, динаміку руху, напрямок камери та візуальну енергію. Точно підбирайте темп під різкі зміни ритму, плавні наростання чи переходи. Досягайте потрібного вигляду й атмосфери без досвіду роботи в студії.

Готовий до глобального використання результат

Створюйте музичні візуали різними мовами, використовуючи вбудовані закадрові голоси, переклади, субтитри та варіанти аватарів. Миттєво діліться локалізованими лірик-відео, промороликами та анонсами з глобальними авдиторіями.

Створення музичних відео з тексту, аудіо та промптів

Движок HeyGen аналізує ритм, фразування та динаміку Вашого треку, щоб створити відповідні сцени й рух. Додайте текст пісні, описи або креативний напрям, і система побудує цілісні візуали, що відповідають Вашій музиці. Чи потрібні Вам lyric-відео, анімовані лупи, промо-активи чи концепт-візуали — HeyGen автоматично створює відео, керовані музикою.

Рух і таймінг, що реагують на аудіо

Ваша музика визначає ритм. HeyGen розпізнає ритмічні патерни, частини треку та емоційні акценти, а потім підлаштовує візуальну інтенсивність і переходи. Створюйте відео, що пульсують, змінюються й розвиваються разом з енергією Вашого треку.

Інтелектуальне створення голосу та озвучування

Додавайте озвучку до анонсів релізів, сторітелінгових сегментів, інтро або контенту «за лаштунками». Миттєво перекладайте її кількома мовами, зберігаючи точний таймінг. Клонування голосу допомагає зберегти Вашу впізнаваність у різних форматах.

Точний візуальний контроль і налаштування стилю

Налаштовуйте кольори, градієнти, стилі руху, накладання та типографіку, щоб сформувати власну візуальну айдентику. Поєднуйте абстрактні, кінематографічні, анімовані чи сюрреалістичні стилі. Для концепцій з персонажами поєднуйте це з найкращим AI-генератором музичних відео.перетворення зображення на відео або застосуйте заміну обличчя, щоб зберегти візуальну цілісність.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися генератором музичних відео зі ШІ

Оживіть свої музичні кліпи за допомогою передового AI-генератора музичних відео. Ось як це працює.

Крок 1

Оберіть свій стиль або макет

Оберіть візуальний формат, тему або стиль анімації. Налаштуйте співвідношення сторін для TikTok, YouTube, Instagram або екранів для виступів.

Крок 2

Додайте свій трек, текст пісні або концепцію

Завантажте аудіо, вставте текст пісні або опишіть свою ідею. HeyGen аналізує ритм, фразування та емоційний тон, щоб задати візуальний темп.

Крок 3

Налаштуйте візуальні елементи та таймінг

Точно налаштовуйте колірні палітри, переходи, субтитри, накладання та ефекти за допомогою нашого відеоредактора. Коригуйте темп, щоб він збігався з бітами, переходами чи дропами для ідеальної синхронізації.

Крок 4

Створіть і експортуйте

HeyGen створює повноцінний музичний AI-відеокліп із синхронізованими рухами, субтитрами та таймінгом. Експортуйте в HD або 4K. Редагуйте текст чи аудіо в будь-який момент, щоб створювати оновлені версії.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор музичних відео зі ШІ?

AI-генератор музичних відео — це інструмент, який створює повноцінний відеоряд на основі музики, тексту пісні або промптів, без зйомки чи анімації. HeyGen створює синхронізовані, кінематографічні відео, що реагують на ритм, емоції та структуру композиції. Це спрощує створення lyric-відео, промороликів, лупів і контенту для релізів у великому масштабі.

Як HeyGen синхронізує візуальні ефекти з музикою?

HeyGen аналізує ритм, темп, фразування та загальну структуру Вашого треку, щоб керувати переходами між сценами та схемами руху. Система виявляє моменти високої енергії, повільні фрагменти й емоційні акценти, після чого автоматично підлаштовує візуальні ефекти. Додаткові інструменти, як-от image to video та lip sync, дають змогу додати ще більш виразні креативні елементи.

Чи можу я створювати багатомовні музичні відео?

Так, Ви можете безкоштовно створювати музичні відео. Перекладайте тексти пісень, анонси або коментарі багатьма мовами. HeyGen зберігає темп у всіх перекладених версіях і вирівнює таймінг озвучення чи субтитрів із Вашим треком. Клонування голосу допомагає зберегти Ваш творчий стиль на різних ринках.

Чи потрібен мені досвід монтажу або моушн-дизайну?

Ні. HeyGen створено для простоти, тож це ваш основний інструмент для створення відео. Завантажте своє аудіо, додайте текст пісні або ідею та оберіть візуальний стиль. Система автоматично опрацьовує рух, таймінг, переходи та композицію. Ви можете уточнити деталі, але технічний досвід не потрібен.

Чи можу я додати власний брендинг до своїх музичних відео?

Так. Додавайте логотипи, шрифти, колірні схеми, водяні знаки або брендовані шаблони. Це забезпечує цілісність бренду на всьому етапі релізу — від тизерів до лірик-відео.

У яких форматах файлів я можу експортувати?

Відео експортуються у форматі MP4 з кількома співвідношеннями сторін, що підходять для YouTube, TikTok, Instagram, Spotify Canvas, LED-екранів або користувацьких форматів екрана. Висока якість рендерингу зберігається як для коротких кліпів, так і для повноформатного контенту.

Чи можу я оновлювати свої відео, не починаючи все з нуля?

Так. Змініть текст пісні, замініть аудіо, оновіть стиль сцени або відкоригуйте темп і миттєво перезберіть відео. Така гнучкість ідеально підходить для реміксів, монтажів, версій іншими мовами або розвитку творчих ідей.

Чи є мій контент захищеним?

Так. Ваші завантаження та створені відео залишаються приватними, зашифрованими й повністю належать Вам, що гарантує безпеку Вашого контенту, створеного за допомогою ШІ. Ви зберігаєте права на всі експортовані матеріали, включно з Вашою музикою, текстами пісень і візуальними елементами.

Як HeyGen покращує мій робочий процес зі створення музичних відео?

HeyGen автоматизує візуальне створення, аудіореактивне таймування, переклад і форматування. Це усуває традиційні вузькі місця, дозволяючи Вам створювати музичні відео, зберігати послідовність і масштабувати стратегію релізів на глобальних платформах. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29

Чи можу я створювати музичні відео з персонажами або на основі сюжету?

Так. Ви можете додавати персонажів за допомогою face swap або робочих процесів «зображення у відео». Це дає змогу створювати сюжетні музичні відео, анімовані персонажі або повторювані візуальні мотиви, що відповідають Вашому творчому баченню.

