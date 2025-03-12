AI Movie Maker для кінематографічного сторітелінгу

Перетворюйте сценарії та прості ідеї на кінематографічні фільми за допомогою ШІ. HeyGen надає Вам інструменти для створення персонажів, сцен, озвучування та руху в одному місці. Жодних камер, жодних монтажних таймлайнів — лише створення фільмів з AI-кіностудією, у якій Ваша уява завжди керує процесом.
Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.
Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.
Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.
Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.
Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.
Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.
Чому HeyGen — найкращий AI-відео редактор
HeyGen допомагає оповідачам пройти шлях від ідеї до готових сцен за лічені хвилини. Створюйте цілі історії з відшліфованою візуальною частиною, природними голосами, музикою та звуком. У результаті Ви отримуєте кінематографічний фільм, створений без зйомок і складного програмного забезпечення.
Почніть зі сценарію, промпту або ідеї сторіборду й подивіться, як HeyGen оживляє персонажів і середовища. Створюйте фільми швидше, зберігаючи креативність і зосередженість на історії.
Швидко змінюйте темп, візуальні елементи чи подачу під час монтажу відео й безперервно вдосконалюйте результат. Ви керуєте рухом камери, озвученням і звуками, а ШІ бере на себе всю складну виробничу роботу.
Експортуйте готові до перегляду кіносцени та діліться ними на будь-якій платформі. Кожну версію можна переглянути й удосконалити, щоб наблизитися до Вашої мети в розповіданні історій.
Створення сцен за сценарієм
Вставте свій сценарій або ідею, і HeyGen створить сцени, персонажів та озвучення. Ви отримаєте відправну точку, яка швидко перетвориться на відшліфовану послідовність.
Кінематографічний рух камери та режисура
Задавайте, як персонажі та камери рухаються в кожній сцені, щоб відповідати настрою й темпу. Миттєво застосовуйте візуальні коригування, які виглядають як робота професійного режисера.
Озвучування та повний звуковий дизайн
Обирайте голоси, що відповідають потрібному характеру та тону. Додавайте звукові ефекти й музику, щоб кожна мить оживала емоціями та атмосферою.
Миттєве створення та експорт відео
Швидко створюйте сцени та завантажуйте відеофайли, готові до публікації. Ви можете й надалі вдосконалювати кожен експорт, щоб досягти найкращого кінематографічного результату.
Як користуватися AI Movie Maker
HeyGen надає Вам робочий процес, який дозволяє створювати фільми без обмежень монтажу. Кожен крок пришвидшує виробництво й допомагає зосередитися на розповіді історії.
Введіть свою ідею та додайте нотатки про персонажів, стиль і розвиток сюжету для AI-відео генератора. Ці деталі формують першу версію Вашого відео.
Обирайте художні стилі та рухи, які відповідають Вашій історії. Створіть акторський склад, що правдоподібно передає світ, який Ви уявляєте.
Швидко вносьте зміни в таймінг, подачу або оточення в міру розвитку історії. Ви повністю контролюєте всі творчі рішення в процесі створення відео.
Завантажте свій фільм, щоб ділитися ним або презентувати. Насолоджуйтеся тим, як Ваша ідея оживає в кінематографічному форматі.
AI-кіноcтворювач автоматично створює сцени, візуальні елементи та озвучення на основі ідей або сценаріїв. Він пришвидшує процес створення фільмів і допомагає творцям зосередитися на історії та режисерському баченні.
Ні. HeyGen бере на себе рух камери, дії персонажів і виконання, щоб Ви могли зосередитися на творчості. Вам не потрібні навички монтажу чи продакшену, щоб отримати кінематографічний результат.
Більшість сцен створюється за лічені хвилини за допомогою відеогенератора зі ШІ, що пришвидшує виробництво. Ви можете швидко спробувати кілька варіантів і оперативно знайти найкращий напрям.
Так, із доступними безкоштовними інструментами ШІ творчість не має меж. Ви можете вдосконалювати ракурси камери, темп, рух персонажів і освітлення сцени за допомогою AI-відео генератора. Зміни вносяться швидко на етапі створення відео, що робить цикли покращення плавними та по-справжньому творчими.
Так. Ви можете ділитися, публікувати або монетизувати контент, створений за допомогою HeyGen. Переконайтеся, що всі завантажені медіафайли мають права, очищені для комерційного використання.
Так. Кілька учасників команди можуть переглядати, редагувати й поширювати ресурси. Креативні команди працюють ефективно та підтримують виробництво у відповідності до найновіших стратегій відеоконтенту.
Так. Ви можете створювати фільми, що складаються з кількох сцен і розділів, використовуючи підхід текст у відео. Кожну сцену можна оновлювати, щоб підтримувати повну наративну часову лінію.
Так. Обирайте кінематографічні образи, анімовані стилі або реалістичні сцени, щоб відповідати різним жанрам. Ви можете змінювати стилі під час створення відео, щоб вільно експериментувати з креативом.
Так. Ви можете завантажувати власні аудіодоріжки, звуковий дизайн або записані озвучування, щоб покращити Ваш відеоконтент. Ці елементи підсилюють емоційний вплив і впізнаваність бренду.
Так. Відео експортуються у високій роздільній здатності, придатній для соцмереж і презентацій, що підвищує якість відеоконтенту. Якість залишається високою навіть після кількох етапів редагування.
