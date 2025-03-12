AI Movie Maker для кінематографічного сторітелінгу

Перетворюйте сценарії та прості ідеї на кінематографічні фільми за допомогою ШІ. HeyGen надає Вам інструменти для створення персонажів, сцен, озвучування та руху в одному місці. Жодних камер, жодних монтажних таймлайнів — лише створення фільмів з AI-кіностудією, у якій Ваша уява завжди керує процесом.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Короткометражні фільми та інді-сторітелінг

Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.

Анімаційні фільми та серіали

Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.

Навчальні фільми та тренінговий контент

Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.

Маркетингові та промоційні візуали

Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.

Соціальний контент і вірусні історії

Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.

Сторіборди та матеріали для презентацій

Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.

Чому HeyGen — найкращий AI-відео редактор

HeyGen допомагає оповідачам пройти шлях від ідеї до готових сцен за лічені хвилини. Створюйте цілі історії з відшліфованою візуальною частиною, природними голосами, музикою та звуком. У результаті Ви отримуєте кінематографічний фільм, створений без зйомок і складного програмного забезпечення.

Розповідайте масштабні історії за допомогою простих промптів

Почніть зі сценарію, промпту або ідеї сторіборду й подивіться, як HeyGen оживляє персонажів і середовища. Створюйте фільми швидше, зберігаючи креативність і зосередженість на історії.

Керуйте кожною сценою з повним контролем

Швидко змінюйте темп, візуальні елементи чи подачу під час монтажу відео й безперервно вдосконалюйте результат. Ви керуєте рухом камери, озвученням і звуками, а ШІ бере на себе всю складну виробничу роботу.

Поділіться та вдосконалюйте разом з Вашою авдиторією

Експортуйте готові до перегляду кіносцени та діліться ними на будь-якій платформі. Кожну версію можна переглянути й удосконалити, щоб наблизитися до Вашої мети в розповіданні історій.

Створення сцен за сценарієм

Вставте свій сценарій або ідею, і HeyGen створить сцени, персонажів та озвучення. Ви отримаєте відправну точку, яка швидко перетвориться на відшліфовану послідовність.

A content creation interface with text input, a "Q3 Result Overview" slide featuring a man, and a pop-up PDF summary.

Кінематографічний рух камери та режисура

Задавайте, як персонажі та камери рухаються в кожній сцені, щоб відповідати настрою й темпу. Миттєво застосовуйте візуальні коригування, які виглядають як робота професійного режисера.

Smiling woman with blue hair and goggles skydiving.

Озвучування та повний звуковий дизайн

Обирайте голоси, що відповідають потрібному характеру та тону. Додавайте звукові ефекти й музику, щоб кожна мить оживала емоціями та атмосферою.

Voice cloning

Миттєве створення та експорт відео

Швидко створюйте сцени та завантажуйте відеофайли, готові до публікації. Ви можете й надалі вдосконалювати кожен експорт, щоб досягти найкращого кінематографічного результату.

A smiling man next to a software dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Використовується понад 100 000 командами, які цінують якість, простоту та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали фільм, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його й більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI Movie Maker

HeyGen надає Вам робочий процес, який дозволяє створювати фільми без обмежень монтажу. Кожен крок пришвидшує виробництво й допомагає зосередитися на розповіді історії.

Крок 1

Почніть зі своєї ідеї або готового сценарію

Введіть свою ідею та додайте нотатки про персонажів, стиль і розвиток сюжету для AI-відео генератора. Ці деталі формують першу версію Вашого відео.

Крок 2

Оберіть стилі сцен і візуальний вигляд персонажів

Обирайте художні стилі та рухи, які відповідають Вашій історії. Створіть акторський склад, що правдоподібно передає світ, який Ви уявляєте.

Крок 3

Перегляньте та вдоскональте кожну сцену

Швидко вносьте зміни в таймінг, подачу або оточення в міру розвитку історії. Ви повністю контролюєте всі творчі рішення в процесі створення відео.

Крок 4

Експортуйте та поділіться своїм відео

Завантажте свій фільм, щоб ділитися ним або презентувати. Насолоджуйтеся тим, як Ваша ідея оживає в кінематографічному форматі.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-створювач фільмів?

AI-кіноcтворювач автоматично створює сцени, візуальні елементи та озвучення на основі ідей або сценаріїв. Він пришвидшує процес створення фільмів і допомагає творцям зосередитися на історії та режисерському баченні.

Чи потрібні мені навички зйомки або анімації?

Ні. HeyGen бере на себе рух камери, дії персонажів і виконання, щоб Ви могли зосередитися на творчості. Вам не потрібні навички монтажу чи продакшену, щоб отримати кінематографічний результат.

Скільки часу потрібно, щоб створити фільм?

Більшість сцен створюється за лічені хвилини за допомогою відеогенератора зі ШІ, що пришвидшує виробництво. Ви можете швидко спробувати кілька варіантів і оперативно знайти найкращий напрям.

Чи можу я керувати тим, як виглядають і рухаються сцени?

Так, із доступними безкоштовними інструментами ШІ творчість не має меж. Ви можете вдосконалювати ракурси камери, темп, рух персонажів і освітлення сцени за допомогою AI-відео генератора. Зміни вносяться швидко на етапі створення відео, що робить цикли покращення плавними та по-справжньому творчими.

Чи можу я комерційно використовувати свої відео?

Так. Ви можете ділитися, публікувати або монетизувати контент, створений за допомогою HeyGen. Переконайтеся, що всі завантажені медіафайли мають права, очищені для комерційного використання.

Чи можуть команди співпрацювати над кінопроєктами?

Так. Кілька учасників команди можуть переглядати, редагувати й поширювати ресурси. Креативні команди працюють ефективно та підтримують виробництво у відповідності до найновіших стратегій відеоконтенту.

Чи можу я створювати довші історії з кількома сценами?

Так. Ви можете створювати фільми, що складаються з кількох сцен і розділів, використовуючи підхід текст у відео. Кожну сцену можна оновлювати, щоб підтримувати повну наративну часову лінію.

Чи підтримує HeyGen багато візуальних стилів?

Так. Обирайте кінематографічні образи, анімовані стилі або реалістичні сцени, щоб відповідати різним жанрам. Ви можете змінювати стилі під час створення відео, щоб вільно експериментувати з креативом.

Чи можу я додати власне аудіо або музику?

Так. Ви можете завантажувати власні аудіодоріжки, звуковий дизайн або записані озвучування, щоб покращити Ваш відеоконтент. Ці елементи підсилюють емоційний вплив і впізнаваність бренду.

Чи будуть експортовані відео високої якості?

Так. Відео експортуються у високій роздільній здатності, придатній для соцмереж і презентацій, що підвищує якість відеоконтенту. Якість залишається високою навіть після кількох етапів редагування.

