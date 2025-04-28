AI-інструмент для створення брендованих відеозаставок

Створюйте брендовані відео-заставки зі ШІ за лічені хвилини. Додавайте логотипи, моушн-графіку та музику для YouTube, подкастів і реклами. Безкоштовний пробний період, не потрібні навички дизайну.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор перетворення зображень у відео

Почніть безкоштовно
Оберіть аватар
Синхронізація губ застосовується після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Айдентика YouTube-каналу

Айдентика YouTube-каналу

Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.

Реклама та рілси для соцмереж

Реклама та рілси для соцмереж

Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.

Корпоративні презентації та вебінари

Корпоративні презентації та вебінари

Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.

Демонстрації продукту та тизери запуску

Демонстрації продукту та тизери запуску

Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.

Результати роботи фрилансерів та агенцій

Результати роботи фрилансерів та агенцій

Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.

Відео подій та проморолики

Відео подій та проморолики

Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для AI-інтро

HeyGen поєднує швидкість і якість, тож Ви отримуєте професійні інтро без найму motion-дизайнера. Наш ШІ відповідає за композицію, рух і таймінг, а Ви зберігаєте повний контроль над стилем, кольорами та музикою для Ваших YouTube-інтро. Забезпечте послідовний брендований вступ на всіх відеоканалах.

Почніть безкоштовно
Бездоганні інтро без жодних зусиль із дизайном

Створюйте високоякісні анімовані інтро з професійними рухами камери, типографікою та переходами. Усе налаштовано на привернення уваги, тож перші 3–8 секунд Ваших відео на YouTube виглядатимуть як робота студії.

Шаблони, готові до використання брендом, та гнучке налаштування

Почніть із шаблонів, створених дизайнерами, а потім замініть логотипи, кольори, шрифти та музику, щоб вони відповідали вашому бренду. Зберігайте бренд-кити, щоб зберігати єдиний стиль інтро в усіх кампаніях і серед усіх креаторів.

Швидкі ітерації та масштабований результат

Створюйте десятки варіантів інтро за лічені хвилини за допомогою нашого генератора, експортуйте їх у кількох співвідношеннях сторін і швидко оновлюйте інтро, коли змінюються кампанії чи сезони, без повторного бронювання дизайнерів.

Розумна анімація логотипа та його поява

Завантажте логотип як image to video або text to video. Оберіть інструмент, підберіть стиль — і HeyGen створить анімацію, що підкреслює Ваш знак, з можливістю вибору камери, підсвічування та часу появи для Вашого ігрового інтро. Точно налаштуйте тривалість і ефекти появи за лічені секунди.

Почніть безкоштовно →
brand logo

Вибір музики та синхронізація з ритмом

Виберіть одну з підібраних доріжок або завантажте власне аудіо, а потім автоматично синхронізуйте рух, таймінг і склейки з ритмом, щоб Ваш вступ звучав природно й енергійно.

Почніть безкоштовно →
Three portraits of diverse people—a young man, a young woman with braces, and a young girl—with a chat bubble reading 'Hey Michael!'.

Бібліотека шаблонів і підтримка брендового набору

Отримайте доступ до бібліотеки дизайнерських шаблонів, оптимізованих під різні тональності та напрями, застосуйте свій брендбук і зафіксуйте кольори та шрифти для узгодженості всієї команди.


Отримайте доступ до бібліотеки дизайнерських шаблонів, оптимізованих для різних тональностей і вертикалей, застосуйте свій брендбук та зафіксуйте кольори й шрифти для узгодженості всієї команди.

Почніть безкоштовно →
A dashboard displays six presentation slides titled "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a pink cursor pointing to "Sales pitch."

Експорт у кількох форматах та оптимізація

Експортуйте інтро у форматі MP4 з пропорціями 16:9, 1:1 або 9:16, або завантажуйте відео з прозорим фоном для накладань. Використовуйте шаблони назв для пакетного експорту, щоб файли були готові до завантаження на платформи.

Почніть безкоштовно →
SCORM export settings for version 1.2 displayed next to a smiling man.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже щотижня робили фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться ставати перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися AI Intro Maker

Створення вступу з HeyGen — це швидкий і відтворюваний процес, ідеальний для креаторів та маркетингових команд.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Завантажте своє фото

Виберіть чітке, якісне зображення (PNG, JPG, HEIC або WebP розміром до 200MB), після чого HeyGen проаналізує його, щоб виявити ключові об’єкти, персонажів і елементи фону для планування руху.

Крок 2

Додайте свій сценарій або аудіо

Наберіть сценарій або завантажте свій голос, щоб Avatar IV міг точно зіставити мовлення з мімікою обличчя та рухами губ.

Крок 3

Створіть рух і кадри

HeyGen прогнозує природні траєкторії руху, автоматично створює проміжні кадри та додає кінематографічні ефекти, як-от панорамування, масштабування й нахили камери, для динамічної анімації.

Крок 4

Відкоригуйте та експортуйте відео

ШІ точно налаштовує освітлення, цілісність тіней і переходи, щоб створити відшліфоване, реалістичне відео, готове до публікації на будь-якій платформі.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке конструктор AI-інтро?

Конструктор вступів зі ШІ автоматично перетворює прості вхідні дані, як-от логотипи, слогани чи короткі промпти, на анімовані відео-вступи, заощаджуючи час і витрати на дизайн. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29.

Якої тривалості має бути відео-заставка?

Зазвичай інтро для цифрового контенту триває 3–8 секунд: короткий формат допомагає утримати увагу глядачів і дає змогу основному контенту швидко розпочатися. Для розширених потреб створення відео тариф Pro починається від $99

Чи можу я завантажити власний логотип і шрифти?

Так, завантажуйте векторні або PNG-логотипи й додавайте власні шрифти до свого бренд-пакета, щоб кожна вступна заставка на YouTube відповідала Вашому фірмовому стилю.

Чи включені музика та звукові ефекти?

HeyGen пропонує добірну музичну бібліотеку та додаткові звукові ефекти; Ви також можете завантажувати ліцензовані треки для створення унікального аудіобрендингу у своїх відео на YouTube.

Чи можу я експортувати прозорі інтро для оверлеїв?

Так, експортуйте з альфа-каналом там, де це підтримується — це ідеально підходить для розміщення вступних заставок з логотипом поверх наявного відео або анімованих фонів у Ваших відеопроєктах.

Як мені створювати інтро для різних платформ?

Створюйте кілька форматів кадру з одного й того самого проєкту, наприклад 16:9 для YouTube, 1:1 для публікацій у стрічці та 9:16 для Stories і Reels.

Чи є обмеження на кількість інтро, які я можу створити?

Ліміти залежать від Вашого тарифного плану HeyGen: у безкоштовних тарифах зазвичай є обмеження на створення відео, тоді як платні плани передбачають вищі або необмежені обсяги експорту.

Чи можуть кілька учасників команди спільно працювати над вступними проєктами?

Так, HeyGen підтримує командні робочі процеси зі збереженими шаблонами, спільними бренд-китами та розмежуванням доступу за ролями для послідовного результату.

Наскільки можна редагувати створені інтро?

Дуже гнучкий в редагуванні: Ви можете коригувати таймінг, замінювати музику, змінювати стилі анімації або редагувати текстові шари без повної переробки відео з нуля — ідеально підходить для створення інтро для YouTube.

Чи є створені інтро роялті-фрі для комерційного використання?

Створені Вами ресурси належать Вам відповідно до умов HeyGen, але переконайтеся, що будь-яка стороння музика чи зображення, які Ви завантажуєте, мають дозвіл на комерційне використання.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background