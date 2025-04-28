Генератор AI-анімації для миттєвих результатів

Перетворюйте звичайний текст, сценарії чи тези на анімовані відео за допомогою відео зі ШІ — без сторібордів і покадрової анімації. AI-анімаційний генератор HeyGen створює сцени, рух і озвучення за Вас, щоб Ви могли зосередитися на повідомленні, а не на ручній роботі.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Почніть безкоштовно
Оглядові відео про продукт

Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.

Чорний фон

Потужні промо- та запускові відео

Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.

Циклічні ролики та шорти для соцмереж

Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.

Анімації для навчання та адаптації персоналу

Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.

Освітній контент і навчальні уроки

Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.

Сторітелінг і контент у стилі UGC

Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор анімації

HeyGen створено для креаторів, маркетологів і команд, яким потрібна високоякісна анімація у великому масштабі без традиційної складності створення відео. Кожна функція розроблена так, щоб забезпечити швидке, спільне та відповідне бренду створення відео.

Якість студії без самої студії

Створюйте анімацію, яка виглядає так, ніби над нею працювала професійна команда, навіть якщо Ви працюєте самі. Аватари, моушн-графіка та макети налаштовані так, щоб виглядати сучасно й бути повністю готовими до публікації на будь-якій платформі.

Послідовний брендинг у кожній анімації

Зафіксуйте логотипи, кольори, шрифти та нижні третини, щоб кожне відео виглядало й відчувалося як ваше. Брендові набори та шаблони допомагають усій команді залишатися узгодженою, навіть якщо хтось не є експертом з відео.

Створено для швидкості, тестування та ітерацій

Створюйте за лічені хвилини кілька варіантів зачіпок, CTA та форматів. Використовуйте те, що працює найкраще, коригуйте те, що не спрацьовує, і безперервно випускайте нові анімації, не сповільнюючи робочий процес.

Текст у анімоване відео в один клік

Введіть, що саме Ви хочете пояснити, продати чи оголосити, і дозвольте HeyGen створити для Вас першу версію. ШІ перетворює Вашу ідею на структурований сценарій, сцени та анімовані макети, які відповідають Вашій меті. Ви отримуєте повний чорновий варіант анімованого відео за лічені хвилини — його лишається вдосконалити, замість того щоб починати з порожнього аркуша.

Автоматично анімуйте аватари, іконки та сцени

Оберіть реалістичний розмовний аватар або простого персонажа й спостерігайте, як він оживає з ідеальною синхронізацією губ і жестами. Додайте іконки, фігури та моушн-графіку, щоб кожна думка мала чіткий візуальний акцент. Движок автоматично налаштовує таймінг і переходи, тож Ваша анімація виглядає плавною й професійною без ручного виставлення ключових кадрів.

Автоматичний озвучення, субтитри та звуковий дизайн

Створюйте природне озвучення за лічені секунди різними мовами й у різних тонах, що відповідають Вашому бренду. HeyGen додає субтитри та базовий саунд-дизайн, тож кожне відео готове до публікації на всіх платформах. Ви можете налаштовувати швидкість, наголоси й темп за допомогою простих елементів керування, щоб глядачі дивилися відео до кінця.

Редагуйте сцени за допомогою простих текстових інструкцій

Оновлюйте свою анімацію, просто сказавши HeyGen, що потрібно змінити. Попросіть скоротити фрагмент, замінити візуал, змінити заклик до дії або підкоригувати фон — і побачите оновлення за лічені секунди. Для точнішого контролю перейдіть до редактора таймлайна, щоб відкоригувати окремі кадри, поки створення відео зі ШІ підтримує повну синхронізацію.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже кілька тижнів поспіль знімали один і той самий фільм. Раптом ми зрозуміли: я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися генератором анімації зі ШІ

Вам не потрібен досвід в анімації чи навички монтажу, щоб отримати чудовий результат. HeyGen проведе Вас від ідеї до експорту через простий покроковий процес.

Крок 1

Додайте свій сценарій, статтю або ідею

Вставте наявний сценарій, додайте статтю або напишіть короткий текстовий промпт про відео, яке Ви хочете створити за допомогою ШІ. HeyGen перетворить його на чіткий наратив із сценами, ключовими моментами та зрозумілим закликом до дії — ідеально для контент-креаторів.

Крок 2

Оберіть стиль анімації, аватар і формат

Оберіть розмовного аватара або простого ведучого, задайте стиль анімації та виберіть співвідношення сторін для вебу, соцмереж чи презентацій за допомогою AI-відео генератора. Узгодьте шрифти, кольори та логотип із Вашим брендбуком в один клік.

Крок 3

Автоматично створюйте сцени, рух і голос

Натисніть «Створити», і HeyGen побудує повну анімацію зі сценами, переходами, закадровим голосом і субтитрами. Система поєднує візуальні елементи зі сценарієм, щоб кожна репліка мала чіткий момент на екрані.

Крок 4

Удосконалюйте, локалізуйте та публікуйте всюди

Використовуйте прості елементи керування, щоб підкоригувати таймінг, замінити візуальні елементи або налаштувати тон голосу. Миттєво клонуюйте відео іншими мовами, щоб охопити глобальну авдиторію з тією самою базовою анімацією.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор анімації зі ШІ?

Генератор анімації зі ШІ — це інструмент, який автоматично перетворює текст, сценарії або ідеї на анімовані відео. Замість того щоб опрацьовувати кожен кадр або вручну налаштовувати персонажів, ШІ створює для Вас сцени, рух і озвучення.

Чи потрібні мені навички анімації або монтажу, щоб користуватися HeyGen?

Ні, Ви можете створити своє перше анімоване відео, навіть не маючи жодного досвіду монтажу. Інтерфейс побудований навколо простих промптів, шаблонів і покрокових підказок, тож усе більше схоже на заповнення форми, ніж на опанування складного AI-відео генератора.

Які види анімацій я можу створювати за допомогою HeyGen?

Ви можете створювати відео-огляди продукту, маркетингові промо, модулі онбордингу та навчання, короткі ролики для соцмереж і сюжетні кліпи. Використовуйте аватари для відео у форматі «говоряча голова» або робіть ставку на лаконічну моушн-графіку для простих пояснювальних відео.

Чи можу я використовувати власні брендовані матеріали та відео?

Так, Ви можете завантажувати логотипи, шрифти, фірмові кольори, скриншоти та зображення продукту безпосередньо в HeyGen. Ці матеріали можна повторно використовувати в різних проєктах, щоб кожне анімаційне відео залишалося послідовним із Вашим візуальним стилем.

Чи підтримує HeyGen кілька мов і акцентів?

HeyGen підтримує багато мов, акцентів і стилів голосу, тож Ви можете локалізувати одну й ту саму анімацію для різних ринків за допомогою відео-перекладача. Ви можете змінювати мову озвучення, зберігаючи візуальні елементи та таймінг узгодженими.

Чи можу я редагувати окремі сцени після створення анімації?

Так, кожну сцену можна повністю відредагувати після створення. Ви можете змінювати візуальні елементи, переписувати репліки, коригувати таймінг або замінювати аватара без необхідності перезбирати все відео.

Чи підходять ці анімації для комерційного використання?

Відео, створені в HeyGen, розроблені для використання в маркетингу, продажах, підтримці та внутрішніх комунікаціях. Ви можете використовувати їх на своєму вебсайті, у кампаніях та в матеріалах для клієнтів відповідно до умов Вашого тарифного плану. Для розширених потреб зі створення відео тариф Pro починається з $99

Скільки часу потрібно, щоб створити анімоване відео?

Більшість користувачів проходять шлях від ідеї до готової до публікації анімації за лічені хвилини, а не за дні чи тижні. Прості промо-ролики та кліпи для соцмереж зазвичай вимагають лише одного проходу, тоді як складніші пояснювальні відео можуть потребувати кількох швидких ітерацій.

Чи можуть команди співпрацювати в HeyGen?

Так, кілька учасників команди можуть працювати в одному робочому просторі, ділитися шаблонами та повторно використовувати ресурси. Рецензенти можуть залишати коментарі й запитувати зміни, тож Вам не доведеться постійно пересилати файли туди-сюди.

Чим HeyGen відрізняється від традиційних інструментів анімації?

Традиційні інструменти вимагають, щоб Ви власноруч проєктували, анімували й редагували кожну деталь. HeyGen використовує ШІ, щоб створити для Вас структуру, візуальні матеріали та озвучення, тож Ви можете одразу переходити до вдосконалення й публікації.

