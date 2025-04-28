Перетворюйте звичайний текст, сценарії чи тези на анімовані відео за допомогою відео зі ШІ — без сторібордів і покадрової анімації. AI-анімаційний генератор HeyGen створює сцени, рух і озвучення за Вас, щоб Ви могли зосередитися на повідомленні, а не на ручній роботі.
Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.
Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.
Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.
Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.
Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.
Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор анімації
HeyGen створено для креаторів, маркетологів і команд, яким потрібна високоякісна анімація у великому масштабі без традиційної складності створення відео. Кожна функція розроблена так, щоб забезпечити швидке, спільне та відповідне бренду створення відео.
Створюйте анімацію, яка виглядає так, ніби над нею працювала професійна команда, навіть якщо Ви працюєте самі. Аватари, моушн-графіка та макети налаштовані так, щоб виглядати сучасно й бути повністю готовими до публікації на будь-якій платформі.
Зафіксуйте логотипи, кольори, шрифти та нижні третини, щоб кожне відео виглядало й відчувалося як ваше. Брендові набори та шаблони допомагають усій команді залишатися узгодженою, навіть якщо хтось не є експертом з відео.
Створюйте за лічені хвилини кілька варіантів зачіпок, CTA та форматів. Використовуйте те, що працює найкраще, коригуйте те, що не спрацьовує, і безперервно випускайте нові анімації, не сповільнюючи робочий процес.
Текст у анімоване відео в один клік
Введіть, що саме Ви хочете пояснити, продати чи оголосити, і дозвольте HeyGen створити для Вас першу версію. ШІ перетворює Вашу ідею на структурований сценарій, сцени та анімовані макети, які відповідають Вашій меті. Ви отримуєте повний чорновий варіант анімованого відео за лічені хвилини — його лишається вдосконалити, замість того щоб починати з порожнього аркуша.
Автоматично анімуйте аватари, іконки та сцени
Оберіть реалістичний розмовний аватар або простого персонажа й спостерігайте, як він оживає з ідеальною синхронізацією губ і жестами. Додайте іконки, фігури та моушн-графіку, щоб кожна думка мала чіткий візуальний акцент. Движок автоматично налаштовує таймінг і переходи, тож Ваша анімація виглядає плавною й професійною без ручного виставлення ключових кадрів.
Автоматичний озвучення, субтитри та звуковий дизайн
Створюйте природне озвучення за лічені секунди різними мовами й у різних тонах, що відповідають Вашому бренду. HeyGen додає субтитри та базовий саунд-дизайн, тож кожне відео готове до публікації на всіх платформах. Ви можете налаштовувати швидкість, наголоси й темп за допомогою простих елементів керування, щоб глядачі дивилися відео до кінця.
Редагуйте сцени за допомогою простих текстових інструкцій
Оновлюйте свою анімацію, просто сказавши HeyGen, що потрібно змінити. Попросіть скоротити фрагмент, замінити візуал, змінити заклик до дії або підкоригувати фон — і побачите оновлення за лічені секунди. Для точнішого контролю перейдіть до редактора таймлайна, щоб відкоригувати окремі кадри, поки створення відео зі ШІ підтримує повну синхронізацію.
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися генератором анімації зі ШІ
Вам не потрібен досвід в анімації чи навички монтажу, щоб отримати чудовий результат. HeyGen проведе Вас від ідеї до експорту через простий покроковий процес.
Вставте наявний сценарій, додайте статтю або напишіть короткий текстовий промпт про відео, яке Ви хочете створити за допомогою ШІ. HeyGen перетворить його на чіткий наратив із сценами, ключовими моментами та зрозумілим закликом до дії — ідеально для контент-креаторів.
Оберіть розмовного аватара або простого ведучого, задайте стиль анімації та виберіть співвідношення сторін для вебу, соцмереж чи презентацій за допомогою AI-відео генератора. Узгодьте шрифти, кольори та логотип із Вашим брендбуком в один клік.
Натисніть «Створити», і HeyGen побудує повну анімацію зі сценами, переходами, закадровим голосом і субтитрами. Система поєднує візуальні елементи зі сценарієм, щоб кожна репліка мала чіткий момент на екрані.
Використовуйте прості елементи керування, щоб підкоригувати таймінг, замінити візуальні елементи або налаштувати тон голосу. Миттєво клонуюйте відео іншими мовами, щоб охопити глобальну авдиторію з тією самою базовою анімацією.
Генератор анімації зі ШІ — це інструмент, який автоматично перетворює текст, сценарії або ідеї на анімовані відео. Замість того щоб опрацьовувати кожен кадр або вручну налаштовувати персонажів, ШІ створює для Вас сцени, рух і озвучення.
Ні, Ви можете створити своє перше анімоване відео, навіть не маючи жодного досвіду монтажу. Інтерфейс побудований навколо простих промптів, шаблонів і покрокових підказок, тож усе більше схоже на заповнення форми, ніж на опанування складного AI-відео генератора.
Ви можете створювати відео-огляди продукту, маркетингові промо, модулі онбордингу та навчання, короткі ролики для соцмереж і сюжетні кліпи. Використовуйте аватари для відео у форматі «говоряча голова» або робіть ставку на лаконічну моушн-графіку для простих пояснювальних відео.
Так, Ви можете завантажувати логотипи, шрифти, фірмові кольори, скриншоти та зображення продукту безпосередньо в HeyGen. Ці матеріали можна повторно використовувати в різних проєктах, щоб кожне анімаційне відео залишалося послідовним із Вашим візуальним стилем.
HeyGen підтримує багато мов, акцентів і стилів голосу, тож Ви можете локалізувати одну й ту саму анімацію для різних ринків за допомогою відео-перекладача. Ви можете змінювати мову озвучення, зберігаючи візуальні елементи та таймінг узгодженими.
Так, кожну сцену можна повністю відредагувати після створення. Ви можете змінювати візуальні елементи, переписувати репліки, коригувати таймінг або замінювати аватара без необхідності перезбирати все відео.
Відео, створені в HeyGen, розроблені для використання в маркетингу, продажах, підтримці та внутрішніх комунікаціях. Ви можете використовувати їх на своєму вебсайті, у кампаніях та в матеріалах для клієнтів відповідно до умов Вашого тарифного плану. Для розширених потреб зі створення відео тариф Pro починається з $99
Більшість користувачів проходять шлях від ідеї до готової до публікації анімації за лічені хвилини, а не за дні чи тижні. Прості промо-ролики та кліпи для соцмереж зазвичай вимагають лише одного проходу, тоді як складніші пояснювальні відео можуть потребувати кількох швидких ітерацій.
Так, кілька учасників команди можуть працювати в одному робочому просторі, ділитися шаблонами та повторно використовувати ресурси. Рецензенти можуть залишати коментарі й запитувати зміни, тож Вам не доведеться постійно пересилати файли туди-сюди.
Традиційні інструменти вимагають, щоб Ви власноруч проєктували, анімували й редагували кожну деталь. HeyGen використовує ШІ, щоб створити для Вас структуру, візуальні матеріали та озвучення, тож Ви можете одразу переходити до вдосконалення й публікації.
