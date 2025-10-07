Створюйте готові до запуску відеореклами зі скриптів, посилань на продукти або брифів за допомогою HeyGen’s ai ad maker. Вставте свій текст, оберіть стиль і авдиторію та створіть кілька варіантів оголошень із голосом, візуальними ефектами та точним таймінгом — без камер, без студій і без складного монтажу.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор рекламних відео
HeyGen поєднує автоматизоване створення креативів, оптимізацію на основі даних і масштабовані експорти, щоб створювати рекламні оголошення, які справді працюють. Команди використовують наш AI-генератор реклами, щоб спростити свій процес створення оголошень.Генератор відео зі ШІ щоб скоротити терміни виробництва, пришвидшити тестування та швидше локалізувати кампанії для різних ринків, ніж за допомогою традиційних робочих процесів.
Створюйте кілька концепцій реклами та варіантів для різних платформ за лічені хвилини. HeyGen автоматизує написання сценарію, послідовність сцен, озвучування та рендеринг, щоб Ви могли швидко тестувати креативи й удосконалювати найуспішніші.
Створюйте варіанти рекламних оголошень, оптимально структуровані для тестування та покращення, за допомогою AI-конструктора реклами. Автоматично створюйте хук, заклики до дії та A/B-варіанти на основі шаблонів, побудованих на аналітиці, щоб підвищити CTR і конверсії.
Пакетно створюйте сотні локалізованих рекламних оголошень за допомогою відеоперекладача та клонування голосу. Автоматизуйте розповсюдження й інтегруйтеся з рекламними платформами через API для послідовних глобальних кампаній.
Посилання на створення рекламних креативів
HeyGen аналізує сторінки продуктів, текст лендингів і короткі брифінги, щоб створювати повні сторіборди для реклами. Цей ai ad maker виокремлює ключові переваги, візуали та характеристики, потім створює короткі сценарії, підбирає B-roll і вибудовує послідовність сцен, оптимізованих під конверсію та утримання уваги. Такий робочий процес link-to-ad усуває ручну роботу з асетами й забезпечує кілька варіантів концепцій, готових до тестування.
AI-сценарист і автор хукiв із синхронізацією голосу
Автоматично створюйте заголовки, зачіпки та короткі сценарії, адаптовані під формати платформ (15 с, 30 с, 60 с), використовуючи ШІ для забезпечення справді залучального рекламного контенту. HeyGen створює природні озвучування та застосовує точну синхронізацію губ під час використання аватарів; система також підбирає оптимальний час для CTA та ключових моментів сцени, щоб максимально підвищити утримання уваги в найуспішніших оголошеннях. Використовуйте клонування голосу, щоб зберегти фірмовий тон, або оберіть голос із каталогу студійних голосів для регіональних ринків.
Інструменти для креативної оптимізації та тестування
Вбудовані тестові набори автоматизують створення варіантів, спліт-тестування та аналіз ефективності. HeyGen допомагає визначати найрезультативніші зачіпки, візуали та темп, створюючи 5–20 варіацій на кожен бриф і надаючи структуровані інсайти для налаштування таргетингу авдиторії та розподілу бюджету.
Готові шаблони платформи та пакетний експорт
Експортуйте оптимізовані MP4 для стрічки, сторіс або in-stream розміщень і обирайте готові пресети для TikTok, Reels, YouTube та платної реклами в соцмережах. Використовуйте пакетний режим або API, щоб створювати сотні варіантів оголошень, персоналізувати їх за авдиторією чи регіоном і автоматично надсилати фінальні матеріали у Ваш рекламний кабінет або CDN.
Як користуватися AI Ad Maker
Створюйте готові до запуску рекламні відео в чотири зрозумілі кроки — від брифу до публікації.
Надайте URL продукту, короткий бриф або сценарій, щоб увімкнути роботу AI-інструмента для створення реклами та дозволити йому створити ефективний рекламний текст. HeyGen виділяє ключові деталі й готує сторіборд оголошення, зосереджений на гачках уваги та точках конверсії.
Оберіть готові налаштування платформи, візуальний тон і голос. Виберіть шаблони, орієнтовані на результат, як-от UGC, кінематографічний або демо-стиль, щоб за допомогою ШІ налаштувати свої оголошення відповідно до цілей кампанії.
Налаштуйте зачіпки, CTA, візуали та музику. Використовуйте перетворення з зображення у відео або заміну обличчя, щоб додати кадри продукту чи участь акторів. Застосуйте синхронізацію губ і коригування таймінгу, щоб покращити подачу.
Створюйте кілька варіантів реклами автоматично. Використовуйте пакетний експорт або API, щоб отримувати файли, оптимізовані під платформи, і запускати завантаження в рекламний кабінет або вебхуки для автоматизованої публікації.
AI-інструмент для створення рекламних відео перетворює брифи, сценарії або URL-адреси продуктів на готові до публікації відеореклами завдяки автоматичному створенню сценарію, побудові сцен, озвученню та рендерингу. Двигун HeyGen формує хук, підбирає й компонувує візуальні елементи та точно розставляє CTA, щоб створювати короткі й довгі рекламні ролики без традиційних зйомок і монтажу.
HeyGen прискорює креативне тестування, створюючи кілька варіантів (гачки, темп, візуали) з одного брифу та надаючи структуровані інсайти. Швидша ітерація та оптимізація на основі даних підвищують швидкість тестування, допомагають виявити найрезультативніші креативні елементи та з часом покращують CTR і ROAS.
Так, використання ШІ може підвищити ефективність Ваших маркетингових стратегій. Платформа підтримує монтаж у стилі UGC та реалістичних аватарів. Оберіть природний на вигляд аватар, щоб озвучувати Ваші скрипти, або використовуйте створену естетику UGC, щоб імітувати автентичний контент креаторів, який добре працює в соціальних мережах.
Ні. HeyGen може створювати повноцінні рекламні оголошення з посилань або сценаріїв, використовуючи візуальні матеріали зі ШІ та ліцензований стоковий відеоконтент. Ви також можете завантажити власні матеріали чи фото продукту, щоб отримати більш автентичні кадри продукту за допомогою AI image to video-процесів.
Використовуйте відео-перекладач, щоб створювати локалізовані версії реклами з перекладеними сценаріями, озвученням і субтитрованими титрами. HeyGen зберігає темп і lip-sync, відтворюючи природну подачу різними мовами для послідовного меседжингу в усьому світі.
Експортуйте оптимізовані MP4 для стрічки, вертикальних Reels/Stories, in-stream і десктопних розміщень. Доступні готові пресети для TikTok, Instagram, YouTube, Facebook і програматик-платформ, щоб забезпечити коректні співвідношення сторін і кодеки.
Так. HeyGen надає API, сповіщення через webhook і інструменти пакетного створення, щоб Ви могли програмно створювати сотні варіантів реклами, персоналізувати їх за сегментами та доставляти ресурси безпосередньо в менеджери реклами або сховища.
Більшість коротких варіантів рекламних оголошень створюються за лічені хвилини залежно від тривалості та складності. Пакетні завдання масштабуються разом з обсягом і можуть оброблятися паралельно; API повертають оновлення статусу, щоб команди могли ефективно керувати робочими процесами публікації.
Ви зберігаєте повне право власності на всі створені матеріали. HeyGen не претендує на права на Вашу рекламу. Переконайтеся, що Ви маєте права на будь-який сторонній контент, який додаєте до креативу, щоб уникнути проблем із Вашою рекламною кампанією.
Так. HeyGen дотримується практик безпеки рівня enterprise, зокрема шифрування, керування доступом на основі ролей і варіантів відповідності вимогам для регульованих індустрій. Використовуйте інтеграції з приватними сховищами та налаштування робочого простору, щоб керувати доступом до ресурсів.
Ви можете редагувати сценарії, змінювати візуали, коригувати музику, вдосконалювати озвучку та застосовувати бренд-кити. Інструмент підтримує редагування на рівні сцен і глобальні зміни на основі промптів, тож Ви можете багаторазово вдосконалювати відео без традиційного таймлайн-редактора, що робить його потужним рішенням на базі ШІ.
Так. HeyGen інтегрується через API та вебхуки, щоб надсилати створені ресурси й метадані у Ваш стек кампаній. Підключайте експорти до CDN, рекламних платформ або аналітичних систем, щоб спростити запуск і вимірювання результатів.
