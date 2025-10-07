AI-генератор реклам для швидких, високоефективних відеооголошень

Створюйте готові до запуску відеореклами за допомогою AI-генератора оголошень, створеного для швидкості та чіткості. Почніть з продукту, пропозиції або сценарію й отримайте відшліфовані рекламні відео, де візуальні елементи, голос, субтитри та ритм подачі налаштовані автоматично. Жодних зйомок чи складного монтажу не потрібно.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Відеореклама для соціальних мереж

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

Кампанії запуску продукту

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

Рекламні промо-оголошення для e-commerce

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

Оголошення про нові функції SaaS

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

Реклама для локального та сервісного бізнесу

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

A/B-тестування креативних варіацій

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор рекламних відео?

HeyGen перетворює будь-який сценарій на високоякісну відеорекламу за лічені хвилини. Почніть з ідеї, сценарію або кількох тез, потім створіть реалістичні сцени з ведучими та завершіть свою рекламу без традиційного виробничого процесу.

Блискавично швидке створення

Перетворюйте сценарії на професійні відео за лічені хвилини. Це значно швидше й дешевше, ніж зйомка, перезйомки чи складкий монтажний процес.

Нульова крива навчання

Створюйте професійні відео з простим і інтуїтивним робочим процесом. Без досвіду монтажу. Без технічних налаштувань. Просто напишіть, створіть, удоскональте

Усе-в-одному креативний редактор

Від першого чорновика до фінального експорту текстовий редактор HeyGen спрощує весь процес. Оновлюйте репліки, коригуйте темп, змінюйте сцени й швидко ітеруйте — ніби редагуєте документ, а не таймлайн.

Створення на основі промптів і продукту

Почніть із короткого опису, сценарію або деталей продукту, щоб створити рекламний контент. AI-генератор реклами перетворює ці вхідні дані на повноцінні відеореклами зі структурою сцен, візуальним рядом і озвученням, узгодженими з Вашими рекламними цілями.

AI-відео генератор, орієнтований на сценарій

Працюйте безпосередньо з текстом, щоб вдосконалювати зачіпки, вигоди та пропозиції. AI-відео генератор автоматично оновлює візуали, голос і субтитри, роблячи тестування й оновлення реклами простим і швидким.

Формати та темп, готові до платформи

Створюйте рекламу, оптимізовану за розміром і темпом для стрічок у соцмережах, preroll-роликів та інших розміщень. Автоматичне форматування гарантує, що відео виглядатимуть нативно й зручно для гортання в усіх каналах.

Субтитри та голос, що продають

Автоматично створені субтитри та природна подача голосу підвищують зрозумілість і доступність високоефективної реклами зі ШІ. Реклама залишається результативною навіть під час перегляду без звуку, що робить її ідеальною для платформ на кшталт Facebook і LinkedIn.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали випуск фільму, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI-генератором реклами

Створюйте відеорекламу зі ШІ у чотири прості кроки.

Крок 1

Додайте свою ідею реклами

Введіть короткий опис, сценарій або деталі продукту, щоб створити високоефективні рекламні оголошення. Система підготує контент для створення відео зі ШІ, зосереджених на рекламі.

Крок 2

Сформуйте повідомлення

Редагуйте хук, вигоди та пропозиції безпосередньо в тексті. Інструмент на базі ШІ автоматично налаштовує сцени та темп, удосконалюючи процес створення реклами для вищих показників конверсії.

Крок 3

Налаштуйте візуали та голос

Оберіть макет, субтитри, брендинг і стиль озвучення. Таймінг і синхронізацію губ платформа забезпечить автоматично.

Крок 4

Створіть та експортуйте

Відрендерте фінальне рекламне відео та експортуйте його для рекламних кампаній. Оновлюйте й створюйте нові версії будь-коли, щоб протестувати нові підходи.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-генератор рекламних оголошень?

AI-генератор реклами створює високоефективні рекламні відео з тексту, промптів або даних про продукт. Він автоматично формує візуальні матеріали, озвучення, субтитри та ритм відео, щоб команди могли запускати відеорекламу без зйомок, програм для монтажу чи спеціальних продакшн-навичок.

Які типи реклами я можу створювати за допомогою цього інструмента?

Ви можете створювати короткі рекламні ролики для соцмереж, промо відео про продукти, рекламу послуг, анонси нових функцій і варіації кампаній. AI-генератор реклами створений для лаконічних відеооголошень, орієнтованих на конверсію, для всіх цифрових каналів.

Як швидко я можу створювати рекламні відео?

Більшість рекламних відео створюються за лічені хвилини завдяки технологіям ШІ. Оскільки всі правки вносяться на рівні тексту, оновлення повідомлень або тестування нових хукiв у робочих процесах на базі ШІ відбувається значно швидше, ніж у традиційних робочих процесах відеомонтажу.

Чи можу я налаштувати брендинг і візуальний стиль?

Так, використання найкращих інструментів ШІ може покращити Вашу рекламу. Ви можете застосовувати фірмові кольори, макети та візуальні стилі, щоб кожне рекламне відео відповідало брендбуку та зберігало послідовність повідомлень у всіх кампаніях.

Чи оптимізовані оголошення для різних платформ?

Так. Відео створюються у форматах, готових до публікації на платформах, з відповідним темпом, субтитрами та співвідношенням сторін, тож їх легко розміщувати в соціальних мережах і на рекламних платформах.

Чи можу я створити кілька версій однієї реклами?

Так. Ви можете створювати кілька варіантів з одного й того самого вхідного матеріалу, щоб протестувати зачіпки, візуали та варіанти меседжингу, не переробляючи рекламу з нуля.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу?

Ні. Цей робочий процес створений для користувачів без досвіду монтажу. Ви працюєте лише з текстом і налаштуваннями, а ШІ бере на себе таймінг, візуальну частину та всі деталі продакшену.

У якому форматі експортуються рекламні відео?

Рекламні відео експортуються у стандартному форматі MP4, тож їх легко завантажувати на рекламні платформи, у соціальні мережі та у внутрішні інструменти для кампаній.

