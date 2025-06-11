Додавайте субтитри до відео в масштабі за допомогою ШІ

Завантажте відео або вставте посилання й отримайте точні, редаговані субтитри за лічені хвилини. HeyGen транскрибує аудіо, синхронізує таймінг і експортує SRT або вшиті субтитри, щоб Ваш контент був доступним і оптимізованим для платформ без ручного створення субтитрів.
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
Чому HeyGen — найкращий інструмент для додавання субтитрів до відео
HeyGen поєднує швидке транскрибування, природну, «людську» синхронізацію та прості інструменти стилю, щоб команди й креатори могли додавати субтитри до відео у великому масштабі. Підвищуйте утримання уваги, збільшуйте залученість і дотримуйтеся стандартів доступності без складних інструментів.
Створюйте субтитри за лічені хвилини з розділовими знаками та визначенням мовців. HeyGen виправляє типові помилки й додає таймкоди до рядків, щоб Ваші субтитри відповідали природному темпу мовлення та залишалися легкими для читання.
Обирайте шрифти, розміри, розташування та анімації. Редагуйте транскрипти вручну або приймайте запропоновані виправлення, а потім експортуйте версії SRT, VTT або burn-in, відформатовані для соціальних платформ і вебпрогравачів.
Створюйте партії відео з субтитрами та локалізованими доріжками субтитрів за допомогою інструмента перекладу відео. Готуйте багатомовні субтитри та експорти для глобальних авдиторій без повторного запису чи ручного перекладу.
Автоматичне створення субтитрів із визначенням мовців
HeyGen автоматично транскрибує усне аудіо та визначає зміну мовців, щоб субтитри залишалися точними в інтерв'ю, панельних дискусіях і багатоголосих записах. Система застосовує розумну пунктуацію та розбиває рядки для зручності читання, створюючи акуратні доріжки субтитрів, які Ви можете редагувати або експортувати як файли SRT і VTT за допомогою генератора субтитрів. Це заощаджує години порівняно з ручною транскрипцією та забезпечує доступність для глядачів, які покладаються на субтитри у відео онлайн.
Точний таймінг і покадрово точне вирівнювання
Субтитри синхронізуються з аудіо на рівні складів і фраз, тож текст з’являється природно разом із мовленням. Модуль таймінгу HeyGen враховує паузи, накладання реплік і музику, щоб субтитри не закривали важливі кадри, роблячи його незамінним інструментом для відеомонтажу. Експорт включає файли з точними таймкодами, готові для закритих субтитрів, публікацій у соцмережах і телевізійних робочих процесів.
Керування стилем і пресети платформи
Застосовуйте фірмові шрифти, кольори, відступи безпечної зони та стилі анімованих субтитрів одним кліком. HeyGen містить готові пресети для Facebook, Instagram, YouTube та TikTok, тож субтитри залишаються читабельними в різних співвідношеннях сторін. Чи потрібні Вам вшиті соціальні субтитри, чи окремі, керовані файли для стримінгових плеєрів — варіанти стилізації допоможуть зберегти впізнаваність бренду Ваших відео та відповідність вимогам платформ.
Пакетні робочі процеси зі створення субтитрів і локалізації
Обробляйте багато відео одночасно, зіставляючи дані з CSV або завантажені папки з шаблонами. HeyGen потім створює титри, локалізовані доріжки субтитрів і експортні пакети для кожної мови. У поєднанні з нашим відео-перекладачем Ви можете створювати перекладені озвучування та синхронізовані субтитри, щоб швидко розширити охоплення без створення нових майстер-версій відео.
Як масово додавати субтитри до відео за допомогою HeyGen
Додайте субтитри до своїх відео в чотири прості кроки.
Додайте свій відеофайл або вставте публічне посилання. HeyGen підтримує поширені формати та імпорт із хмарних сервісів, тож Ви можете почати працювати негайно.
Виберіть розмовну мову й запустіть транскрипцію. HeyGen визначає мовців, додає розділові знаки та вирівнює рядки з аудіо для точного таймінгу, перетворюючи цей інструмент на ефективний редактор відео для створення субтитрів.
Перегляньте транскрипт, виправте потрібні рядки та оберіть стилі субтитрів або готові пресети для платформ. Додайте вшиті субтитри або залиште їх м’якими для керування показом.
Експортуйте файли SRT, VTT або MP4 із вшитими субтитрами, оптимізовані для стрічки, Stories чи вебпрогравачів, щоб підвищити доступність підписів до Ваших відео. Використовуйте пакетний експорт, щоб створювати багатомовні пакети та готові до завантаження ресурси для рекламних кабінетів.
Завантажте своє відео або вставте посилання, виберіть мову озвучення та запустіть автоматичну транскрипцію. За потреби відредагуйте транскрипт, оберіть стиль або параметри експорту, а потім експортуйте файли SRT, VTT або відео з вшитими субтитрами, готові до публікації.
HeyGen забезпечує високоточні автоматичні субтитри з розстановкою розділових знаків і визначенням мовців. Точність залежить від чіткості аудіо та рівня фонових шумів. Ви можете вручну редагувати транскрипти, щоб гарантувати 100% коректність, і експортувати фінальні файли субтитрів за допомогою генератора субтитрів.
Експортуйте файли м’яких субтитрів, зокрема SRT і VTT, для плеєрів, які підтримують увімкнені/вимкнені субтитри, або експортуйте MP4 із вшитими субтитрами, коли текст відображається безпосередньо у відео для кращого перегляду. HeyGen також формує мовні варіанти для масового експорту, що дає змогу додавати субтитри до одного відео кількома мовами.
Так. Обирайте шрифти, розміри, кольори, фонові блоки та поля безпечної зони. HeyGen містить готові пресети, оптимізовані для соцмереж, щоб субтитри залишалися читабельними як на телефонах, так і на комп’ютерах.
Так. Використовуйте video translator для створення перекладених сценаріїв і доріжок субтитрів. HeyGen синхронізує перекладені субтитри з коригуванням таймінгу, тож локалізовані відео звучать природно кожною мовою.
Так. Використовуйте пакетні робочі процеси, щоб обробляти папки або зіставляти записи CSV із шаблонами. HeyGen створить субтитри, локалізовані доріжки та експортні пакети для всіх відео в завданні.
Транскрипти з можливістю пошуку та вбудовані субтитри підвищують доступність і збільшують час перебування на сторінці, що може покращити органічну видимість. Файли SRT/VTT також допомагають платформам індексувати усний контент для кращої знаходжуваності, посилюючи видимість відеосубтитрів.
HeyGen шифрує завантажені файли та надійно зберігає створені ресурси, гарантуючи безпеку Ваших відеопроєктів. Ви зберігаєте право власності на свій контент і можете керувати параметрами спільного доступу, зберігання та експорту відповідно до Ваших потреб щодо конфіденційності.
