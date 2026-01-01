Інтеграції

Підключіть HeyGen до API та клієнтів MCP

Незалежно від того, чи автоматизуєте Ви завдання, надаєте інструменти агентам або розробляєте власні рішення, усе працює разом, щоб створювати й доставляти відео зі ШІ у масштабі.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Чотири способи інтегрувати HeyGen

Прямі інтеграції

Прямі інтеграції

Під’єднайте HeyGen безпосередньо до Ваших інструментів. Жодного коду не потрібно — просто натисніть і авторизуйтеся.

Платформи агентів

Платформи агентів

Дозвольте своєму AI-агенту автоматично створювати відео HeyGen — на вимогу або як частину робочого процесу.

Працює у робочих процесах зі ШІ

Працює у робочих процесах зі ШІ

Ваші наявні інструменти передають дані в HeyGen усередині AI-агента. Жодних налаштувань. Просто завантажте їх разом.

Створюйте з HeyGen

Створюйте з HeyGen

Повний програмний доступ для розробників, які створюють рішення на основі HeyGen's API, MCP server та Skills.

Дізнайтеся більше
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Перетворюйте вражаючі зображення та дизайни на динамічні відеоісторії в Adobe Express.

Дізнайтеся більше
Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент отримує записи з бази Airtable, передає дані в HeyGen і створює персоналізоване відео.

Подивіться, як це працює
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Агент отримує розширені дані про ліда з Apollo, передає їх у HeyGen і створює персоналізоване відео для аутрічу в масштабі.

Подивіться, як це працює
Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент зчитує ключові етапи та оновлення завдань з Asana, передає їх у HeyGen і створює відеозвіт про статус.

Подивіться, як це працює
Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент читає тікети Jira або сторінки Confluence, витягує з них зміст і створює відеооновлення з озвученням аватаром через HeyGen.

Подивіться, як це працює
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Перетворюйте рутинні завдання на AI-агентів, які автоматизують відео робочі процеси в HeyGen. Жодного кодування не потрібно.

Дізнайтеся більше
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Перетворюйте статичні дизайни Canva на відео з AI-аватарами, не виходячи з Canva.

Дізнайтеся більше
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

Створіть сценарій відео в ChatGPT і миттєво перетворіть його на готове відео в HeyGen.

Дізнайтеся більше
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

Додайте HeyGen як вбудований інструмент у Claude. Створюйте відео з аватарами зі ШІ з будь-якої розмови або агентного робочого процесу.

Дізнайтеся більше
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Автоматизуйте створення персоналізованих продажних і маркетингових відео в масштабі з послідовностей Clay.

Дізнайтеся більше
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Створюйте демо-відео, покрокові огляди та озвучення документації прямо у Вашому AI-середовищі для програмування.

Подивіться, як це працює
Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Агент отримує дані кампанії або подорожі користувача з Customer.io, передає їх у HeyGen і створює персоналізовані відео в масштабі.

Подивіться, як це працює
Discord logo

Discord

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

Створюйте відео зі ШІ безпосередньо в серверах Discord, групових чатах і особистих повідомленнях за допомогою Video Agent.

Подивіться, як це працює
Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

Агент зчитує фрейми або прототип із Figma, передає їх у HeyGen і створює відео з покроковим оглядом дизайну, озвученим аватаром.

Подивіться, як це працює
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Автоматично перетворюйте покрокові інструкції на навчальні та онбординг-відео зі ШІ.

Дізнайтеся більше
Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

Агент читає презентацію Gamma, виокремлює її вміст, надсилає його до HeyGen Video Agent і створює відео з озвученням аватаром.

Подивіться, як це працює
GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент отримує з GitHub стислий опис pull request'ів або нотатки до релізу, передає їх у HeyGen і створює придатний до поширення відео changelog.

Подивіться, як це працює
Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент зчитує документи або вміст слайдів із Google Drive, передає їх у HeyGen і створює відеоверсію з озвученням аватаром.

Подивіться, як це працює
Гранола logo

Гранола

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Агент отримує нотатки зустрічі з Granola, передає їх у HeyGen і створює персоналізовані відео-підсумки або огляди.

Дізнайтеся більше
Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

Додавайте аватари до демо та гайдів за допомогою Hexus AI, щоб зробити контент про продукт більш інтерактивним і масштабованим.

Підключити
Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

Агент отримує з Intercom резюме або довідкові матеріали, передає їх у HeyGen і створює персоналізоване відео.

Подивіться, як це працює
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Створюйте та надсилайте персоналізовані відео зі ШІ безпосередньо в робочих процесах HubSpot і email-кампаніях.

Дізнайтеся більше
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент робить запит у Linear щодо спринту або журналу змін, передає дані в HeyGen і створює відеооновлення для стейкхолдерів про цей реліз.

Подивіться, як це працює
Привабливий logo

Привабливий

MCP
OAuth
Agent Platforms

Підключіть HeyGen як персональний конектор, щоб створювати застосунки, які запускають створення відео з аватаром зі ШІ як вбудовану функцію продукту.

Подивіться, як це працює
Створіть logo

Створіть

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Створюйте розширені багатокрокові автоматизації в Make за допомогою платформи створення відео HeyGen.

Дізнайтеся більше
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

Додайте HeyGen як інструмент, доступний через MCP, у Manus, щоб запускати створення відео як один із кроків у будь-якому автономному робочому процесі.

Дізнайтеся більше
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Підключіть HeyGen до Copilot Studio, щоб корпоративні агенти автоматично створювали навчальні та комунікаційні відео в M365.

Подивіться, як це працює
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

Додайте інтерактивність до своїх відео за допомогою кнопок, вікторин та інших елементів, щоб підвищити залученість учнів під час кожного перегляду.

Підключити
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

Під’єднайте HeyGen до понад 1 000 застосунків і сервісів за допомогою платформи автоматизації n8n, щоб без зусиль створювати потужні відеоробочі процеси на основі ШІ.

Дізнайтеся більше
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

Агент читає сторінку або базу даних Notion, передає вміст у HeyGen і створює відео-резюме з озвученням аватаром.

Подивіться, як це працює
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Розгорніть HeyGen разом із NemoClaw, щоб створювати захищені, з контрольованою конфіденційністю відео, які працюють на автономних ШІ-агентах на локальних обчислювальних ресурсах.

Подивіться, як це працює
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

Зареєструйте HeyGen як skill у ClawHub, щоб будь-який агент OpenClaw міг викликати OpenClaw API HeyGen для створення відео.

Підключити
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

Підключіть HeyGen до понад 2 000 інструментів, щоб автоматизувати відео-робочі процеси та підвищити продуктивність завдяки безшовній передачі даних.

Підключити
Просто logo

Просто

API
Direct Integrations
Design & Content

Автоматично вставляйте відео HeyGen у шаблони After Effects, щоб створювати динамічні відео з аватарами.

Підключити
PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент зчитує аналітику продукту або дані feature flag з PostHog, передає їх у HeyGen і створює відео з інсайтами, озвучене аватаром.

Подивіться, як це працює
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

Перетворіть своє відео HeyGen на допис і автоматично діліться ним усюди, щоб без зусиль поширювати контент.

Підключити
Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Агент отримує дані про контакт або можливість із Salesforce, передає їх у HeyGen і створює персоналізоване відео для звернення до клієнта.

Подивіться, як це працює
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

Агент читає тред у Slack, передає контекст у HeyGen, створює відеооновлення й публікує його назад у канал.

Дізнайтеся більше
Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент отримує дані з Snowflake, передає результати в HeyGen і створює підсумкове відео з аватаром-оповідачем для зацікавлених сторін.

Подивіться, як це працює
Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

Агент отримує платіжні або дохідні дані зі Stripe, передає їх у HeyGen і створює білінгове або віхове відео.

Подивіться, як це працює
Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

Розгорніть HeyGen як партнерського агента в Superhuman Go Agent Store, щоб створювати й надсилати аватар-відео з понад 1 млн застосунків.

Дізнайтеся більше
Telegram logo

Telegram

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

Автентифікуйтеся та доставляйте відео зі ШІ безпосередньо в групові чати й особисті повідомлення за допомогою Video Agent.

Подивіться, як це працює
Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

Вбудовуйте відео HeyGen на вебсайти, в електронні листи або SMS, щоб збільшити кількість переглядів і залучати трафік з усіх каналів.

Підключити
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Додайте людський акцент до записів екрана, миттєво перетворюючи текст на відео за допомогою AI-аватарів HeyGen.

Дізнайтеся більше
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Агент надсилає запити до Vercel, отримує метадані розгортання, передає їх у HeyGen і автоматично створює відео з анонсом релізу.

Подивіться, як це працює
viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

Автоматизуйте процеси в різних інструментах за допомогою no-code платформи viaSocket, щоб створювати відео робочі процеси без залучення інженерів.

Підключити
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

Синхронізуйте Ваші відео HeyGen безпосередньо з відповідними папками Vimeo з можливістю ввімкнути автоматичну синхронізацію.

Підключити
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Під’єднайте HeyGen до 8 000+ застосунків. Запускайте створення відео з будь-якої події у Вашому робочому процесі.

Дізнайтеся більше
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

Використовуйте інтерактивних аватарів у зустрічах Zoom, які в реальному часі думають і відповідають так само, як Ви.

Підключити

Цікавить інтеграція з HeyGen?

Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися про інтеграції API та MCP, індивідуальні рішення й можливості партнерства з HeyGen для створення і доставки AI-відео у великому масштабі.

Зв'язатися з нами

Маєте запитання? У нас є відповіді

Які існують способи інтеграції з HeyGen?

HeyGen пропонує три варіанти інтеграції: MCP для підключення до AI-асистентів на кшталт Claude без необхідності керувати API, Skills для розширення можливостей AI-агентів для коду, таких як Claude Code і Cursor, та Direct API для повного програмного контролю над створенням відео.

Як працює автентифікація для кожного варіанту інтеграції?

MCP використовує OAuth — користувачі авторизуються через екран згоди, без потреби в API-ключах. Skills і Direct API обидва використовують API-ключ, який передається в заголовку X-Api-Key та створюється в розділі Settings → API на вашій панелі керування HeyGen.

Чи потрібен мені API-ключ?

Ні. Remote MCP використовує OAuth-автентифікацію, прив’язану до Вашого акаунта HeyGen (вебплан). API-ключ не потрібен.

Чи коштує MCP від HeyGen додатково?

Ні. Створення відео використовує преміум-кредити, включені до Вашого поточного тарифного плану HeyGen. Жодних окремих платежів за API чи додаткового білінгу немає.

Які тарифи HeyGen підтримують MCP?

MCP доступний у всіх тарифних планах HeyGen. Для інтенсивнішого використання рекомендуємо оновитися до тарифу Creator або вище.

Чи можу я використовувати власні аватари та голоси?

Так. Будь-який аватар або голос, доступний у Вашому акаунті HeyGen, включно з кастомними ресурсами, доступний через HeyGen MCP.

У чому різниця між цим і HeyGen API?

API HeyGen надає Вам прямі REST-ендпоїнти для програмного керування. Remote MCP обгортає ці можливості, щоб агенти зі ШІ могли користуватися ними в розмовному режимі без того, щоб Ви писали інтеграційний код.

