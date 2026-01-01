Підключіть HeyGen до API та клієнтів MCP
Незалежно від того, чи автоматизуєте Ви завдання, надаєте інструменти агентам або розробляєте власні рішення, усе працює разом, щоб створювати й доставляти відео зі ШІ у масштабі.
Чотири способи інтегрувати HeyGen
Прямі інтеграції
Під’єднайте HeyGen безпосередньо до Ваших інструментів. Жодного коду не потрібно — просто натисніть і авторизуйтеся.
Платформи агентів
Дозвольте своєму AI-агенту автоматично створювати відео HeyGen — на вимогу або як частину робочого процесу.
Працює у робочих процесах зі ШІ
Ваші наявні інструменти передають дані в HeyGen усередині AI-агента. Жодних налаштувань. Просто завантажте їх разом.
Створюйте з HeyGen
Повний програмний доступ для розробників, які створюють рішення на основі HeyGen's API, MCP server та Skills.
Adobe Express
Перетворюйте вражаючі зображення та дизайни на динамічні відеоісторії в Adobe Express.
Airtable
Агент отримує записи з бази Airtable, передає дані в HeyGen і створює персоналізоване відео.
Apollo
Агент отримує розширені дані про ліда з Apollo, передає їх у HeyGen і створює персоналізоване відео для аутрічу в масштабі.
Asana
Агент зчитує ключові етапи та оновлення завдань з Asana, передає їх у HeyGen і створює відеозвіт про статус.
Atlassian
Агент читає тікети Jira або сторінки Confluence, витягує з них зміст і створює відеооновлення з озвученням аватаром через HeyGen.
Autohive
Перетворюйте рутинні завдання на AI-агентів, які автоматизують відео робочі процеси в HeyGen. Жодного кодування не потрібно.
Canva
Перетворюйте статичні дизайни Canva на відео з AI-аватарами, не виходячи з Canva.
ChatGPT
Створіть сценарій відео в ChatGPT і миттєво перетворіть його на готове відео в HeyGen.
Claude (Anthropic)
Додайте HeyGen як вбудований інструмент у Claude. Створюйте відео з аватарами зі ШІ з будь-якої розмови або агентного робочого процесу.
Clay
Автоматизуйте створення персоналізованих продажних і маркетингових відео в масштабі з послідовностей Clay.
Cursor
Створюйте демо-відео, покрокові огляди та озвучення документації прямо у Вашому AI-середовищі для програмування.
Customer.io
Агент отримує дані кампанії або подорожі користувача з Customer.io, передає їх у HeyGen і створює персоналізовані відео в масштабі.
Discord
Створюйте відео зі ШІ безпосередньо в серверах Discord, групових чатах і особистих повідомленнях за допомогою Video Agent.
Figma
Агент зчитує фрейми або прототип із Figma, передає їх у HeyGen і створює відео з покроковим оглядом дизайну, озвученим аватаром.
FlowShare
Автоматично перетворюйте покрокові інструкції на навчальні та онбординг-відео зі ШІ.
Gamma
Агент читає презентацію Gamma, виокремлює її вміст, надсилає його до HeyGen Video Agent і створює відео з озвученням аватаром.
GitHub
Агент отримує з GitHub стислий опис pull request'ів або нотатки до релізу, передає їх у HeyGen і створює придатний до поширення відео changelog.
Google Drive
Агент зчитує документи або вміст слайдів із Google Drive, передає їх у HeyGen і створює відеоверсію з озвученням аватаром.
Гранола
Агент отримує нотатки зустрічі з Granola, передає їх у HeyGen і створює персоналізовані відео-підсумки або огляди.
Hexus
Додавайте аватари до демо та гайдів за допомогою Hexus AI, щоб зробити контент про продукт більш інтерактивним і масштабованим.
Intercom
Агент отримує з Intercom резюме або довідкові матеріали, передає їх у HeyGen і створює персоналізоване відео.
Hubspot
Створюйте та надсилайте персоналізовані відео зі ШІ безпосередньо в робочих процесах HubSpot і email-кампаніях.
Linear
Агент робить запит у Linear щодо спринту або журналу змін, передає дані в HeyGen і створює відеооновлення для стейкхолдерів про цей реліз.
Привабливий
Підключіть HeyGen як персональний конектор, щоб створювати застосунки, які запускають створення відео з аватаром зі ШІ як вбудовану функцію продукту.
Створіть
Створюйте розширені багатокрокові автоматизації в Make за допомогою платформи створення відео HeyGen.
Manus
Додайте HeyGen як інструмент, доступний через MCP, у Manus, щоб запускати створення відео як один із кроків у будь-якому автономному робочому процесі.
Microsoft Copilot
Підключіть HeyGen до Copilot Studio, щоб корпоративні агенти автоматично створювали навчальні та комунікаційні відео в M365.
Mindstamp
Додайте інтерактивність до своїх відео за допомогою кнопок, вікторин та інших елементів, щоб підвищити залученість учнів під час кожного перегляду.
n8n
Під’єднайте HeyGen до понад 1 000 застосунків і сервісів за допомогою платформи автоматизації n8n, щоб без зусиль створювати потужні відеоробочі процеси на основі ШІ.
Notion
Агент читає сторінку або базу даних Notion, передає вміст у HeyGen і створює відео-резюме з озвученням аватаром.
NVIDIA NemoClaw
Розгорніть HeyGen разом із NemoClaw, щоб створювати захищені, з контрольованою конфіденційністю відео, які працюють на автономних ШІ-агентах на локальних обчислювальних ресурсах.
OpenClaw
Зареєструйте HeyGen як skill у ClawHub, щоб будь-який агент OpenClaw міг викликати OpenClaw API HeyGen для створення відео.
Pabbly
Підключіть HeyGen до понад 2 000 інструментів, щоб автоматизувати відео-робочі процеси та підвищити продуктивність завдяки безшовній передачі даних.
Просто
Автоматично вставляйте відео HeyGen у шаблони After Effects, щоб створювати динамічні відео з аватарами.
PostHog
Агент зчитує аналітику продукту або дані feature flag з PostHog, передає їх у HeyGen і створює відео з інсайтами, озвучене аватаром.
Repurpose.io
Перетворіть своє відео HeyGen на допис і автоматично діліться ним усюди, щоб без зусиль поширювати контент.
Salesforce
Агент отримує дані про контакт або можливість із Salesforce, передає їх у HeyGen і створює персоналізоване відео для звернення до клієнта.
Slack
Агент читає тред у Slack, передає контекст у HeyGen, створює відеооновлення й публікує його назад у канал.
Snowflake
Агент отримує дані з Snowflake, передає результати в HeyGen і створює підсумкове відео з аватаром-оповідачем для зацікавлених сторін.
Stripe
Агент отримує платіжні або дохідні дані зі Stripe, передає їх у HeyGen і створює білінгове або віхове відео.
Superhuman
Розгорніть HeyGen як партнерського агента в Superhuman Go Agent Store, щоб створювати й надсилати аватар-відео з понад 1 млн застосунків.
Telegram
Автентифікуйтеся та доставляйте відео зі ШІ безпосередньо в групові чати й особисті повідомлення за допомогою Video Agent.
Tolstoy
Вбудовуйте відео HeyGen на вебсайти, в електронні листи або SMS, щоб збільшити кількість переглядів і залучати трафік з усіх каналів.
Trupeer
Додайте людський акцент до записів екрана, миттєво перетворюючи текст на відео за допомогою AI-аватарів HeyGen.
Vercel
Агент надсилає запити до Vercel, отримує метадані розгортання, передає їх у HeyGen і автоматично створює відео з анонсом релізу.
viaSocket
Автоматизуйте процеси в різних інструментах за допомогою no-code платформи viaSocket, щоб створювати відео робочі процеси без залучення інженерів.
Vimeo
Синхронізуйте Ваші відео HeyGen безпосередньо з відповідними папками Vimeo з можливістю ввімкнути автоматичну синхронізацію.
Zapier
Під’єднайте HeyGen до 8 000+ застосунків. Запускайте створення відео з будь-якої події у Вашому робочому процесі.
Zoom
Використовуйте інтерактивних аватарів у зустрічах Zoom, які в реальному часі думають і відповідають так само, як Ви.
Цікавить інтеграція з HeyGen?
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися про інтеграції API та MCP, індивідуальні рішення й можливості партнерства з HeyGen для створення і доставки AI-відео у великому масштабі.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Які існують способи інтеграції з HeyGen?
HeyGen пропонує три варіанти інтеграції: MCP для підключення до AI-асистентів на кшталт Claude без необхідності керувати API, Skills для розширення можливостей AI-агентів для коду, таких як Claude Code і Cursor, та Direct API для повного програмного контролю над створенням відео.
Як працює автентифікація для кожного варіанту інтеграції?
MCP використовує OAuth — користувачі авторизуються через екран згоди, без потреби в API-ключах. Skills і Direct API обидва використовують API-ключ, який передається в заголовку X-Api-Key та створюється в розділі Settings → API на вашій панелі керування HeyGen.
Чи потрібен мені API-ключ?
Ні. Remote MCP використовує OAuth-автентифікацію, прив’язану до Вашого акаунта HeyGen (вебплан). API-ключ не потрібен.
Чи коштує MCP від HeyGen додатково?
Ні. Створення відео використовує преміум-кредити, включені до Вашого поточного тарифного плану HeyGen. Жодних окремих платежів за API чи додаткового білінгу немає.
Які тарифи HeyGen підтримують MCP?
MCP доступний у всіх тарифних планах HeyGen. Для інтенсивнішого використання рекомендуємо оновитися до тарифу Creator або вище.
Чи можу я використовувати власні аватари та голоси?
Так. Будь-який аватар або голос, доступний у Вашому акаунті HeyGen, включно з кастомними ресурсами, доступний через HeyGen MCP.
У чому різниця між цим і HeyGen API?
API HeyGen надає Вам прямі REST-ендпоїнти для програмного керування. Remote MCP обгортає ці можливості, щоб агенти зі ШІ могли користуватися ними в розмовному режимі без того, щоб Ви писали інтеграційний код.
