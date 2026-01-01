HeyGen x FlowShare
FlowShare фіксує кожен крок будь-якого процесу, поки Ви його виконуєте. HeyGen перетворює цю зафіксовану інструкцію на повноцінне AI-відео з аватаром і озвученням. Разом вони навчають усю Вашу команду без сценаріїв, програм для запису чи ручного монтажу.
Задокументуйте процес, отримайте озвучене відео
Інтеграція HeyGen розміщена в меню Export у FlowShare — там само, де Ви експортуєте PDF чи документ Word. Немає API для налаштування, окремого інструмента для відкриття чи контенту для підготовки. Ваш flow уже там.
Щойно Ви зафіксували інструкцію у FlowShare, відкрийте панель Export, виберіть HeyGen, оберіть свій аватар, голос і мову та натисніть «створити». FlowShare надсилає вміст кроків до HeyGen, який створює відео з аватаром, де кожен крок послідовно озвучується. Готове відео повертається у FlowShare й одразу готове до поширення.
Відкрийте налаштування FlowShare і перейдіть до розділу Integrations
У FlowShare відкрийте Settings і перейдіть на вкладку Integrations. Ви побачите в списку HeyGen. Натисніть значок HeyGen, щоб розпочати налаштування.
Підключіть свій акаунт HeyGen
Введіть свій HeyGen API key — його можна отримати на heygen.com/settings/api — у панель конфігурації HeyGen у FlowShare. FlowShare перевірить підключення та завантажить доступні Вам аватари й голоси. Ваші налаштування інтеграції можна експортувати у файл налаштувань .fss і розповсюдити до всіх екземплярів команди.
Запишіть робочий процес так, як Ви зазвичай це робите
Запишіть будь-який процес у FlowShare, просто пройшовши його в будь-якому застосунку Windows. Коли завершите, перегляньте автоматично створені описи кроків, за потреби відредагуйте їх і масово розмийте конфіденційні дані. Ці описи кроків стануть сценарієм озвучування для HeyGen — тож зробіть їх чіткими й повними.
Експортуйте в HeyGen і отримайте своє відео
Відкрийте панель Export, виберіть HeyGen, оберіть аватара, голос і мову та натисніть Generate. FlowShare надсилає вміст кроків до HeyGen, який створює відео з аватаром і озвученням та повертає його у FlowShare. Відео тепер доступне поруч з іншими експортами — готове до поширення, публікації в Portal або надсилання у Ваш LMS.
Вхідні та вихідні дані вузлів HeyGen
Інтеграція HeyGen додає аватар-відео до наявної бібліотеки експорту FlowShare. Ваша інструкція залишається у FlowShare, готова до експорту у формати, що відповідають ситуації, зокрема кілька одночасно.
Брендові, придатні до друку гіди для будь-якого робочого процесу
PowerPoint
Презентації для навчання, готові до показу, зі скриншотами
Слово
Редаговані інструкції у форматі DOCX
HTML
Інтерактивні демо для вбудовування на вебсайт
PNG
Окремі скріншоти для кожного кроку
MP4
Простий експорт відео з запису екрана
SCORM / xAPI
Сумісні з LMS пакети для електронного навчання
HeyGen
Відео з AI-аватаром, озвучене у Вашому робочому процесі
Хто і що створює за допомогою FlowShare та HeyGen
У будь-якій ситуації, де інструкція з процесу виграє від наявності ведучого (навчання ERP, впровадження програмного забезпечення, матеріали для онбордингу), HeyGen автоматично перетворює письмову інструкцію на озвучене відео.
Навчальні відео з ERP та SAP
FlowShare створено для роботи зі складним програмним забезпеченням на кшталт SAP. Зафіксуйте робочий процес в ERP — проведення рахунків, замовлення на закупівлю, оприбуткування товарів — і створіть озвучене відео HeyGen, яке проведе співробітників через кожен крок без потреби в тренері в кімнаті.
Програмне забезпечення та управління змінами
Коли нова система запускається в роботу, задокументуйте кожен ключовий процес у FlowShare і за кілька годин, а не тижнів, створіть відеобібліотеку HeyGen. Надайте кожному відділу озвучений покроковий огляд процесів, які на нього впливають, ще до першого робочого дня.
Масштабне адаптування нових співробітників
Команди HR та L&D можуть задокументувати кожне завдання онбордингу — від налаштування зарплатні до подання витрат — і створити озвучені відеоінструкції для кожного з них. Нові співробітники отримують послідовний, високоякісний покроковий супровід, незалежно від того, хто саме доступний для їхнього навчання.
Багатомовна документація процесів
FlowShare підтримує переклад багатьма мовами за допомогою додатка AutoTranslation. Поєднайте його з понад 175 мовними голосами HeyGen, щоб створити той самий посібник із процесу у форматі озвученого відео будь-якою мовою — з одного початкового запису flow.
Підтримка клієнтів і партнерів
Постачальники програмного забезпечення та консалтингові компанії можуть документувати клієнтські процеси у FlowShare та надавати озвучені відеоінструкції HeyGen разом із письмовими посібниками — забезпечуючи клієнтам більш насичений досвід онбордингу без збільшення часу на виробництво.
