HeyGen x Adobe Express

Adobe Express — це місце, де створюється контент із чудовим виглядом. HeyGen — там, де статичні дизайни оживають. Як вбудований додаток для Adobe Express, HeyGen розміщує реалістичний AI-аватар просто на Вашому полотні.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Огляд інтеграції

Створіть відео та перетягніть його на полотно

Більшість відеоінструментів узагалі не інтегровані в дизайн-робочий процес. Ви завершуєте роботу в Adobe Express, експортуєте, перемикаєтеся між інструментами, імпортуєте ресурси, відновлюєте контекст і починаєте все спочатку. HeyGen працює як додаток усередині Express, доступний з панелі Add-ons, поки Ви створюєте дизайн.

Відкрийте панель HeyGen у своєму проєкті Express, оберіть аватар, додайте скрипт, виберіть голос і мову та створіть відео. Аватар-відео буде оброблене й одразу з’явиться на Вашому полотні як рухомий, змінний за розміром елемент, готовий до поєднання з Вашою фірмовою типографікою, зображеннями, створеними у Firefly, стоковими матеріалами та анімаційними ефектами. Коли все буде готово, завантажте відео або поділіться ним безпосередньо з Express.

1

Відкрийте Adobe Express і перейдіть до розділу Add-ons

Відкрийте будь-який проєкт в Adobe Express і натисніть «Add-ons» у лівій панелі навігації. Ви також можете переглядати маркетплейс із домашньої сторінки Express. Знайдіть HeyGen і натисніть «Add», щоб установити цей додаток.

2

Увійдіть у свій акаунт HeyGen

Після встановлення натисніть на додаток HeyGen, щоб відкрити панель. Увійдіть до свого наявного акаунта HeyGen або створіть новий на heygen.com. Ваші кастомні аватари, голоси та налаштування тарифного плану одразу будуть доступні в панелі.

3

Оберіть свій аватар, сценарій і голос

У панелі HeyGen виберіть аватар із бібліотеки Вашого акаунта, введіть або вставте свій скрипт і оберіть голос та мову. Ви можете додати кілька відео з аватарами до одного дизайну, повторивши цей крок для кожного з них.

4

Натисніть «Створити відео» й зачекайте, доки аватар буде створений. Перетягніть готове відео на свій холст в Express, розташуйте та змініть його розмір, а потім скористайтеся повним набором інструментів Express, щоб завершити дизайн. Коли все буде готово, завантажте відео або поділіться ним.

Сфери використання

Що створюють креативні та маркетингові команди

Будь-який проєкт в Adobe Express, якому стане в пригоді ведучий — наприклад, запуск кампанії, рекламне оголошення для соцмереж чи навчальний слайд — тепер може його мати, не виходячи з робочого полотна.

Відеореклама для соціальних мереж

Створіть свій рекламний креатив в Express із точними розмірами для Instagram, TikTok або LinkedIn, потім додайте ведучого‑аватара HeyGen і експортуйте повноцінний відеопост. Усе в одному інструменті, за одну сесію.

Контент для запуску кампанії

Створіть візуал кампанії в Express, використовуючи елементи Вашого бренд-киту, а потім додайте аватар HeyGen, щоб озвучити оголошення, отримавши відеоактив, який точно відповідає візуальній концепції Вашої кампанії.

Матеріали для навчання та адаптації персоналу

Використовуйте керовані шаблони Express, щоб кожен навчальний слайд відповідав вашому бренду, а потім додайте до кожного оповідача‑аватара HeyGen, забезпечуючи командам L&D послідовний і масштабований робочий процес зі створення відео.

Багатомовна локалізація контенту

Створіть дизайн один раз в Express, озвучте аватар 175+ мовами та діалектами за допомогою HeyGen і отримайте локалізовані відеоактиви для кожного ринку з одного проєкту в Express, без повторного опрацювання дизайну.

Озвучені презентації та звіти

Додайте ведучого‑аватара HeyGen до будь-якої презентації чи інфографіки в Express, перетворивши статичний слайд‑дек на озвучене відео, яке можна поділитися у форматі MP4 або вбудувати безпосередньо в імейл кампанії.

