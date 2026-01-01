HeyGen x Make
Якщо Вашій автоматизації відео потрібні розгалужена логіка, ітератори, роутери та справжній умовний контроль, створюйте це з HeyGen на візуальному полотні Make.
HeyGen як модуль у Вашій системі
Інші інструменти автоматизації сприймають HeyGen як кінцевий пункт — останній крок у простому ланцюжку. Make розглядає його як компонент усередині живої системи. Ви можете спрямовувати дані в HeyGen з будь-якого тригера, застосовувати умовну логіку, щоб визначити, яке відео створити, запускати HeyGen для кожного рядка набору даних за допомогою Iterator, агрегувати результати й розгалужувати подальші дії залежно від того, чи відео було успішним, чи ні.
У цьому й полягає відмінність Make. Не просто «коли стається X, створити відео». А «коли стається X, перевірити Y, якщо виконується умова Z — пройтися по записах, створити відео з різними шаблонами для кожного сегмента, обробити помилки на гілці A та спрямувати готові посилання на гілку B». Це система, а не ярлик.
“Запускайте тригер за новим контактом у HubSpot → створюйте вітальне відео в HeyGen → надсилайте через Gmail”
Відкрийте Make і створіть новий сценарій
Увійдіть на make.com і натисніть «Create a new scenario». На полотні натисніть «+», щоб додати свій перший модуль, і знайдіть HeyGen.
Підключіть свій акаунт HeyGen
Коли з’явиться запит, натисніть «Додати», щоб створити нове підключення. Введіть свій HeyGen API key з панелі керування в розділі Settings → API. Підключення буде збережене й доступне для повторного використання.
Побудуйте свій сценарій навколо модуля HeyGen
Додайте тригер (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), налаштуйте модуль дії HeyGen із зіставленими полями даних, а потім додайте наступні кроки, використовуючи модулі Router і фільтр у Make.
Тестуйте, налагоджуйте та активуйте
Натисніть «Run once», щоб виконати сценарій і побачити, як кожен модуль запускається в реальному часі. Скористайтеся live‑зневаджувачем Make, щоб переглянути вхідні та вихідні дані. Коли все виглядає правильно, увімкніть режим Active.
Що HeyGen може робити всередині сценарію
HeyGen представлений як набір рідних модулів Make — тригерів, дій і пошуків — кожен з яких можна налаштувати за допомогою інструментів відображення даних і логічних умов Make.
Клонування аватар-відео
Спрацьовує, коли відео HeyGen завершує рендеринг — успішно чи з помилкою — запускаючи подальші етапи маршрутизації та доставки.
Створюйте відео з аватаром
Створюйте персоналізоване відео, використовуючи збережений шаблон HeyGen і підставляючи динамічні змінні з Вашого джерела даних для кожної ітерації.
Створіть відео з шаблону
Створіть надреалістичне відео з аватаром, що говорить, з одного фото завдяки передовому ШІ, який керує рухами та мімікою.
Перекладіть відео
Надсилайте будь-яке відео HeyGen на переклад понад 175 мовами із синхронізацією губ як етап після створення відео в будь-якій гілці сценарію.
Створюйте відео Avatar IV
Створюйте повноцінне відео з аватаром-оповідачем на основі сценарію, ID аватара та голосу, з будь-якими динамічними даними, підставленими з попередніх модулів.
Завантажте ресурс
Надішліть зображення, відео або аудіофайл до сховища HeyGen з попереднього модуля, щоб воно було готове для використання як вхідні дані для подальшого створення відео.
Список доступних аватарів
Динамічно отримуйте всі аватари у Вашому акаунті HeyGen. Корисно для сценаріїв, де аватари обираються за певними умовами.
Отримайте відео за ID
Отримайте статус, URL і метадані для конкретного відео. Використовується в циклах опитування або на етапах передачі після створення відео.
Для чого це використовують розробники
Досвідчені користувачі Make створюють відеоавтоматизацію, яка масштабується, розгалужується та обробляє нестандартні сценарії.
Масові персоналізовані відео
Використайте Iterator, щоб обробити кожен рядок у Google Sheet, створити унікальне відео-аватар HeyGen для кожного запису та повернути готові посилання назад у вашу CRM.
Маршрутизація відео на основі сегментів
Використовуйте Router, щоб розгалужувати аутріч за сегментами: корпоративні клієнти отримують один шаблон, SMB — інший, тож кожен сегмент бачить релевантне відео.
Автоматизована локалізація
Створіть основне відео, а потім скористайтеся Iterator у Make, щоб передати його через модуль Translate від HeyGen для кожної цільової мови.
Доставка відео, запущена подією
Запускайте персоналізоване відео HeyGen щоразу, коли здійснюється покупка, відвідується вебінар або надсилається форма.
Конвеєри з обробкою помилок
Створюйте маршрути обробки помилок для кожного модуля HeyGen. Якщо відео не вдається створити, автоматично зафіксуйте помилку, надішліть сповіщення в Slack і поставте повторну спробу в чергу.
