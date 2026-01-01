HeyGen x Clay

Старий підхід до аутрічу — зібрати список, написати шаблон, розіслати всім підряд — більше не працює. Покупці за кілометр відчувають усе загальне й шаблонне. Інтеграція HeyGen × Clay вирішує цю проблему в самій основі.

Clay збагачує кожного ліда контекстом, який робить персоналізацію по-справжньому дієвою: останнім раундом фінансування їхньої компанії, техстеком, який вони використовують, роллю, на яку вони щойно відкрили вакансію, болем, що є найактуальнішим для їхньої індустрії. HeyGen використовує ці дані, щоб створити унікальне відео-аватар для кожного ліда: з їхнім ім'ям, вимовленим уголос, з їхньою компанією, згаданою в контексті, і з повідомленням, яке зачіпає, бо воно справді про них. Кожне відео відчувається так, ніби його записали спеціально для цієї людини. Насправді ж жодне з них не було записане вручну.