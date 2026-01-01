HeyGen x Clay
Clay знає все про Вашого потенційного клієнта. HeyGen перетворює ці знання на персоналізоване відео. Разом вони замінюють шаблонні холодні звернення на те, на що потенційні клієнти справді відповідають.
Персоналізовані відео на основі даних у масштабі
Старий підхід до аутрічу — зібрати список, написати шаблон, розіслати всім підряд — більше не працює. Покупці за кілометр відчувають усе загальне й шаблонне. Інтеграція HeyGen × Clay вирішує цю проблему в самій основі.
Clay збагачує кожного ліда контекстом, який робить персоналізацію по-справжньому дієвою: останнім раундом фінансування їхньої компанії, техстеком, який вони використовують, роллю, на яку вони щойно відкрили вакансію, болем, що є найактуальнішим для їхньої індустрії. HeyGen використовує ці дані, щоб створити унікальне відео-аватар для кожного ліда: з їхнім ім'ям, вимовленим уголос, з їхньою компанією, згаданою в контексті, і з повідомленням, яке зачіпає, бо воно справді про них. Кожне відео відчувається так, ніби його записали спеціально для цієї людини. Насправді ж жодне з них не було записане вручну.
“Будь-яке поле Clay surfaces може стати змінною у Вашому сценарії HeyGen.”
Створюйте та збагачуйте таблицю потенційних клієнтів у Clay
Імпортуйте свої ліди або створіть список за допомогою ICP-фільтрів Clay та понад 150 джерел даних. Запустіть каскадне збагачення, щоб отримати сигнали про фінансування, техстек і наміри щодо найму.
Додайте HeyGen як дію збагачення даних
У Вашій таблиці Clay натисніть Add enrichment і знайдіть HeyGen. Під’єднайте свій акаунт за допомогою API-ключа. Виберіть між Create Avatar Video або Generate Video from Template.
Створіть свій персоналізований шаблон сценарію
Створіть у своїй таблиці текстове поле для сценарію. Використовуйте збагачені стовпці Clay як динамічні змінні — посилайтеся на ім’я, новини компанії, раунд фінансування чи будь-яке інше поле.
Запустіть, зберіть посилання та розгорніть для аутрічу
Запустіть збагачення HeyGen для всієї Вашої таблиці. Посилання на відео автоматично записуються назад. Експортуйте ці посилання у Ваші email-розсилки, CRM або платформу для аутрічу.
Від списку до готового відео
Clay відповідає за інтелектуальну обробку даних. HeyGen відповідає за створення відео. Ви один раз налаштовуєте робочий процес — і він працює для кожного ліда.
Розширюйте свій список
Імпортуйте ліди або створюйте їх з нуля, використовуючи ICP-фільтри з понад 150 джерел.
Збагачуйте сигналами
Каскадне збагачення підтягує дані про фінансування, техстек і сигнали намірів.
Створіть сценарій
Використовуйте збагачені поля, щоб створити персоналізований шаблон сценарію відео.
Створіть відео
HeyGen створює унікальне відео з аватаром для кожного рядка, використовуючи сценарій і Ваш аватар.
Надішліть посилання
Посилання на відео, яким можна ділитися, повертається у Вашу таблицю Clay і готове до подальшої розсилки.
Що створюють GTM-команди
Від холодних аутріч-кампаній, що приносять більше зустрічей, до ABM-кампаній, які допомагають залучати великих корпоративних клієнтів.
Персоналізований холодний аутріч
Замініть типовий холодний лист 30-секундним відео, у якому Ви згадаєте нещодавнє фінансування, активність із найму або техстек потенційного клієнта.
ABM-кампанії в масштабі
Створіть список цільових акаунтів, доповніть його фірмографічними даними та створюйте персоналізовані відео HeyGen для кожного особи, що приймає рішення.
Подальші дії після подій та вебінарів
Після того, як потенційний клієнт відвідає подію, запустіть розсилку з персоналізованим відео-подякою, використовуючи дані про відвідування подій від Clay.
Повторне залучення після демо
Збагатіть застопорені угоди новими сигналами намірів, а потім надішліть персоналізоване відео HeyGen з підсумком демо та релевантним кейсом.
Багатомовне глобальне охоплення
Використовуйте Clay, щоб сегментувати авдиторію за регіоном і мовою, а потім доручайте HeyGen створювати та перекладати персоналізовані відео більш ніж 175 мовами.
