HeyGen x Zapier

Більшість команд сприймають відео як разове завдання. З Zapier HeyGen стає живою частиною Вашого стеку: він автоматично створює персоналізовані відео з аватаром-оповідачем щоразу, коли щось відбувається в інших Ваших застосунках.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Огляд інтеграції

HeyGen як живий елемент Вашого стеку

Створення відео завжди було ручним, разовим процесом. Інтеграція HeyGen × Zapier змінює це. Під’єднайте HeyGen до будь-якого застосунку в екосистемі Zapier — і створення відео стане подієвою дією, яка автоматично запускається всім, що вже відбувається у Вашому бізнесі.

Коли новий ліда потрапляє у Вашу CRM, HeyGen надсилає персоналізоване відео-звернення. Коли надсилається форма, HeyGen за лічені секунди відправляє відео-подяку. Коли до таблиці додається новий рядок, HeyGen ставить у чергу індивідуальний навчальний ролик. Жодної ручної роботи. Жодних затримок. Жодних вузьких місць у процесі.

Коли це відбувається в App A → HeyGen створює відео

1

Увійдіть у Zapier і створіть Zap

Перейдіть на zapier.com, натисніть Create a Zap і знайдіть HeyGen. Ви побачите його в списку з усіма доступними тригерами та діями, готовими до налаштування.

2

Налаштуйте свій тригер

Виберіть застосунок і подію, які мають запускати створення відео — новий ліда в CRM, надсилання форми, новий рядок у таблиці чи подію в календарі. Будь-що з бібліотеки Zapier із понад 7 000 застосунків.

3

Налаштуйте дію HeyGen

Виберіть HeyGen як застосунок для дії та під’єднайте свій акаунт. Оберіть «Create Video from Template», виберіть збережений шаблон і зіставте дані тригера (імена, компанії, користувацькі поля) зі сценарієм.

4

Додайте етап доставки та запустіть у продакшн

Додайте другу дію, щоб отримати посилання на відео для спільного доступу, щойно HeyGen завершить рендеринг, а потім спрямуйте його туди, куди потрібно (email, Slack, вашу CRM або журнал у Google Sheets). Активуйте свій Zap, і далі він працюватиме автоматично.

Тригери та дії

Що HeyGen може робити в Zapier

HeyGen працює як тригер і як дія в Zapier, надаючи Вам повний контроль над тим, коли починається створення відео і що відбувається після його завершення.

Тригер

Успіх відео з аватаром

Спрацьовує, коли відео HeyGen завершує обробку й готове до публікації.

Тригер

Нова відеоподія

Спрацьовує за будь-якої зміни статусу відео. Налаштовується під Ваші потреби робочого процесу.

Тригер

Успішний переклад відео

Спрацьовує, коли перекладене відео готове, що дає змогу запускати багатомовні потоки дистрибуції.

Дія

Створіть відео з шаблону

Створіть персоналізоване відео з аватаром, використовуючи збережений шаблон HeyGen і динамічні поля.

Дія

Перекладіть відео

Надсилайте будь-яке відео HeyGen на переклад понад 175 мовами та діалектами з автоматичною синхронізацією губ.

Дія

Отримайте посилання для спільного доступу

Отримайте публічне посилання на відео, щоб спрямувати його в email, CRM, Slack або будь-який інший пов’язаний застосунок.

Дія

Створіть WebM-відео з аватаром

Створіть кліп аватара з прозорим фоном для накладання на візуали або веб-вбудовування.

Дія

Завантажте ресурс

Завантажте зображення, відео або аудіофайл у HeyGen, щоб використати його під час подальшого створення відео.

Сфери використання

Які команди автоматизують свої процеси

Від продажів і залучення клієнтів до глобальної локалізації контенту, HeyGen і Zapier замінюють ручний процес створення відео подієвими робочими процесами, які працюють автоматично.

Персоналізовані продажі з індивідуальним підходом

Щойно до HubSpot додається новий лідабо створюється новий рядок у Google Sheets, автоматично створюйте персоналізоване відео з аватаром і надсилайте його вхідну скриньку потенційного клієнта раніше, ніж це зробить ваш конкурент.

Новий клієнт реєструється або надсилається форма Typeform, і Zapier запускає HeyGen, щоб за лічені секунди створити персоналізоване вітальне чи онбординг-відео — без жодної участі людини.

Запускайте багатомовний переклад відео одразу після завершення нового відео в HeyGen, автоматично створюючи версії 175+ мовами та діалектами й спрямовуючи їх у відповідні регіональні канали.

Коли відео HeyGen завершує рендеринг, автоматично завантажуйте його в Google Drive, заносьте в таблицю відстеження та публікуйте посилання для спільного доступу в Slack — усе це без жодних ручних передач.

Створюйте навчальні відео з аватаром-оповідачем на основі записів із FAQ або даних навчальних курсів у Zapier Tables та автоматично реєструйте слухачів, надсилаючи посилання на відео у Ваш LMS чи на email-платформу.

