HeyGen x Zapier
Більшість команд сприймають відео як разове завдання. З Zapier HeyGen стає живою частиною Вашого стеку: він автоматично створює персоналізовані відео з аватаром-оповідачем щоразу, коли щось відбувається в інших Ваших застосунках.
HeyGen як живий елемент Вашого стеку
Створення відео завжди було ручним, разовим процесом. Інтеграція HeyGen × Zapier змінює це. Під’єднайте HeyGen до будь-якого застосунку в екосистемі Zapier — і створення відео стане подієвою дією, яка автоматично запускається всім, що вже відбувається у Вашому бізнесі.
Коли новий ліда потрапляє у Вашу CRM, HeyGen надсилає персоналізоване відео-звернення. Коли надсилається форма, HeyGen за лічені секунди відправляє відео-подяку. Коли до таблиці додається новий рядок, HeyGen ставить у чергу індивідуальний навчальний ролик. Жодної ручної роботи. Жодних затримок. Жодних вузьких місць у процесі.
“Коли це відбувається в App A → HeyGen створює відео”
Увійдіть у Zapier і створіть Zap
Перейдіть на zapier.com, натисніть Create a Zap і знайдіть HeyGen. Ви побачите його в списку з усіма доступними тригерами та діями, готовими до налаштування.
Налаштуйте свій тригер
Виберіть застосунок і подію, які мають запускати створення відео — новий ліда в CRM, надсилання форми, новий рядок у таблиці чи подію в календарі. Будь-що з бібліотеки Zapier із понад 7 000 застосунків.
Налаштуйте дію HeyGen
Виберіть HeyGen як застосунок для дії та під’єднайте свій акаунт. Оберіть «Create Video from Template», виберіть збережений шаблон і зіставте дані тригера (імена, компанії, користувацькі поля) зі сценарієм.
Додайте етап доставки та запустіть у продакшн
Додайте другу дію, щоб отримати посилання на відео для спільного доступу, щойно HeyGen завершить рендеринг, а потім спрямуйте його туди, куди потрібно (email, Slack, вашу CRM або журнал у Google Sheets). Активуйте свій Zap, і далі він працюватиме автоматично.
Що HeyGen може робити в Zapier
HeyGen працює як тригер і як дія в Zapier, надаючи Вам повний контроль над тим, коли починається створення відео і що відбувається після його завершення.
Успіх відео з аватаром
Спрацьовує, коли відео HeyGen завершує обробку й готове до публікації.
Нова відеоподія
Спрацьовує за будь-якої зміни статусу відео. Налаштовується під Ваші потреби робочого процесу.
Успішний переклад відео
Спрацьовує, коли перекладене відео готове, що дає змогу запускати багатомовні потоки дистрибуції.
Створіть відео з шаблону
Створіть персоналізоване відео з аватаром, використовуючи збережений шаблон HeyGen і динамічні поля.
Перекладіть відео
Надсилайте будь-яке відео HeyGen на переклад понад 175 мовами та діалектами з автоматичною синхронізацією губ.
Отримайте посилання для спільного доступу
Отримайте публічне посилання на відео, щоб спрямувати його в email, CRM, Slack або будь-який інший пов’язаний застосунок.
Створіть WebM-відео з аватаром
Створіть кліп аватара з прозорим фоном для накладання на візуали або веб-вбудовування.
Завантажте ресурс
Завантажте зображення, відео або аудіофайл у HeyGen, щоб використати його під час подальшого створення відео.
Які команди автоматизують свої процеси
Від продажів і залучення клієнтів до глобальної локалізації контенту, HeyGen і Zapier замінюють ручний процес створення відео подієвими робочими процесами, які працюють автоматично.
Персоналізовані продажі з індивідуальним підходом
Щойно до HubSpot додається новий лідабо створюється новий рядок у Google Sheets, автоматично створюйте персоналізоване відео з аватаром і надсилайте його вхідну скриньку потенційного клієнта раніше, ніж це зробить ваш конкурент.
Онбординг, запущений подією
Новий клієнт реєструється або надсилається форма Typeform, і Zapier запускає HeyGen, щоб за лічені секунди створити персоналізоване вітальне чи онбординг-відео — без жодної участі людини.
Автоматизована локалізація відео
Запускайте багатомовний переклад відео одразу після завершення нового відео в HeyGen, автоматично створюючи версії 175+ мовами та діалектами й спрямовуючи їх у відповідні регіональні канали.
Конвеєри розповсюдження контенту
Коли відео HeyGen завершує рендеринг, автоматично завантажуйте його в Google Drive, заносьте в таблицю відстеження та публікуйте посилання для спільного доступу в Slack — усе це без жодних ручних передач.
Масштабоване проведення навчання
Створюйте навчальні відео з аватаром-оповідачем на основі записів із FAQ або даних навчальних курсів у Zapier Tables та автоматично реєструйте слухачів, надсилаючи посилання на відео у Ваш LMS чи на email-платформу.
Почніть створювати відео зі ШІ
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.