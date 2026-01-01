HeyGen x Slack
Ваша команда вже працює в Slack. Тепер там є й HeyGen. Створюйте відео з аватаром-оповідачем, не виходячи зі свого робочого простору, з будь-якого каналу, особистого повідомлення або за допомогою slash-команди.
Створюйте відео, не виходячи зі Slack
Більшість відеоінструментів існують окремо від тих сервісів, якими Ваша команда користується щодня. Коли хтось нарешті їх відкриває, слушний момент уже втрачено. HeyGen тепер є вбудованим застосунком для Slack: встановлюється один раз і доступний усюди у Вашому робочому просторі.
@mention HeyGen у будь-якому каналі або особистому повідомленні з промптом, і готове відео буде опубліковане безпосередньо в треді. Використовуйте slash-команду для повного контролю. Налаштуйте автоматичні відеосповіщення, щоб готові відео HeyGen з’являлися в потрібному каналі в момент, коли вони будуть готові. Без ручного поширення. Без пересилання посилань.
“@HeyGen створіть вітальне відео для нових співробітників”
Додайте HeyGen до свого робочого простору Slack
Натисніть «Add to Slack» вище та надайте HeyGen доступ до свого робочого простору. Вам знадобляться права адміністратора Slack. Додаток встановлюється за кілька секунд і одразу стає доступним для всієї Вашої команди.
Підключіть свій акаунт HeyGen
Після встановлення під’єднайте свій акаунт HeyGen для автентифікації. Якщо у Вас його ще немає, Ви можете безкоштовно зареєструватися на heygen.com. Платний план відкриває повний функціонал створення відео та Ваш цифровий двійник.
Створіть своє перше відео
Перейдіть у будь-який канал або особисті повідомлення й введіть @HeyGen, а потім опишіть, що Вам потрібно. HeyGen створить відео з аватаром-оповідачем і опублікує його безпосередньо в треді. Зазвичай це займає 2–5 хвилин.
Налаштуйте сповіщення каналу
За потреби налаштуйте HeyGen для надсилання сповіщень про готовність відео в певні канали, щоб Ваша контент-команда, відділ продажів або керівники навчання та розвитку завжди знали, коли з’являються нові відео.
Три способи створювати відео в Slack
Щойно HeyGen буде встановлено у Ваш робочий простір, у вся Ваша команда отримає три вбудовані способи створювати й отримувати відео. Без перемикання між застосунками. Без ручних кроків.
@згадка в будь-якому каналі
Зазначте @HeyGen у будь-якому каналі або надішліть у DM простий промпт звичайною мовою. Готове відео буде створене й опубліковане безпосередньо в треді за лічені хвилини.
/heygen команда
Використовуйте /heygen для повного контролю. Вкажіть аватара, мову, тон і сценарій. Ідеально підходить для шаблонних або повторюваних типів відео, які Ваша команда регулярно створює.
Автоматичні сповіщення
Під’єднайте події відео HeyGen до каналів Slack, щоб Ваша команда миттєво отримувала сповіщення, щойно відео завершить рендеринг, із прямим посиланням, готовим до перегляду або поширення.
Для чого команди це використовують
Від оновлень від керівництва, які справді переглядають, до відео для онбордингу, що вітають нових співробітників на ім’я.
Оголошення керівництва
Перетворіть повідомлення в Slack на відеозвернення від CEO чи керівника продукту, яке з’явиться в #announcements. Його неможливо проігнорувати, і воно значно цікавіше за суцільну стіну тексту.
Вітання нових співробітників
Коли хтось приєднується до каналу, автоматично створюйте й публікуйте персоналізоване вітальне відео з використанням його імені, щоб кожен новий член команди відчував увагу до себе з першого дня.
Святкування перемог у продажах
Коли угода закривається у Вашій CRM, автоматично надсилайте персоналізоване відео з аватаром у канал #sales-wins, щоб відсвяткувати перемогу й відзначити сейлза на ім’я.
Навчальні кліпи на вимогу
Дозвольте членам команди @згадувати HeyGen із темою й миттєво отримувати коротке навчальне або пояснювальне відео. Самообслуговувана база знань, створена у форматі розмови.
Короткі зведення сповіщень із високим пріоритетом
Перетворюйте термінові повідомлення в Slack на відео-брифінги з аватаром для високопріоритетних каналів на кшталт #incidents або #security-alerts, щоб критично важлива інформація не залишилася без уваги.
