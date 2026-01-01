HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent перетворює Superhuman Go на повноцінну креативну студію для створення професійних відео та аудіофайлів просто у Вашому браузері, без потреби залишати те, над чим Ви зараз працюєте.
Ваш браузер — тепер творча студія
HeyGen Agent працює всередині панелі Superhuman Go — у тій самій бічній панелі, яку Ви вже використовуєте для допомоги ШІ в інтернеті. Не потрібно відкривати новий інструмент, експортувати файли чи відновлювати контекст в окремому застосунку.
Відкрийте Go на будь-якій сторінці в Chrome або Edge, перейдіть до HeyGen Agent у Agent Store, введіть свій сценарій або опишіть, що саме Ви хочете, і виберіть відео чи аудіо як результат. Агент створює матеріал, використовуючи Ваш акаунт HeyGen, зокрема Ваш аватар, Ваш голос, Ваші кредити, і надає готовий файл, який можна одразу поширити, вбудувати або надіслати. Усе відбувається прямо в браузері, у якому Ви вже працюєте.
Встановіть Go з магазину розширень Chrome або Edge
Завантажте розширення Superhuman Go з Chrome Web Store або Microsoft Edge Add-ons. Увійдіть у свій акаунт Superhuman. Go активується у Вашому браузері й буде доступним на панелі інструментів розширень на будь-якій вебсторінці.
Відкрийте Agent Store і додайте HeyGen Agent
Клацніть значок Superhuman Go на панелі інструментів браузера, щоб відкрити панель. Перейдіть до Agent Store, знайдіть HeyGen Agent і натисніть «Add». Агент одразу з’явиться у Вашій панелі Go і надалі буде доступний на кожній сторінці.
Підключіть свій акаунт HeyGen
Під час першого використання HeyGen Agent Вам буде запропоновано увійти до свого акаунта HeyGen. Пройдіть автентифікацію через OAuth. Ваші кастомні аватари, клоновані голоси та кредити тарифного плану одразу доступні в панелі Go. Жодних окремих застосунків, жодних API-ключів, жодної додаткової оплати.
Створіть своє перше відео або аудіоповідомлення
Відкрийте Go на будь-якій сторінці, виберіть HeyGen Agent, оберіть Video або Audio, введіть свій сценарій і натисніть «Створити». Готовий файл можна завантажити або поділитися ним, не залишаючи поточної сторінки. Для найкращих результатів спершу налаштуйте власний аватар і клонування голосу на heygen.com/avatar.
Що Ви створите замість того, щоб писати довгого листа
У будь-якій ситуації, коли відео чи аудіоповідомлення спрацює краще, ніж текст (оновлення проєкту, підсумок для клієнта, пояснювальне відео), HeyGen Agent уже у Вашому браузері й готовий усе це створити.
Персоналізовані відео для залучення клієнтів
Поки Ви працюєте у своєму CRM чи електронній пошті, відкрийте Go і створіть 30-секундне відео-аватар HeyGen, персоналізоване під ліда, із зазначенням його імені, компанії та проблеми. Надішліть його, перш ніж закрити вкладку.
Оновлення для стейкхолдерів
Замість того щоб писати довгий лист зі статусом проєкту, відкрийте HeyGen Agent у будь-якому інструменті, яким Ви користуєтеся, наприклад Notion, Linear чи Google Docs, і створіть озвучене відео-оновлення для людей, яким потрібно бути в курсі.
Повідомлення для асинхронних команд
Коли відео здається надмірним, скористайтеся аудіовиходом HeyGen Agent, щоб надіслати голосове повідомлення, створене зі сценарію у Вашому клонованому голосі. Це може бути короткий бриф, пояснення рішення або оновлення для клієнта.
Підсумки для клієнтів і подальші дії
Після дзвінка, поки Ви ще перебуваєте в інструменті, де робили нотатки, відкрийте Go і створіть озвучене підсумкове відео для клієнта з рішеннями, наступними кроками та тим, що Вам потрібно від нього.
Багатомовна комунікація
Працюєте з міжнародними клієнтами чи командами? Створіть відео- або аудіоповідомлення один раз, а потім скористайтеся понад 175 мовами та діалектами HeyGen, щоб відтворити його їхньою мовою в межах тієї ж сесії Go.
Почніть створювати відео зі ШІ
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.