HeyGen x n8n
HeyGen та n8n роблять створення відео звичайним кроком у будь-якому робочому процесі — його можна запускати подією в CRM, надсиланням форми, розкладом або AI-агентом, без написання власної інтеграції чи відкриття відеоредактора.
Ваші робочі процеси, що тепер створюють відео
Відеовиробництво зазвичай взагалі не входить до Вашого стеку автоматизації. Дані проходять через n8n, а потім хтось вручну бере цей результат і перетворює його на відео. Саме цей етап передачі й створює вузьке місце.
З вузлом HeyGen цей етап зникає. Додайте вузол HeyGen у будь-яке місце Вашого робочого процесу в n8n. Передайте йому сценарій, набраний безпосередньо, отриманий із попереднього вузла або створений вузлом зі ШІ, разом із налаштуваннями аватара та голосу. Вузол викликає HeyGen API, очікує на завершення й передає URL готового відео на наступний етап: повідомлення в Slack, завантаження в Google Drive або будь-куди, куди це потрібно.
Відкрийте панель Nodes і знайдіть HeyGen
Увійдіть у свій екземпляр n8n, відкрийте будь-який робочий процес в редакторі та натисніть + у правому верхньому куті, щоб відкрити панель вузлів. Знайдіть HeyGen і виберіть перевірений вузол HeyGen, щоб додати його на свій canvas.
Завершіть налаштування облікових даних власника інстансу
Перевірені вузли потребують одноразового налаштування власником інстансу n8n. Власник додає Ваш HeyGen API-ключ — його можна знайти на heygen.com/settings/api — до сховища облікових даних інстансу. Після збереження вузол стає доступним для всіх користувачів без додаткового налаштування.
Налаштуйте вузол, обравши свій аватар, сценарій і голос
У налаштуваннях вузла HeyGen виберіть ID свого аватара та голос із бібліотеки акаунта HeyGen, оберіть мову й підключіть вхідний сценарій: введіть його безпосередньо або передайте з виходу попереднього вузла, наприклад вузла OpenAI чи Google Sheets.
Додайте вузол очікування, а потім спрямуйте вихід відео
Відео HeyGen потребують трохи часу на створення. Додайте вузол Wait після HeyGen, щоб опитувати статус завершення, а потім передайте вихідний параметр video_url далі в будь-який із понад 1 000 підключених застосунків n8n.
Вхідні та вихідні дані вузлів HeyGen
Кожен вхід до вузла HeyGen можна ввести вручну або динамічно зіставити з будь-яким попереднім вузлом: рядком електронної таблиці, відповіддю ШІ, полем форми чи вмістом webhook-запиту.
avatar_id
ID аватара, який слід використати. Знайдіть ID аватарів у бібліотеці свого акаунта HeyGen або за допомогою операції вузла Get Avatars.
скрипт
Текст, який промовлятиме аватар. Його можна ввести безпосередньо в полі або передати з попереднього вузла (наприклад, з результату OpenAI, комірки в Sheets чи поля тіла webhook).
voice_id
Голос, який використовує аватар. Отримайте доступні ідентифікатори голосів за допомогою операції Get Voices або використайте збережений голос із Вашого акаунта.
мова
Код мови для озвучування (наприклад, en, es, ja). За замовчуванням — англійська. Підтримує понад 175 мов і діалектів
вимір
Співвідношення сторін вихідного відео. Використовуйте альбомну, портретну або квадратну орієнтацію залежно від цільової платформи.
тло
Шістнадцятковий колір або URL зображення для використання як фон відео. Зв’яжіть це з вузлом брендингу або клітинкою в Sheets, щоб змінювати фони для кожного відео.
Що команди автоматизують з HeyGen в n8n
Будь-який робочий процес, який створює сценарій на основі тригера CRM, форми, розкладу або AI-агента, тепер може завершуватися створенням відео.
Автоматизовані новини та контент
Отримуйте контент з RSS-стрічки або розсилки, передавайте його до вузла OpenAI для написання сценарію, створюйте відео з аватаром HeyGen і публікуйте його в TikTok, Instagram Reels або YouTube Shorts повністю в автоматичному режимі, за розкладом.
Персоналізовані відеозвернення в масштабі
Запускайте робочий процес із події в CRM або нового ліда, використовуйте вузол зі ШІ, щоб написати персоналізований сценарій для кожного потенційного клієнта, створіть відео з аватаром HeyGen і надішліть його електронною поштою або через LinkedIn без жодного ручного запису.
Автоматизовані брифінги та звіти
Отримуйте метрики з Google Sheets, бази даних або аналітичного інструмента, створюйте підсумок за допомогою вузла зі ШІ, рендерте брифінгове відео HeyGen і щотижня надсилайте його в Slack або електронною поштою стейкхолдерам — без жодної роботи з камерою.
Контент для навчання та адаптації співробітників
Запускайте робочий процес, коли новий користувач реєструється або доєднується учасник команди, створюйте персоналізоване відео онбордингу з HeyGen і надсилайте його їм на електронну пошту, масштабуючи результати L&D без додаткового навантаження на команду L&D.
Багатомовні конвеєри контенту
Перекладіть сценарій за допомогою вузла мови, передайте кожен варіант до вузла HeyGen із відповідним голосом і створіть локалізовані відео з аватаром для кожного ринку в межах одного запуску робочого процесу, без повторного запису чого-небудь.
