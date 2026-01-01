Trupeer x HeyGen
Сире записування екрана фіксує, що Ви зробили. Trupeer полірує, як це виглядає. HeyGen додає реалістичного ведучого поверх запису. Разом вони перетворюють чорновий walkthrough на студійне продуктове відео без камери.
Запишіть один раз, відшліфуйте та додайте обличчя
Більшість робочих процесів зі створення продуктового відео ламаються в один із двох моментів: коли запис виглядає надто «сирим», щоб його можна було використати, або коли відшліфований, але безголосий walkthrough усе одно сприймається холодним і безособовим. Trupeer і HeyGen послідовно закривають обидва ці моменти.
Запишіть свій екранний walkthrough у розширенні Trupeer для Chrome. Говоріть природно й не хвилюйтеся через помилки. Trupeer очищує скрипт, додає візуальні ефекти та структурує Ваш контент. Потім підключіть HeyGen: оберіть аватар, виберіть мову — і оброблене відео з Trupeer перетворюється на продуктове відео студійної якості з озвученням аватаром, готове до поширення, вбудовування або локалізації.
Створіть акаунти на обох платформах
Зареєструйтеся на trupeer.ai та heygen.com. Вам знадобиться платний план HeyGen, щоб створювати відео з аватарами. Trupeer має безкоштовний тариф, щоб Ви могли почати з запису екрана та покращення відео.
Додайте свій HeyGen API-ключ у Trupeer
У Trupeer перейдіть до Integrations → Avatar Integration і вставте свій HeyGen API-ключ із панелі керування HeyGen у розділі Settings → API. Ваші HeyGen-аватари одразу стануть доступними в редакторі Trupeer.
Запишіть і відшліфуйте своє відео в Trupeer
Встановіть розширення Trupeer для Chrome, запишіть покроковий огляд екрана, а Trupeer обробить його, автоматично очистивши сценарій, додавши збільшення, виділення та субтитри. Перегляньте результат і внесіть усі потрібні правки.
Виберіть аватар HeyGen і створіть
У налаштуваннях аватара Trupeer виберіть свій аватар HeyGen і бажану мову. Trupeer передає відшліфований сценарій і запис до HeyGen, який створює готове відео з озвученням аватара.
Що створюють продуктові та навчальні команди
Щоразу, коли запис екрана має виглядати по-людськи (демо, навчальний посібник, онбординг-тур), Trupeer і HeyGen разом створюють готовий результат.
Масштабовані демонстрації продукту
Запишіть огляд продукту один раз у Trupeer, замініть ведучого на аватара HeyGen і створюйте персоналізовані версії для різних авдиторій або регіонів без повторного запису.
Навчання роботі з програмним забезпеченням та онбординг
Перетворіть будь-який внутрішній процес або демонстрацію інструменту на професійне навчальне відео з аватаром-оповідачем. Послідовна подача щоразу, без потреби щоразу залучати експерта з предметної галузі для кожної групи.
Багатомовний контент продукту
Запишіть один раз англійською. Trupeer подбає про субтитри та структуру. HeyGen переозвучить відео з аватаром 175+ мовами та діалектами, перетворюючи глобальну локалізацію контенту на керований робочий процес, а не на складний продакшн-проєкт.
Успіх клієнтів та підтримка
Створюйте навчальні відео з аватаром для типових запитів у підтримку, які достатньо професійні, щоб зменшити кількість звернень, достатньо особисті, щоб відчуватися як справжня відповідь, і доступні 24/7 без живої команди.
Пошук потенційних клієнтів і вихід на них
Запишіть огляд продукту в Trupeer, адаптований під кейс конкретного ліда, а потім створіть версію з аватаром HeyGen, яка сприйматиметься як персоналізована демо-презентація в масштабі всієї Вашої воронки продажів.
