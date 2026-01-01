HeyGen
Integration partner

Canva x HeyGen

Ваші дизайни вже вражають. Тепер додайте їм голос. Додайте реалістичний AI-аватар до будь-якого дизайну в Canva й створюйте готове, озвучене відео, не виходячи з робочого полотна.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Огляд інтеграції

Ви створюєте дизайн, HeyGen додає ведучого

Статичні дизайни змушують людей читати. Відео змушує людей дивитися. Інтеграція HeyGen × Canva поєднує ці два формати: Ваш візуал із Canva стає слайдом, а AI-аватар HeyGen — ведучим, який його озвучує.

Відкрийте застосунок HeyGen AI Avatars у Canva, оберіть свій аватар, додайте скрипт і створіть відео. Готове відео експортується безпосередньо з Canva у форматі MP4. У фірмовому стилі, з потрібним голосом і готове до публікації. Без окремого відеоінструмента. Без повторного імпорту активів. Без початку з нуля.

Порада: імпортуйте свій дизайн як візуальний фон в редакторі HeyGen.

1

Знайдіть HeyGen на маркетплейсі додатків Canva

У будь-якому дизайні в Canva відкрийте панель Apps на лівій бічній панелі. Знайдіть HeyGen AI Avatars і натисніть, щоб відкрити. Також Ви можете знайти його на canva.com/apps і додати до свого робочого простору звідти.

2

Підключіть свій акаунт HeyGen

Коли з’явиться запит, натисніть «Connect». Відкриється вікно входу. Увійдіть у свій акаунт HeyGen, щоб надати дозвіл на інтеграцію. Після підключення Ваші кастомні аватари, голоси та кредити будуть доступні безпосередньо в Canva.

3

Додайте свій аватар і скрипт

Відкрийте HeyGen на бічній панелі Canva, оберіть AI-ведучого зі свого акаунта, введіть або вставте свій сценарій і виберіть голос та мову. Аватар буде вбудований у Ваш дизайн як активний відеоелемент.

4

Створіть і експортуйте своє відео

Коли Ваш дизайн і сценарій будуть готові, натисніть «Generate Video» у панелі HeyGen. Після завершення рендерингу натисніть «Share → Download» у верхній панелі Canva та виберіть MP4, щоб завантажити готове відео.

Сфери застосування

Що створюють креативні та маркетингові команди

Дизайн-команди вже працюють у Canva. Завдяки цій інтеграції вони тепер можуть створювати та публікувати відеоконтент з тією ж швидкістю, з якою створюють статичні матеріали, без потреби вивчати новий інструмент.

Відеореклама для соціальних мереж

Створіть свій рекламний допис для соцмереж у Canva — з ідеальними розмірами для Instagram, TikTok або LinkedIn — а потім додайте аватар-ведучого та голос, щоб перетворити його на відеорекламу, готову до публікації за лічені хвилини.

Озвучені презентації

Перетворіть презентацію слайдів у Canva на озвучене відео. Кожен слайд стає окремою сценою, Ваш аватар проводить авдиторію крізь увесь контент, а готове відео експортується як один спільний MP4-файл.

Відео з презентацією продукту

Створіть візуал продукту в Canva з використанням ваших брендованих матеріалів, а потім додайте аватар HeyGen, щоб озвучити ключові функції — так Ви отримаєте професійне відео про продукт без Studio, камери чи монтажера.

Контент для навчання та адаптації співробітників

Створюйте навчальні слайди в Canva, додавайте аватара-оповідача в HeyGen і випускайте послідовні, брендовані навчальні відео в масштабі, зберігаючи візуальну айдентику в кожному уроці.

Відео для запуску кампаній

Втілюйте креатив вашої кампанії в життя. Візьміть затверджені командою матеріали запуску, створені в Canva, і перетворіть їх на відео-анонс з аватаром у головній ролі. Ті самі візуали, але тепер із голосом.