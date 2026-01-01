Canva x HeyGen

Дизайн-команди вже працюють у Canva. Завдяки цій інтеграції вони тепер можуть створювати та публікувати відеоконтент з тією ж швидкістю, з якою створюють статичні матеріали, без потреби вивчати новий інструмент.

Відеореклама для соціальних мереж Створіть свій рекламний допис для соцмереж у Canva — з ідеальними розмірами для Instagram, TikTok або LinkedIn — а потім додайте аватар-ведучого та голос, щоб перетворити його на відеорекламу, готову до публікації за лічені хвилини.

Озвучені презентації Перетворіть презентацію слайдів у Canva на озвучене відео. Кожен слайд стає окремою сценою, Ваш аватар проводить авдиторію крізь увесь контент, а готове відео експортується як один спільний MP4-файл.

Відео з презентацією продукту Створіть візуал продукту в Canva з використанням ваших брендованих матеріалів, а потім додайте аватар HeyGen, щоб озвучити ключові функції — так Ви отримаєте професійне відео про продукт без Studio, камери чи монтажера.

Контент для навчання та адаптації співробітників Створюйте навчальні слайди в Canva, додавайте аватара-оповідача в HeyGen і випускайте послідовні, брендовані навчальні відео в масштабі, зберігаючи візуальну айдентику в кожному уроці.