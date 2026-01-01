Canva x HeyGen
Ваші дизайни вже вражають. Тепер додайте їм голос. Додайте реалістичний AI-аватар до будь-якого дизайну в Canva й створюйте готове, озвучене відео, не виходячи з робочого полотна.
Ви створюєте дизайн, HeyGen додає ведучого
Статичні дизайни змушують людей читати. Відео змушує людей дивитися. Інтеграція HeyGen × Canva поєднує ці два формати: Ваш візуал із Canva стає слайдом, а AI-аватар HeyGen — ведучим, який його озвучує.
Відкрийте застосунок HeyGen AI Avatars у Canva, оберіть свій аватар, додайте скрипт і створіть відео. Готове відео експортується безпосередньо з Canva у форматі MP4. У фірмовому стилі, з потрібним голосом і готове до публікації. Без окремого відеоінструмента. Без повторного імпорту активів. Без початку з нуля.
“Порада: імпортуйте свій дизайн як візуальний фон в редакторі HeyGen.”
Знайдіть HeyGen на маркетплейсі додатків Canva
У будь-якому дизайні в Canva відкрийте панель Apps на лівій бічній панелі. Знайдіть HeyGen AI Avatars і натисніть, щоб відкрити. Також Ви можете знайти його на canva.com/apps і додати до свого робочого простору звідти.
Підключіть свій акаунт HeyGen
Коли з’явиться запит, натисніть «Connect». Відкриється вікно входу. Увійдіть у свій акаунт HeyGen, щоб надати дозвіл на інтеграцію. Після підключення Ваші кастомні аватари, голоси та кредити будуть доступні безпосередньо в Canva.
Додайте свій аватар і скрипт
Відкрийте HeyGen на бічній панелі Canva, оберіть AI-ведучого зі свого акаунта, введіть або вставте свій сценарій і виберіть голос та мову. Аватар буде вбудований у Ваш дизайн як активний відеоелемент.
Створіть і експортуйте своє відео
Коли Ваш дизайн і сценарій будуть готові, натисніть «Generate Video» у панелі HeyGen. Після завершення рендерингу натисніть «Share → Download» у верхній панелі Canva та виберіть MP4, щоб завантажити готове відео.
Що створюють креативні та маркетингові команди
Дизайн-команди вже працюють у Canva. Завдяки цій інтеграції вони тепер можуть створювати та публікувати відеоконтент з тією ж швидкістю, з якою створюють статичні матеріали, без потреби вивчати новий інструмент.
Відеореклама для соціальних мереж
Створіть свій рекламний допис для соцмереж у Canva — з ідеальними розмірами для Instagram, TikTok або LinkedIn — а потім додайте аватар-ведучого та голос, щоб перетворити його на відеорекламу, готову до публікації за лічені хвилини.
Озвучені презентації
Перетворіть презентацію слайдів у Canva на озвучене відео. Кожен слайд стає окремою сценою, Ваш аватар проводить авдиторію крізь увесь контент, а готове відео експортується як один спільний MP4-файл.
Відео з презентацією продукту
Створіть візуал продукту в Canva з використанням ваших брендованих матеріалів, а потім додайте аватар HeyGen, щоб озвучити ключові функції — так Ви отримаєте професійне відео про продукт без Studio, камери чи монтажера.
Контент для навчання та адаптації співробітників
Створюйте навчальні слайди в Canva, додавайте аватара-оповідача в HeyGen і випускайте послідовні, брендовані навчальні відео в масштабі, зберігаючи візуальну айдентику в кожному уроці.
Відео для запуску кампаній
Втілюйте креатив вашої кампанії в життя. Візьміть затверджені командою матеріали запуску, створені в Canva, і перетворіть їх на відео-анонс з аватаром у головній ролі. Ті самі візуали, але тепер із голосом.