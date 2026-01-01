ChatGPT x HeyGen
800 мільйонів людей використовують ChatGPT, щоб думати, писати й планувати. Досі, щоб перетворити ці розмови на відео, потрібно було виходити з нього. HeyGen це змінює. Ваш промпт стає готовим відео.
Де 800 мільйонів ідей стають відео
Щоразу, коли хтось дописує сценарій, дослідницький тред або чорнову ідею в ChatGPT, виникає розрив. Мить, коли Ви думаєте: «Я краще подивлюся це, ніж читатиму», — і змушені відкривати інший інструмент, відновлювати контекст і починати все спочатку.
Нативний застосунок HeyGen для ChatGPT повністю закриває цю прогалину. Введіть /heygen у будь-якій розмові й опишіть, що Вам потрібно. Video Agent бере контекст Вашого треду, створює продакшн-план і формує готове відео з аватарами, моушн-графікою, b-roll та озвученням — просто всередині чату. Уточнюйте його в розмовному режимі, доки все не буде саме таким, як треба. Без експортів. Без нових вкладок.
“Дослідіть 3 основні переваги асинхронного відео для віддалених команд, а потім за допомогою /heygen перетворіть це на 60-секундне пояснювальне відео.”
Знайдіть HeyGen у ChatGPT App Store
Відкрийте ChatGPT і перейдіть до App Store. Знайдіть HeyGen і натисніть, щоб відкрити сторінку застосунку. Ви також можете підключитися безпосередньо з Вашої панелі керування HeyGen у розділі Integrations → ChatGPT.
Підключіть свій акаунт HeyGen
Натисніть «Add to ChatGPT» і надайте HeyGen доступ до Вашого акаунта. Вам знадобиться безкоштовний акаунт HeyGen — зареєструйтеся на heygen.com, якщо у Вас його ще немає. Ваші кастомні аватари та налаштування голосу одразу переносяться.
Активуйте HeyGen у будь-якій розмові
У будь-якому чаті ChatGPT введіть /heygen, а потім опис Вашого відео. HeyGen використовує повний контекст Вашої розмови, тож немає потреби знову пояснювати, над чим Ви працювали. Перед початком рендерингу з’явиться продакшн-план для Вашого перегляду й затвердження.
Переглядайте, вдосконалюйте та діліться
Ваше готове відео створюється та відтворюється безпосередньо в ChatGPT. Удосконалюйте його в розмовному режимі — змінюйте тривалість, замінюйте візуальні елементи, коригуйте тон — і все це, не виходячи з чату. Перейдіть до HeyGen для розширеного редагування, експорту в 4K або перекладу більш ніж 175 мовами.
Кожна розмова заслуговує на відео
Якщо Ви коли-небудь завершували діалог у ChatGPT і думали: «Хотів би я просто надіслати це як відео», — саме для цього й створена ця інтеграція.
Від ідеї до пояснювального відео
Дослідіть тему в ChatGPT, а потім введіть /heygen, щоб перетворити всю розмову на професійне пояснювальне відео. Без копіювання-вставлення. Без перемикання контексту.
Пітчі та відео для інвесторів
Сформулюйте свій пітч у ChatGPT, а потім дозвольте Video Agent перетворити його на професійне відео з аватаром, доповнене моушн-графікою, візуалізацією даних і потужним закликом до дії.
Навчальний та навчально-інструктивний контент
Попросіть ChatGPT скласти план уроку, а потім на основі цієї ж розмови створіть структуроване навчальне відео з аватаром-оповідачем, перетворивши його на повноцінний навчальний модуль за лічені хвилини.
Відеореклама для соціальних мереж
Створіть у ChatGPT промпт для чіпляючого тексту для соцмереж, а потім за допомогою HeyGen перетворіть його на відео потрібного розміру, зі сценарієм і повною обробкою для TikTok, Instagram або LinkedIn — не виходячи з чату.
Демонстрації продукту та оновлення
Створіть оголошення про оновлення продукту в ChatGPT, а потім перетворіть його на відео з аватаром для Ваших клієнтів, команди чи стейкхолдерів — просто з того самого треду, який Ви вже написали.
Почніть створювати відео зі ШІ
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.