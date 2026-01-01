ChatGPT x HeyGen

800 мільйонів людей використовують ChatGPT, щоб думати, писати й планувати. Досі, щоб перетворити ці розмови на відео, потрібно було виходити з нього. HeyGen це змінює. Ваш промпт стає готовим відео.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Огляд інтеграції

Де 800 мільйонів ідей стають відео

Щоразу, коли хтось дописує сценарій, дослідницький тред або чорнову ідею в ChatGPT, виникає розрив. Мить, коли Ви думаєте: «Я краще подивлюся це, ніж читатиму», — і змушені відкривати інший інструмент, відновлювати контекст і починати все спочатку.

Нативний застосунок HeyGen для ChatGPT повністю закриває цю прогалину. Введіть /heygen у будь-якій розмові й опишіть, що Вам потрібно. Video Agent бере контекст Вашого треду, створює продакшн-план і формує готове відео з аватарами, моушн-графікою, b-roll та озвученням — просто всередині чату. Уточнюйте його в розмовному режимі, доки все не буде саме таким, як треба. Без експортів. Без нових вкладок.

Дослідіть 3 основні переваги асинхронного відео для віддалених команд, а потім за допомогою /heygen перетворіть це на 60-секундне пояснювальне відео.

1

Знайдіть HeyGen у ChatGPT App Store

Відкрийте ChatGPT і перейдіть до App Store. Знайдіть HeyGen і натисніть, щоб відкрити сторінку застосунку. Ви також можете підключитися безпосередньо з Вашої панелі керування HeyGen у розділі Integrations → ChatGPT.

2

Підключіть свій акаунт HeyGen

Натисніть «Add to ChatGPT» і надайте HeyGen доступ до Вашого акаунта. Вам знадобиться безкоштовний акаунт HeyGen — зареєструйтеся на heygen.com, якщо у Вас його ще немає. Ваші кастомні аватари та налаштування голосу одразу переносяться.

3

Активуйте HeyGen у будь-якій розмові

У будь-якому чаті ChatGPT введіть /heygen, а потім опис Вашого відео. HeyGen використовує повний контекст Вашої розмови, тож немає потреби знову пояснювати, над чим Ви працювали. Перед початком рендерингу з’явиться продакшн-план для Вашого перегляду й затвердження.

4

Переглядайте, вдосконалюйте та діліться

Ваше готове відео створюється та відтворюється безпосередньо в ChatGPT. Удосконалюйте його в розмовному режимі — змінюйте тривалість, замінюйте візуальні елементи, коригуйте тон — і все це, не виходячи з чату. Перейдіть до HeyGen для розширеного редагування, експорту в 4K або перекладу більш ніж 175 мовами.

Сфери використання

Кожна розмова заслуговує на відео

Якщо Ви коли-небудь завершували діалог у ChatGPT і думали: «Хотів би я просто надіслати це як відео», — саме для цього й створена ця інтеграція.

Від ідеї до пояснювального відео

Дослідіть тему в ChatGPT, а потім введіть /heygen, щоб перетворити всю розмову на професійне пояснювальне відео. Без копіювання-вставлення. Без перемикання контексту.

Пітчі та відео для інвесторів

Сформулюйте свій пітч у ChatGPT, а потім дозвольте Video Agent перетворити його на професійне відео з аватаром, доповнене моушн-графікою, візуалізацією даних і потужним закликом до дії.

Навчальний та навчально-інструктивний контент

Попросіть ChatGPT скласти план уроку, а потім на основі цієї ж розмови створіть структуроване навчальне відео з аватаром-оповідачем, перетворивши його на повноцінний навчальний модуль за лічені хвилини.

Відеореклама для соціальних мереж

Створіть у ChatGPT промпт для чіпляючого тексту для соцмереж, а потім за допомогою HeyGen перетворіть його на відео потрібного розміру, зі сценарієм і повною обробкою для TikTok, Instagram або LinkedIn — не виходячи з чату.

Демонстрації продукту та оновлення

Створіть оголошення про оновлення продукту в ChatGPT, а потім перетворіть його на відео з аватаром для Ваших клієнтів, команди чи стейкхолдерів — просто з того самого треду, який Ви вже написали.

