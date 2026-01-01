HeyGen x HubSpot
71% покупців очікують персоналізації. «Привіт, {first_name}» більше не працює. HeyGen додає персоналізовані відео з аватаром-оповідачем безпосередньо у Ваші робочі процеси в HubSpot.
Відео як частина робочого процесу, а не запізніла думка
Більшість команд сприймають відео як окремий процес продакшену. Ви щось знімаєте, хтось це монтує, хтось завантажує, а потім хтось вставляє посилання в електронний лист. Коли все це нарешті відбувається, момент уже втрачено.
Якщо Ви встановите HeyGen з HubSpot Marketplace, створення відео стане вбудованою дією у робочому процесі. Це так само просто, як надіслати email, оновити властивість чи призначити завдання. Коли контакт спрацьовує на умову запуску, HeyGen створює персоналізоване відео-аватар за їхніми CRM-даними, записує посилання безпосередньо в картку контакту, і Ваша наступна дія в робочому процесі може автоматично додати це відео до листа. Увесь цикл працює повністю без Вашої участі.
“Порада: додайте посилання для спільного доступу до створеного відео, щоб вбудувати його в електронні листи, додати до записів угод або використати в послідовностях.”
Встановіть HeyGen з HubSpot Marketplace
Перейдіть до HubSpot App Marketplace, знайдіть HeyGen і натисніть Install. Надайте дозволи на керування та перегляд даних Вашої CRM. Дві спеціальні властивості контакту буде створено автоматично.
Підключіть свій акаунт HeyGen
Під час встановлення введіть свій HeyGen API token з панелі керування в розділі Settings → API. Це пов’язує HeyGen з HubSpot і робить Ваші аватари, шаблони та голоси доступними всередині робочих процесів.
Додайте дію HeyGen до робочого процесу
У робочих процесах HubSpot додайте спеціальну дію Generate a HeyGen personalized video for a contact. Виберіть шаблон, зіставте властивості контакту HubSpot зі змінними сценарію та налаштуйте мову й параметри аватара.
Використайте посилання на відео у своєму листі
Додайте другу дію, щоб надіслати маркетинговий email. Вставте властивість heygen_video_gif як анімоване зображення попереднього перегляду, пов’язане з heygen_video_url.
Персоналізоване відео для кожного етапу
Відео — це не лише про впізнаваність на верхньому рівні воронки. Завдяки HeyGen, вбудованому в робочі процеси HubSpot, Ви можете автоматично доставляти потрібне відео на кожному етапі взаємодії.
Вирощування лідів
Запускайте персоналізоване оглядове відео про продукт одразу, щойно новий ліда заповнює форму: привітайте його на ім’я та зверніться до його індустрії й ключового болю ще до того, як Ваша команда продажів вийде на зв’язок.
Подальша робота з подією
Після вебінару чи конференції додайте учасників до робочого процесу, який створює персоналізоване відео-подяку з посиланням на подію, на якій вони були, те, що обговорювалося, а також із чітким наступним кроком.
Послідовності продажів
Коли угода переходить на ключовий етап, запустіть персоналізоване відео-фоллоу-ап від аватара менеджера, яке підсумує розмову, покаже релевантний кейс і підштовхне потенційного клієнта до ухвалення рішення.
Адаптація нових клієнтів
Надавайте кожному новому клієнту персоналізоване відео «Початок роботи», використовуючи його ім’я, компанію та тип тарифного плану, щоб провести через ключові функції, які найбільше відповідають їхньому сценарію використання.
Упровадження продукту
Запускайте відео-нагадування про впровадження, коли клієнт не користувався ключовою функцією, досягає нового етапу використання або наближається до поновлення підписки, щоб утримувати його залученим і збільшувати цінність протягом усього життєвого циклу.
Глобальні кампанії
Використовуйте мовні вподобання контактів або дані про країну, щоб створювати й надсилати відео більш ніж 175 мовами, забезпечуючи повністю локалізований контент з аватаром-оповідачем для кожного ринку в межах одного робочого процесу.
Що створюють команди маркетингу та продажів
Команди HubSpot використовують HeyGen, щоб додавати відео до вже налагоджених робочих процесів, роблячи наявні кампанії більш персоналізованими без додаткових витрат на продакшн.
Email-кампанії з відео
Замініть статичний ескіз електронного листа на GIF-прев’ю HeyGen, яке відтворюється під час наведення курсора, щоб забезпечити підтверджене зростання клікабельності на 65% у разі використання відео в маркетингових листах.
ABM та таргетована робота з клієнтами
Додавайте найцінніші акаунти до робочого процесу, який створює персоналізовані відео для керівників із згадками про їхню компанію, галузь і конкретні болючі точки, щоб зробити роботу з корпоративними клієнтами по-справжньому індивідуальною.
Послідовності подальших листів після демо
Запускайте персоналізоване відео-резюме після кожної демо-сесії, у якому підсумовується все, що було розглянуто, підкреслюється найрелевантніший варіант використання та мотивується потенційний клієнт перейти до підписання контракту.
Кампанії з повторного залучення
Коли контакт «охолов» — немає відкриттів, кліків чи активності щодо угоди — запустіть персоналізоване відео, яке проривається крізь інформаційний шум і знову розпалює розмову завдяки людському підходу.
Багатомовні drip-кампанії
Використовуйте властивість мовних уподобань у HubSpot, щоб автоматично створювати й надсилати відео рідною мовою контакту. Той самий робочий процес, локалізований для кожного ринку.
