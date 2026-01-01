HeyGen x Granola
Granola фіксує все, що говорять на Ваших зустрічах. HeyGen перетворює це на реалістичне відео з аватаром і голосом. Завдяки підключенню до Claude через MCP достатньо одного промпту, щоб перейти від нотаток дзвінка до готового, озвученого відео.
Granola відчуває настрій авдиторії, HeyGen створює відео
Коли Ви вводите промпт, у якому в одному реченні згадуються зустріч у Granola та відео HeyGen, Claude визначає потрібні інструменти й викликає їх послідовно: спочатку зчитує історію Ваших зустрічей із Granola, а потім створює відео через HeyGen.
Claude викликає list_meetings, щоб знайти потрібний дзвінок за назвою, датою або учасником, потім get_meetings, щоб отримати повні нотатки. На основі цього контенту він пише сценарій потрібної тривалості для відео, а потім передає його до create_video_agent. Агент робить усе інше, і після завершення рендерингу Ви отримуєте відео у своїй бібліотеці HeyGen.
“Візьміть мій останній запис зустрічі в Granola і перетворіть його на 60-секундне відео HeyGen, яке я зможу надіслати в Slack тим, хто не був присутній.”
Підключіть Granola у Claude Connectors
У Claude перейдіть до меню у верхньому лівому куті → Customize → Connectors. Натисніть +, потім Browse connectors, знайдіть Granola і натисніть +. Відкриється сторінка входу — увійдіть до свого акаунта Granola, щоб надати Claude доступ з авторизацією. Для Claude Code виконайте: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Додайте HeyGen як спеціальний конектор
Перейдіть на developers.heygen.com/mcp/overview і скопіюйте URL MCP endpoint. Поверніться до Claude Connectors, натисніть + → Add custom connector, назвіть його HeyGen і вставте endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Переконайтеся, що обидва конектори увімкнені
Перш ніж почати розмову, переконайтеся, що конектори Granola та HeyGen увімкнені у Вашій активній сесії Claude. Обидва мають бути активні одночасно, щоб Claude міг викликати їх в одному робочому процесі. Ви можете перевірити, які інструменти доступні, запитавши Claude: What MCP tools do you have access to?
Запустіть свій перший промпт і скопіюйте URL сеансу
Спробуйте промпт для завдань з прикладу вище або почніть із такого: Візьми мою останню зустріч Granola і перетвори її на 60-секундне відео HeyGen, яке я зможу надіслати в Slack.
Як три системи поєднуються в одному промпті
Claude виступає оркестратором: читає з Granola, аналізує вміст і передає його до HeyGen. Жоден із цих інструментів не знає про існування іншого. Claude є містком між ними.
Granola задає настрій
Надає доступ до історії зустрічей як до інструментів для запитів. Claude бере звідси нотатки, транскрипти та список учасників.
Claude аналізує контекст
Керує обома MCP. Узагальнює нотатки в сценарій і викликає HeyGen для створення відео.
HeyGen створює відео
Отримує промпт і створює відео. Після завершення повертає статус і ID відео.
Інструменти, до яких Claude насправді звертається
Кожен інструмент, наведений тут, є реальним і взятий з опублікованої MCP-документації як для Granola, так і для HeyGen. Claude обирає їх і визначає послідовність використання залежно від того, що Ви просите у своєму промпті.
список_зустрічей
Проскануйте список своїх зустрічей за назвою, датою або учасниками. Повертає ID зустрічі, назву, дату та учасників. У платних планах також включає нотатки, якими з Вами поділилися, і може фільтруватися за папкою.
отримати_зустрічі
Отримайте повний вміст зустрічі за ID — приватні нотатки, нотатки, покращені ШІ, учасники. Це інструмент, який витягує реальний зміст зустрічі, що Claude використовує для написання сценарію відео.
query_granola_meetings
Спілкуйтеся безпосередньо зі своїми нотатками Granola. Корисно для відкритих запитань на кшталт: «що ми вирішили щодо ціноутворення в усіх моїх дзвінках за минулий місяць?»
отримати_транскрипт_зустрічі
Заглибтеся в необроблений транскрипт із визначенням мовців. Корисно, коли Вам потрібні точні цитати для сценарію відео, а не нотатки, стисло підсумовані ШІ.
create_video_agent
Одноетапне створення відео за промптом. Агент автоматично бере на себе написання сценарію, вибір аватара, композицію сцени та рендеринг.
get_video_agent_session
Отримайте статус, прогрес і video_id для активної сесії агента. Claude викликає цей метод після create_video_agent, щоб дізнатися, коли відео буде готове, і отримати URL для завантаження.
створити_відео_з_аватара
Явне створення відео з використанням конкретного ID аватара, ID голосу та текстового сценарію. Використовуйте це замість create_video_agent, коли Вам потрібен прямий контроль над зовнішнім виглядом аватара та вибором голосу.
design_voice
Знайдіть голоси, що відповідають опису природною мовою. Повертає до 3 збігів. Корисно для промптів, у яких не вказано конкретний голос.
створити переклад відео
Перекладіть створене відео однією або кількома цільовими мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Додайте цей крок після create_video_agent, щоб створювати багатомовні підсумкові відео.
Перетворюйте зустрічі на поступ
Мета — не просто підсумкове відео. Потрібне відео, яке змусить усіх необхідних стейкхолдерів вчасно включитися в процес і діяти, навіть тих, хто не був на дзвінку.
Пункти дій за підсумками зустрічі
Основний робочий процес: підтягнути останню зустріч, створити 60-секундне відео, яке починається з результату, проходить по кожному рішенню, називає кожного відповідального на ім’я разом із його завданням і дедлайном та завершується однією чіткою дією-запитом. Скиньте його в Slack.
Брифінги для стейкхолдерів
Візьміть нотатки зі стратегії, запуску чи зустрічі керівників і створіть озвучене відео для тих, хто має діяти, але не був присутній. Це не загальний підсумок, а прямий акцент на тому, що їм потрібно знати й зробити.
Рішення щодо запуску та проєктів
Коли стратегія запуску, напрямок проєкту або ключове рішення фіксуються на зустрічі, створіть відео, яке чітко донесе це рішення. Хто відповідає за кожну частину запуску, що вже затверджено, а що ще потребує внеску й до якого терміну.
Взаємна відповідальність між зустрічами
Використовуйте query_granola_meetings, щоб знайти всі відкриті пункти дій з кількох дзвінків, а потім створіть відео, у якому буде названо кожного відповідального та кожне невиконане завдання.
Багатомовні підсумки зустрічей
Створіть відео з робочими завданнями з нотаток Granola англійською, а потім послідовно запустіть create_video_translation для міжнародних версій — ті самі ключові пункти, їхня мова, синхронізація губ — усе з одного промпту Claude.
Почніть створювати відео зі ШІ
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.