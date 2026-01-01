Коли Ви вводите промпт, у якому в одному реченні згадуються зустріч у Granola та відео HeyGen, Claude визначає потрібні інструменти й викликає їх послідовно: спочатку зчитує історію Ваших зустрічей із Granola, а потім створює відео через HeyGen.

Claude викликає list_meetings, щоб знайти потрібний дзвінок за назвою, датою або учасником, потім get_meetings, щоб отримати повні нотатки. На основі цього контенту він пише сценарій потрібної тривалості для відео, а потім передає його до create_video_agent. Агент робить усе інше, і після завершення рендерингу Ви отримуєте відео у своїй бібліотеці HeyGen.