HeyGen x Claude
Claude пише сценарій. HeyGen доставляє відео. Чи Ви в Claude.ai, Claude Desktop або Claude Code — один промпт відділяє Вас від готового відео з аватаром-оповідачем.
Від промпту до відео всередині Claude
До цієї інтеграції робочий процес виглядав так: написати сценарій у Claude, скопіювати його, відкрити HeyGen, вставити, налаштувати аватар, створити відео, зачекати, завантажити, поділитися. Кожен крок був ручним. Кожен крок вимагав перемикання контексту. Тепер Claude бере на себе весь цикл.
Ви описуєте, що Вам потрібно. Claude пише сценарій, викликає відеоінструменти HeyGen через MCP, стежить за рендерингом і повертає посилання для поширення — усе в межах однієї розмови, без потреби виходити з Claude.
“Напишіть сценарій 45-секундного пояснювального відео про наш новий онбординг-процес для корпоративних клієнтів. Використайте аватар керівника.”
Підготуйте акаунт HeyGen
Увійдіть або створіть безкоштовний акаунт на heygen.com. Усі плани підтримують MCP та Skills. Створення відео використовує Ваш наявний баланс преміумкредитів. Жодних додаткових витрат за саму інтеграцію.
Виберіть свій інтерфейс Claude
Claude.ai: Перейдіть до Connectors і додайте HeyGen. Claude Desktop: Додайте MCP-сервер HeyGen до конфігурації Вашого робочого столу. Claude Code: Запустіть у терміналі команду npx skills add heygen-com/skills.
Підтвердьте свій акаунт
Для Claude.ai та Claude Desktop авторизуйте HeyGen через екран згоди OAuth. API-ключ не потрібен. Для Claude Code задайте змінну середовища HEYGEN_API_KEY.
Створіть своє перше відео
У Claude.ai або в Desktop просто опишіть у чаті відео, яке Ви хочете отримати. У Claude Code вставте свій перший промпт і спостерігайте, як Claude досліджує, пише сценарій і створює готове відео.
Оберіть свій інтерфейс Claude
HeyGen працює в кожному середовищі Claude. Кожен варіант інтеграції оптимізований під окремий тип користувача.
Claude.ai і Desktop
Додайте HeyGen як конектор безпосередньо в Claude.ai або Claude Desktop. Один раз автентифікуйтеся через OAuth — без API-ключів, без налаштувань — і почніть створювати відео з будь-якої розмови.
Claude Desktop (розширена версія)
Запустіть локальний MCP-сервер HeyGen і під’єднайте його до Claude Desktop для глибшої інтеграції. Ідеально підходить для команд, які хочуть мати повний контроль над своїм середовищем або локальними робочими процесами.
Claude Code
Встановіть HeyGen Skills у Claude Code і перетворіть свій термінал на повноцінний відеопродакшн‑конвеєр. Досліджуйте, пишіть, створюйте та перекладайте — усе з одного промпту.
Що Ви можете створити
Здатність Claude досліджувати, міркувати й писати — у поєднанні з відеовиробництвом HeyGen — відкриває робочі процеси, які були неможливі, коли ці два інструменти існували в окремих вкладках.
Від дослідження до відео
Попросіть Claude дослідити тему, написати сценарій і створити відео. Claude Code з HeyGen Skills може отримати одну інструкцію й повернути кілька готових відео.
Миттєві багатомовні версії
Після створення відео попросіть Claude перекласти його та повторно відрендерити будь-якою з понад 175 мов за допомогою lip-sync перекладу від HeyGen — усе це в одному наступному повідомленні.
Автоматизоване створення курсів
Надайте силлабус. Claude Code з навичками HeyGen досліджує кожен модуль, пише сценарії та створює навчальні відео з аватаром-ведучим.
Персоналізовані відео для залучення клієнтів
Claude створює персоналізований сценарій для кожного потенційного клієнта. HeyGen створює унікальне відео-аватар для кожного контакту. Claude Code може запускати це для сотень лідів.
Оголошення про продукт
Передайте Claude ваші нотатки до релізу. Він напише сценарій, викличе HeyGen для створення відео з аватаром керівника й поверне посилання, готове для Slack або електронної пошти.
