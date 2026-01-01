Bir metni veya ekran kaydını dakikalar içinde profesyonel bir yazılım demo videosuna dönüştürün. Kamera yok, kurgu yazılımı yok, tekrar çekim yok. Anlatım, altyazılar ve 175+ dili ekleyin, ardından videonuzu her yerde paylaşın.
Yazılım demo video oluşturucunun özellikleri
Profesyonel bir demo için konuşma düzenleme
Demonuzu bir kez kaydedin. Speech Cleanup, dolgu kelimeleri, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri otomatik olarak kaldırırken, YZ görünmez geçişlerle görsel boşlukları doldurur. Profesyonel demonuz kusursuz görünür; böylece hiçbir düzenleme becerisine ihtiyaç duymadan YZ video düzenleyicide zaman kazanırsınız.
Record your screen, fast and easy
Capture your product in action with synced screen, webcam, and microphone. The platform makes it easy to record real workflows that showcase your product and show how it works, then drop the clip into your product demo video scene in minutes.
YZ destekli seslendirmeler ve avatarlar
Metninizi yapıştırın ve saniyeler içinde doğal, YZ destekli seslendirmeler elde edin. Yüzlerce sesten birini seçin veya kendi sesinizi klonlayın, ya da sunum için gerçekçi bir avatar ekleyin. Metinden videoya iş akışı, her sahnenin ve net harekete geçirici mesajınızın tutarlı kalmasını sağlar.
Otomatik altyazılar ve video şablonları
Videonuz işlenirken otomatik olarak oluşturulan ilgi çekici görseller, stok medya ve altyazılar ekleyin. Demo video şablonlarından başlayın, ardından sosyal medya platformları için hazırlanmış, profesyonel görünümlü video içeriklerini dışa aktarın. Altyazı oluşturucu, özellikleri ve faydaları takip etmeyi kolaylaştırır.
175+ dilde demoları yerelleştirin
Herhangi bir yazılım demosunu 175+ dile çevirerek, doğru dudak senkronizasyonu ve korunmuş orijinal sesinizle küresel kullanıcılara ulaşın. Tek bir walkthrough hazırlayın, ardından ürün videolarınızı her pazar için yerelleştirin. Yerleşik YZ dublajı, yavaş ve geleneksel video prodüksiyonunun yerini tek bir öğleden sonralık çalışmayla alır.
Yazılım demo videosu fikirleri ve kullanım alanları
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
Yazılım demo video oluşturucu nasıl çalışır
Ham bir fikirden veya kayıttan, paylaşmaya hazır, profesyonel bir ürün tanıtımına sizi götüren dört adımda bir yazılım demo videosu oluşturun.
Bir şablon seçin, bir metin yapıştırın veya yerleşik ekran kaydediciyle ürününüzü canlı olarak kaydedin.
Yönerge metninizi yazın veya yapıştırın. Sistem sahneleri, ritmi ve vurguyu otomatik olarak yapılandırır.
Add narration, captions, and branding. Speech Cleanup removes filler words and awkward pauses.
Render in HD or 4K, resize for any platform, then download or share your finished demo anywhere.
A software demo video maker, or product demo video maker, turns a script or recording into a finished demo with narration and captions. This AI demo maker uses the platform's text to video engine for voice, timing, and editing, so creating a demo takes minutes.
Evet. Gerçek arayüzü yakalamak için ekranınızı kaydedin, ardından ürününüzün nasıl çalıştığını göstermek için anlatım ve yakınlaştırma ekleyin. İzleyiciler hem ürünü hem de bir rehberi görebilsin diye yeşil ekranlı bir sunucu veya yüzü görünmeyen bir video kullanın.
Kaydı tamamladıktan sonra HeyGen'in Speech Cleanup özelliği, doldurma sözcüklerini, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri otomatik olarak kaldırır. Ani kesmeler yerine, YZ en iyi kliplerinizi görünmez geçişlerle birleştirir; böylece demo videolarınız her seferinde kusursuz çekilmiş gibi görünen etkileyici demolar hâline gelir.
Clipchamp gibi zaman çizelgesi düzenleyicileri, sürükle-bırak katmanlara ve manuel kesimlere dayanır. Bu YZ aracı, demo ürün videoları oluşturmak için iyi bir çözümdür; bir video senaryosu oluşturucu ile hızla bir demo video ve ürün tanıtım videosu hazırlayabilir, ardından markanızı tek tıkla ekleyerek marka setinizi videoya ekleyebilirsiniz.
Demo videoları etkili bir satış aracıdır. İyi hazırlanmış bir ürün demo videosu, ürününüzün güçlü bir demo videosudur: temel özellikleri öne çıkarır, güçlü bir harekete geçirici mesaj içerir ve dönüşümü artırır. YZ dudak senkronizasyonu altyapısı, sunucuların doğal görünmesini sağlar.
Evet. Sadece amiral gemisi bir demo videosu oluşturmanın ötesine geçerek her web sayfası için değerli içerikler üretin, içeriğinizi yayınlayın ve herhangi bir sayfaya etkileşimli bir ürün demosu veya videoya yönlendiren bir URL yerleştirin. Hangi içeriğin dönüşüm sağladığını görmek için analitikleri inceleyin, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracınızı bağlayın ve demo videolarınızın ürününüzü etkili biçimde öne çıkardığından emin olun. Ücretsiz denemeyle başlayın.
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