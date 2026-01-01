Evet. Sadece amiral gemisi bir demo videosu oluşturmanın ötesine geçerek her web sayfası için değerli içerikler üretin, içeriğinizi yayınlayın ve herhangi bir sayfaya etkileşimli bir ürün demosu veya videoya yönlendiren bir URL yerleştirin. Hangi içeriğin dönüşüm sağladığını görmek için analitikleri inceleyin, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracınızı bağlayın ve demo videolarınızın ürününüzü etkili biçimde öne çıkardığından emin olun. Ücretsiz denemeyle başlayın.