Her potansiyel müşteriye tek bir genel mesaj yerine, onlara özel ayarlanmış bir video gönderin. YZ yüz değiştirme ile tek bir metinden farklı müşteri segmentleri için özelleştirilmiş sunumlar oluşturabilir, böylece kişiselleştirmeyi ölçeklendirirken satış sunumlarınızı her alıcıya özel tutabilirsiniz.