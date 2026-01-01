Satış konuşması oluşturucu, herhangi bir metni dakikalar içinde profesyonel bir video sunumuna dönüştürür. Kamera yok, montaj yok. Konuşmanızı yazın, bir sunucu seçin ve hazır videoyu istediğiniz potansiyel müşteriye gönderin.
YZ satış sunumu oluşturucunun özellikleri
YZ destekli satış konuşması oluşturucu
Basit bir girdiden başlayın ve YZ aracıyla saniyeler içinde satış konuşması oluşturun. Ürününüzü ve hedef kitlenizi belirtin; metinden videoya motoru, birkaç dakika içinde son haline getirebileceğiniz net ve etkileyici bir mesaj yazar.
Etkileyici satış videoları oluşturun
Sunumunuzu kaydedin, Speech Cleanup gereksiz kelimeleri, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri kaldırsın. Rahatsız edici kesmeler yerine, YZ video editörü en iyi anlarınızı birleştirerek tek, akıcı bir çekim oluşturur ve anlatımınızı güçlendirir; böylece her sunumu yeniden kayıt almadan zahmetsizce hazırlarsınız.
Her satış sunumunu ölçekli olarak özelleştirin
Her potansiyel müşteriye tek bir genel mesaj yerine, onlara özel ayarlanmış bir video gönderin. YZ yüz değiştirme ile tek bir metinden farklı müşteri segmentleri için özelleştirilmiş sunumlar oluşturabilir, böylece kişiselleştirmeyi ölçeklendirirken satış sunumlarınızı her alıcıya özel tutabilirsiniz.
Satış ekipleri için marka şablonları
Satış ekibinize, kamera gerektirmeden markanıza uygun şablonlar ve gerçeğe yakın sunuculardan oluşan bir kütüphane sunun. Bir YZ sözcüsü seçin, marka sesinizi ve renklerinizi eşleştirin ve her sunumu tarzınızla uyumlu hale getirerek pazarlama ekiplerinin ve satış temsilcilerinin tüm müşteri temas noktalarında tutarlı, profesyonel bir görünüm oluşturmasını sağlayın.
Etkileyici çok dilli sunumlar
Alıcınızın dilinde sunumlar göndererek her pazarda anlaşma kazanın. Video çevirici, tek bir satış videosunu doğal ses ve dudak senkronizasyonuyla 175+ dile dönüştürür; böylece mesajınız yerel sorun noktalarıyla daha iyi örtüşür ve satış faaliyetleriniz yeniden çekim yapmadan ölçeklenir.
Satış sunumu video fikirleri ve kullanım alanları
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
YZ satış sunumu oluşturucu nasıl çalışır
İlk fikrinizden gönderime hazır, kusursuz bir sunuma kadar dört basit adımda etkili bir satış sunumu videosu oluşturun.
Ürününüzü, hedef kitlenizi ve mesajınızı tanımlayın. Oluşturucu, sunumunuzu şekillendirmek için bu ayrıntıları kullanır.
Saniyeler içinde YZ ile yazılmış bir satış metni alın, ardından metni ve tonu markanıza uyacak şekilde düzenleyin.
Sunumunuzu kamerada anlatmak için bir sunucu ve doğal bir ses seçin; çekim yapmanıza gerek yok.
Logonuzu ve kurumsal renklerinizi ekleyin, ardından dakikalar içinde her potansiyel müşterinizle paylaşabileceğiniz, profesyonel bir sunum videosu dışa aktarın.
YZ satış sunumu oluşturucu, bir metni veya fikri tamamlanmış bir video sunumuna dönüştüren bir yapay zeka aracıdır. Mesajınızı yazın, onu taslak haline getirmek ve geliştirmek için yapay zekadan yararlanın, bir sunucu seçin ve HeyGen’in metinden videoya iş akışı sayesinde dakikalar içinde profesyonel bir video dışa aktarın.
Tek bir metinden başlayın, yapay zekamız isimleri, teklifleri ve müşteri verilerini değiştirerek yüzlerce alıcı için kişiselleştirilmiş sunumlar oluştursun. YZ klonu ile kendi sunucunuzu oluşturun; tam özelleştirme sayesinde her video alıcının tercihine göre uyarlansın.
Evet. Oluşturucu, metninizi analiz etmek ve kontrolün sizde olduğu, veriye dayalı bir sunum hazırlamak için yapay zeka destekli içgörüler kullanır. Jargonu azaltın, okunabilirliği artırın, teslimatı YZ lip-sync ile senkronize edin ve dışa aktarmadan önce dilediğiniz ayarlamayı yapın.
Çekim demek planlama, ekipman, tekrarlar ve kurgu demektir. HeyGen ile yalnızca bir metin yazarsınız, dakikalar içinde pürüzsüz bir sunum elde eder ve kameraya ihtiyaç duymadan yüzsüz videolar oluşturursunuz. Her listeye farklı satış mesajları gönderin ve ekipler bunu satışları hızla artırmak için kullansın.
Yapay zeka ağır işi üstlenir, siz de etkileyici sunumları çok daha hızlı hazırlarsınız. Özelleştirilebilir bir şablondan başlayın, metni hedef kitlenize göre uyarlayın ve video senaryosu oluşturucu, satış ekiplerine dakikalar içinde çekime hazır bir taslak sunar.
Evet. Kredi kartı gerekmeden video sunumlar oluşturabilirsiniz ve hazır olduğunuzda ölçeklendirebilirsiniz. Ücretli planlar aylık yaklaşık 29 $’dan başlar ve YZ ses klonlama, daha uzun videolar, marka kontrolü ile tam sunucu ve şablon kütüphanesinin kilidini açar.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
Satış sunumlarınızı, yapay zeka ile anlaşma kapatan kişiselleştirilmiş videolara dönüştürün.