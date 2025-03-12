Fotoğrafınızı veya kısa videonuzu, kendinizin gerçeğe yakın dijital bir versiyonuna dönüştürün. HeyGen ile konuşan, hareket eden ve 175’ten fazla dilde iletişim kuran bir YZ avatarı oluşturabilirsiniz. Hızlı, gerçekçi ve video içerikleri, eğitimler veya sosyal medya için idealdir.
Videolarınız için benzersiz bir YZ avatarı mı istiyorsunuz?
HeyGen’in YZ Avatar Oluşturucusu ile kendinizin gerçekçi bir dijital versiyonunu oluşturabilir veya markanızı temsil eden tamamen özel bir karakter tasarlayabilirsiniz. İster pazarlama videoları, ister eğitim materyalleri, ister sosyal medya içerikleri hazırlıyor olun, kişiselleştirilmiş avatarınız kamerada olmanıza gerek kalmadan her yerde görünmenize yardımcı olur.
HeyGen, avatarınızın görünümünü, sesini ve mimiklerini özelleştirmenize olanak tanıyarak, tonunuzla ve kişiliğinizle mükemmel şekilde uyumlu hale getirir. Marka kimliğinizi yansıtan yüz hatlarını, kıyafetleri ve jestleri seçin. Avatarınız 175’ten fazla dilde konuşabilir, böylece küresel iletişimi hem kolay hem de gerçekçi kılarsınız.
HeyGen’in YZ destekli video oluşturma özelliğiyle, kamera, oyuncu veya karmaşık düzenleme araçlarına ihtiyaç duymadan profesyonel avatarlar tasarlayabilirsiniz. Hedef kitlenizle bağ kuran, ilgi çekici ve ölçeklenebilir video içerikleri oluşturmanın en kolay yolu budur.
YZ avatarınızı oluşturmak için en iyi uygulamalar
Özel avatarınızın doğal ve profesyonel görünmesini sağlamak için şu basit ipuçlarını izleyin:
✓ Yüksek kaliteli video veya görseller kullanın: Net ve iyi aydınlatılmış görüntüler en gerçekçi sonuçları sağlar.
✓ Parlak ve dengeli ışıkta çekim yapın: YZ'nin ayrıntıları doğru yakalaması için gölgelerden kaçının.
✓ Arka planları sade tutun: Düz, dikkat dağıtmayan arka planlar daha temiz bir nihai çıktı oluşturur.
✓ Ses klonlamayı deneyin: Avatarınızın sizin gibi konuşması için HeyGen’in YZ ses klonlamasını kullanın.
✓ Kıyafetleri ve mimikleri özelleştirin: Markanıza uyacak şekilde giyim, ton ve jestleri ayarlayın.
✓ Birden fazla dil ekleyin: Küresel kitlelere ulaşmak için 175’ten fazla dil ve aksanda doğal bir şekilde konuşun
Avatarınızla eğitimler veya ürün demoları kaydetmek mi istiyorsunuz? YZ Ekran Kaydediciyi deneyerek videolarınızı doğrudan tarayıcınızda kaydedin
YZ avatarlarıyla etkileşimi artırın
HeyGen, kamera, oyuncu veya kurgu becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel, gerçeğe yakın avatarlar oluşturmayı kolaylaştırır. Her şey tarayıcınızda çalışır, böylece dakikalar içinde kusursuz sonuçlar elde edebilirsiniz.
✓ Doğal mimikler ve jestler: Avatarlar, tonunuza uyum sağlayan gerçekçi yüz animasyonlarıyla konuşur ve hareket eder.
✓ YZ ses klonlama: Gelişmiş konuşma senteziyle avatarınıza kendi sesinizi verin.
✓ Küresel dil desteği: 175+ dil ve aksanda doğal bir şekilde iletişim kurun.
✓ Basit tarayıcı iş akışı: Ek bir yazılıma gerek kalmadan videoları çevrimiçi olarak oluşturun, özelleştirin ve dışa aktarın.
HeyGen’in Kendi Avatarını Oluştur özelliği, karakterleri etkileyici hareketler, doğal seslendirme ve hedef kitlenizle bağ kurmanıza yardımcı olan gerçekçi detaylarla hayata geçirir.
4 kolay adımda kendi özel YZ avatarınızı oluşturun
Kısa bir videodan tamamen kişiselleştirilmiş, konuşmaya hazır dijital benliğinize. HeyGen ile YZ avatarınızı oluşturmak hızlı ve son derece pratiktir. Başlamak için yalnızca kısa bir video veya fotoğraf yeterlidir. Sadece birkaç dakika içinde özel YZ avatarınız konuşmaya, sunum yapmaya ve kitlenizle etkileşim kurmaya hazır olur.
Ekrandaki basit yönergeleri izleyerek, iyi aydınlatılmış ve net bir kendi videonuzu kaydedin.
Görüntüleriniz güvenli bir şekilde işlenerek kişiselleştirilmiş avatarınız oluşturulur.
Tarzınızı, mimiklerinizi ve tonunuzu kişiliğinize veya markanıza uyacak şekilde ayarlayın.
Metninizi yazın, avatarınız mesajınızı herhangi bir dilde doğal bir şekilde iletsin.
Yapay zeka destekli bir araçtır; videonuzu veya fotoğrafınızı konuşan dijital bir versiyonunuza dönüştürür. Bunu iş videoları, sunumlar ve içerik oluşturma için kullanabilirsiniz.
Evet. Net bir fotoğraf veya kısa bir video klip yükleyin, HeyGen birkaç dakika içinde gerçeğe yakın avatarınızı oluştursun.
Evet. Avatarınız 175'ten fazla dil ve aksanda konuşabilir, bu da onu küresel kitleler için mükemmel hale getirir.
Evet. Abonelik seviyenize bağlı olarak, kontrol panelinizden avatarları gerektiğinde silebilir, yeniden oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz.
Özel avatar oluşturma, premium planlarda sunulur ve bazı planlar ücretsiz denemeler veya sınırlı erişim içerir.
