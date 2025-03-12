HeyGen’in YZ Avatar Oluşturucusu ile kendinizin gerçekçi bir dijital versiyonunu oluşturabilir veya markanızı temsil eden tamamen özel bir karakter tasarlayabilirsiniz. İster pazarlama videoları, ister eğitim materyalleri, ister sosyal medya içerikleri hazırlıyor olun, kişiselleştirilmiş avatarınız kamerada olmanıza gerek kalmadan her yerde görünmenize yardımcı olur.

HeyGen, avatarınızın görünümünü, sesini ve mimiklerini özelleştirmenize olanak tanıyarak, tonunuzla ve kişiliğinizle mükemmel şekilde uyumlu hale getirir. Marka kimliğinizi yansıtan yüz hatlarını, kıyafetleri ve jestleri seçin. Avatarınız 175’ten fazla dilde konuşabilir, böylece küresel iletişimi hem kolay hem de gerçekçi kılarsınız.

HeyGen’in YZ destekli video oluşturma özelliğiyle, kamera, oyuncu veya karmaşık düzenleme araçlarına ihtiyaç duymadan profesyonel avatarlar tasarlayabilirsiniz. Hedef kitlenizle bağ kuran, ilgi çekici ve ölçeklenebilir video içerikleri oluşturmanın en kolay yolu budur.