Kendi avatarınızı oluşturun

Fotoğrafınızı veya kısa videonuzu, kendinizin gerçeğe yakın dijital bir versiyonuna dönüştürün. HeyGen ile konuşan, hareket eden ve 175’ten fazla dilde iletişim kuran bir YZ avatarı oluşturabilirsiniz. Hızlı, gerçekçi ve video içerikleri, eğitimler veya sosyal medya için idealdir.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Videolarınız için benzersiz bir YZ avatarı mı istiyorsunuz?

HeyGen’in YZ Avatar Oluşturucusu ile kendinizin gerçekçi bir dijital versiyonunu oluşturabilir veya markanızı temsil eden tamamen özel bir karakter tasarlayabilirsiniz. İster pazarlama videoları, ister eğitim materyalleri, ister sosyal medya içerikleri hazırlıyor olun, kişiselleştirilmiş avatarınız kamerada olmanıza gerek kalmadan her yerde görünmenize yardımcı olur.

HeyGen, avatarınızın görünümünü, sesini ve mimiklerini özelleştirmenize olanak tanıyarak, tonunuzla ve kişiliğinizle mükemmel şekilde uyumlu hale getirir. Marka kimliğinizi yansıtan yüz hatlarını, kıyafetleri ve jestleri seçin. Avatarınız 175’ten fazla dilde konuşabilir, böylece küresel iletişimi hem kolay hem de gerçekçi kılarsınız.

HeyGen’in YZ destekli video oluşturma özelliğiyle, kamera, oyuncu veya karmaşık düzenleme araçlarına ihtiyaç duymadan profesyonel avatarlar tasarlayabilirsiniz. Hedef kitlenizle bağ kuran, ilgi çekici ve ölçeklenebilir video içerikleri oluşturmanın en kolay yolu budur.

YZ avatarınızı oluşturmak için en iyi uygulamalar

Özel avatarınızın doğal ve profesyonel görünmesini sağlamak için şu basit ipuçlarını izleyin:

✓ Yüksek kaliteli video veya görseller kullanın: Net ve iyi aydınlatılmış görüntüler en gerçekçi sonuçları sağlar.
✓ Parlak ve dengeli ışıkta çekim yapın: YZ'nin ayrıntıları doğru yakalaması için gölgelerden kaçının.
✓ Arka planları sade tutun: Düz, dikkat dağıtmayan arka planlar daha temiz bir nihai çıktı oluşturur.
✓ Ses klonlamayı deneyin: Avatarınızın sizin gibi konuşması için HeyGen’in YZ ses klonlamasını kullanın.
✓ Kıyafetleri ve mimikleri özelleştirin: Markanıza uyacak şekilde giyim, ton ve jestleri ayarlayın.
✓ Birden fazla dil ekleyin: Küresel kitlelere ulaşmak için 175’ten fazla dil ve aksanda doğal bir şekilde konuşun

Avatarınızla eğitimler veya ürün demoları kaydetmek mi istiyorsunuz? YZ Ekran Kaydediciyi deneyerek videolarınızı doğrudan tarayıcınızda kaydedin

YZ avatarlarıyla etkileşimi artırın

HeyGen, kamera, oyuncu veya kurgu becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel, gerçeğe yakın avatarlar oluşturmayı kolaylaştırır. Her şey tarayıcınızda çalışır, böylece dakikalar içinde kusursuz sonuçlar elde edebilirsiniz.

✓ Doğal mimikler ve jestler: Avatarlar, tonunuza uyum sağlayan gerçekçi yüz animasyonlarıyla konuşur ve hareket eder.
✓ YZ ses klonlama: Gelişmiş konuşma senteziyle avatarınıza kendi sesinizi verin.
✓ Küresel dil desteği: 175+ dil ve aksanda doğal bir şekilde iletişim kurun.
✓ Basit tarayıcı iş akışı: Ek bir yazılıma gerek kalmadan videoları çevrimiçi olarak oluşturun, özelleştirin ve dışa aktarın.

HeyGen’in Kendi Avatarını Oluştur özelliği, karakterleri etkileyici hareketler, doğal seslendirme ve hedef kitlenizle bağ kurmanıza yardımcı olan gerçekçi detaylarla hayata geçirir.

Nasıl çalışır?

4 kolay adımda kendi özel YZ avatarınızı oluşturun

Kısa bir videodan tamamen kişiselleştirilmiş, konuşmaya hazır dijital benliğinize. HeyGen ile YZ avatarınızı oluşturmak hızlı ve son derece pratiktir. Başlamak için yalnızca kısa bir video veya fotoğraf yeterlidir. Sadece birkaç dakika içinde özel YZ avatarınız konuşmaya, sunum yapmaya ve kitlenizle etkileşim kurmaya hazır olur.

Adım 1

Kısa bir video kaydedin

Ekrandaki basit yönergeleri izleyerek, iyi aydınlatılmış ve net bir kendi videonuzu kaydedin.

Adım 2

Videonuzu ve onay formunuzu yükleyin

Görüntüleriniz güvenli bir şekilde işlenerek kişiselleştirilmiş avatarınız oluşturulur.

Adım 3

Görünümünüzü ve sesinizi özelleştirin

Tarzınızı, mimiklerinizi ve tonunuzu kişiliğinize veya markanıza uyacak şekilde ayarlayın.

Adım 4

Video oluşturmaya başlayın

Metninizi yazın, avatarınız mesajınızı herhangi bir dilde doğal bir şekilde iletsin.

Kendi avatarınızı oluşturma hakkında sık sorulan sorular

HeyGen'in “Kendi Avatarınızı Oluşturun” aracı nedir?

Yapay zeka destekli bir araçtır; videonuzu veya fotoğrafınızı konuşan dijital bir versiyonunuza dönüştürür. Bunu iş videoları, sunumlar ve içerik oluşturma için kullanabilirsiniz.

Bir fotoğraf veya videodan avatar oluşturabilir miyim?

Evet. Net bir fotoğraf veya kısa bir video klip yükleyin, HeyGen birkaç dakika içinde gerçeğe yakın avatarınızı oluştursun.

Avatarım farklı dillerde konuşabilir mi?

Evet. Avatarınız 175'ten fazla dil ve aksanda konuşabilir, bu da onu küresel kitleler için mükemmel hale getirir.

Avatarımı daha sonra güncelleyebilir veya yeniden oluşturabilir miyim?

Evet. Abonelik seviyenize bağlı olarak, kontrol panelinizden avatarları gerektiğinde silebilir, yeniden oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz.

Bu özellik tüm planlarda mevcut mu?

Özel avatar oluşturma, premium planlarda sunulur ve bazı planlar ücretsiz denemeler veya sınırlı erişim içerir.

