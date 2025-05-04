YZ ekran kaydedici

HeyGen’in YZ ekran kaydedicisiyle ekranınızı, web kameranızı ve sesinizi yakalayın. Mükemmel senkronizasyonla kaydedin, arka plan gürültüsünü temizleyin ve altyazıları otomatik olarak oluşturun. İndirme veya düzenleme yazılımına gerek kalmadan, dakikalar içinde yüksek kaliteli, paylaşılabilir videolar oluşturun.
Daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi kaydedin
HeyGen’in YZ Ekran Kaydedicisi, profesyonel kalitede videoları tek bir sezgisel platformda yakalamak, geliştirmek ve paylaşmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunar. İster eğitim içerikleri, ürün demoları, onboarding videoları ister ekip sunumları hazırlıyor olun, HeyGen tarayıcınızdan ayrılmadan zamandan tasarruf etmenize, verimliliğinizi artırmanıza ve stüdyo kalitesinde görüntü elde etmenize yardımcı olur.
YZ destekli iyileştirmeler, çok kaynaklı kayıt ve anında paylaşım araçlarıyla kaydettiğiniz her video profesyonel görünür ve son derece net duyulur.
Yapay zeka ile otomatik iyileştirme
Kayıtlarınızı otomatik olarak sıradan seviyeden mükemmele taşıyın. HeyGen’in gelişmiş yapay zekası, arka plan gürültüsünü kaldırarak, ses seviyelerini dengeleyerek ve gereksiz doldurma kelimelerini temizleyerek sesinizi gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Düzenleme gerekmez. Her seferinde akıcı, profesyonel kalitede kayıtlar elde edersiniz.
Yerleşik iyileştirme ayarlarıyla çıktınızı ince ayar yaparak sesinizi net ve doğal tutabilirsiniz; bu da içerik üreticileri, eğitmenler ve profesyoneller için idealdir.
Kusursuz çoklu kaynaklı kayıt
Ekranınızı, web kameranızı ve mikrofonunuzu aynı anda, mükemmel senkronize şekilde kaydedin. Kayıt sırasında görünümler arasında kolayca geçiş yaparak önemli görselleri veya yüz ifadelerini öne çıkarın.
Kayda başlamadan önce, metninizi planlamak için YZ video senaryo oluşturucuyu kullanarak mesajınızı net bir şekilde yapılandırın ve zamandan tasarruf edin.
Bu esnek kurulum, eğitimler, ürün tanıtımları veya uzaktan sunumlar için idealdir; videolarınıza izleyicilerin dikkatini canlı tutan kişisel bir dokunuş katar. Sadeleştirilmiş arayüz, kaynaklar arasında kayıt sırasında geçiş yaparken bile gecikme veya ses senkron sorunu yaşanmamasını sağlar.
Ekranınızı 4 kolay adımda kaydedin
Ekranınızı zahmetsizce kaydedin ve kayıtlarınızı HeyGen’in YZ Ekran Kaydedicisi ile ilgi çekici, profesyonel videolara dönüştürün.
HeyGen Ekran Kaydediciyi doğrudan tarayıcınızda başlatın. Herhangi bir indirme veya kurulum gerekmez; aracı açın ve saniyeler içinde kayda hazır olun.
Tam olarak ne kaydetmek istediğinizi seçin: ekranınızı, kameranızı veya her ikisini birden sesle birlikte. İzleyicilerinizin en önemli olana odaklanmasını sağlamak için istediğiniz zaman görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz.
Kayda bastığınız anda HeyGen’in YZ’si arka planda otomatik olarak çalışır. Arka plan gürültüsünü kaldırır, uzun duraklamaları kırpar, sesi dengeler ve hatta videonuzu hiçbir manuel düzenleme yapmadan akıcı ve profesyonel hale getirmek için altyazı bile ekler.
İşiniz bittiğinde kaydınızı önizleyin ve saniyeler içinde dışa aktarın. Düzenlenmiş videonuzu HD veya 4K olarak indirin ya da güvenli bir bağlantı üzerinden anında paylaşın; eğitim videoları, sunumlar ve ekip güncellemeleri için idealdir.
Bir YZ ekran kaydedici, ekranınızı, web kameranızı ve sesinizi yakalarken videonuzu otomatik olarak iyileştirir. HeyGen, gürültüyü kaldırarak, sessizlikleri kırparak ve altyazılar oluşturarak kayıtlarınızın manuel düzenleme yapmadan profesyonel görünmesini sağlar.
Evet. HeyGen, ekranı, web kamerasını ve mikrofonu aynı anda, mükemmel senkronizasyonla kaydetmenize olanak tanır. Kayıt sırasında yerleşimler arasında geçiş yapabilirsiniz; bu da hem görsellerin hem de sunucu anlatımının gerektiği eğitimler, demolar ve adım adım anlatımlar için idealdir.
Kesinlikle. HeyGen tamamen çevrimiçi çalışır, herhangi bir kurulum veya yükleme gerektirmez. Windows, Mac veya mobil tarayıcılarda anında kayıt yapabilir, tüm dosyalarınıza kolay erişim için güvenli bir şekilde bulutta saklayabilirsiniz.
Evet. Yerleşik yapay zeka arka plan gürültüsünü kaldırır, ses seviyelerini dengeler, gereksiz kelimeleri kırpar ve netliği otomatik olarak artırır. Daha da temiz sonuçlar için, sesi daha sonra şu aracı kullanarak iyileştirebilirsiniz: Videonun Sesini Artırma Aracı
Evet. HeyGen, kayıt sırasında otomatik olarak doğru altyazılar ve transkriptler oluşturur. Bu, videolarınızı daha erişilebilir, takip etmesi daha kolay ve YouTube, Reels ve dahili eğitim portalları gibi platformlar için hazır hale getirir.
Sessizlik kaldırma, sahne algılama, kırpma ve altyazı ayarlamaları gibi YZ özelliklerini kullanarak hızlı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bölümleri kesmek gibi ek ince ayarlar için Çevrimiçi Video Kırpıcı
Evet. Temel sürümle videoları ücretsiz olarak kaydedebilir, iyileştirebilir ve dışa aktarabilirsiniz. Yükseltme yaptığınızda ekipler için premium özelliklerin, daha uzun kayıtların ve gelişmiş iş akışlarının kilidi açılır. Buradan kayıt olabilirsiniz
