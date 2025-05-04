YZ ekran kaydedici

HeyGen’in YZ ekran kaydedicisiyle ekranınızı, web kameranızı ve sesinizi yakalayın. Mükemmel senkronizasyonla kaydedin, arka plan gürültüsünü temizleyin ve altyazıları otomatik olarak oluşturun. İndirme veya düzenleme yazılımına gerek kalmadan, dakikalar içinde yüksek kaliteli, paylaşılabilir videolar oluşturun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi kaydedin

HeyGen’in YZ Ekran Kaydedicisi, profesyonel kalitede videoları tek bir sezgisel platformda yakalamak, geliştirmek ve paylaşmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunar. İster eğitim içerikleri, ürün demoları, onboarding videoları ister ekip sunumları hazırlıyor olun, HeyGen tarayıcınızdan ayrılmadan zamandan tasarruf etmenize, verimliliğinizi artırmanıza ve stüdyo kalitesinde görüntü elde etmenize yardımcı olur.

YZ destekli iyileştirmeler, çok kaynaklı kayıt ve anında paylaşım araçlarıyla kaydettiğiniz her video profesyonel görünür ve son derece net duyulur.

Yapay zeka ile otomatik iyileştirme

Kayıtlarınızı otomatik olarak sıradan seviyeden mükemmele taşıyın. HeyGen’in gelişmiş yapay zekası, arka plan gürültüsünü kaldırarak, ses seviyelerini dengeleyerek ve gereksiz doldurma kelimelerini temizleyerek sesinizi gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Düzenleme gerekmez. Her seferinde akıcı, profesyonel kalitede kayıtlar elde edersiniz.

Yerleşik iyileştirme ayarlarıyla çıktınızı ince ayar yaparak sesinizi net ve doğal tutabilirsiniz; bu da içerik üreticileri, eğitmenler ve profesyoneller için idealdir.

Kusursuz çoklu kaynaklı kayıt

Ekranınızı, web kameranızı ve mikrofonunuzu aynı anda, mükemmel senkronize şekilde kaydedin. Kayıt sırasında görünümler arasında kolayca geçiş yaparak önemli görselleri veya yüz ifadelerini öne çıkarın.

Kayda başlamadan önce, metninizi planlamak için YZ video senaryo oluşturucuyu kullanarak mesajınızı net bir şekilde yapılandırın ve zamandan tasarruf edin.

Bu esnek kurulum, eğitimler, ürün tanıtımları veya uzaktan sunumlar için idealdir; videolarınıza izleyicilerin dikkatini canlı tutan kişisel bir dokunuş katar. Sadeleştirilmiş arayüz, kaynaklar arasında kayıt sırasında geçiş yaparken bile gecikme veya ses senkron sorunu yaşanmamasını sağlar.

Nasıl çalışır?

Ekranınızı 4 kolay adımda kaydedin

Ekranınızı zahmetsizce kaydedin ve kayıtlarınızı HeyGen’in YZ Ekran Kaydedicisi ile ilgi çekici, profesyonel videolara dönüştürün.

Adım 1

YZ Ekran Kaydediciyi açın

HeyGen Ekran Kaydediciyi doğrudan tarayıcınızda başlatın. Herhangi bir indirme veya kurulum gerekmez; aracı açın ve saniyeler içinde kayda hazır olun.

Adım 2

Ne Çekmek İstediğinizi Seçin

Tam olarak ne kaydetmek istediğinizi seçin: ekranınızı, kameranızı veya her ikisini birden sesle birlikte. İzleyicilerinizin en önemli olana odaklanmasını sağlamak için istediğiniz zaman görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz.

Adım 3

Kayıtlarınızı yapay zeka ile geliştirin

Kayda bastığınız anda HeyGen’in YZ’si arka planda otomatik olarak çalışır. Arka plan gürültüsünü kaldırır, uzun duraklamaları kırpar, sesi dengeler ve hatta videonuzu hiçbir manuel düzenleme yapmadan akıcı ve profesyonel hale getirmek için altyazı bile ekler.

Adım 4

Anında önizleyin ve paylaşın

İşiniz bittiğinde kaydınızı önizleyin ve saniyeler içinde dışa aktarın. Düzenlenmiş videonuzu HD veya 4K olarak indirin ya da güvenli bir bağlantı üzerinden anında paylaşın; eğitim videoları, sunumlar ve ekip güncellemeleri için idealdir.

Ekran kaydedici hakkında sık sorulan sorular

YZ ekran kaydedici nedir?

Bir YZ ekran kaydedici, ekranınızı, web kameranızı ve sesinizi yakalarken videonuzu otomatik olarak iyileştirir. HeyGen, gürültüyü kaldırarak, sessizlikleri kırparak ve altyazılar oluşturarak kayıtlarınızın manuel düzenleme yapmadan profesyonel görünmesini sağlar.

Ekranımı ve web kameramı aynı anda kaydedebilir miyim?

Evet. HeyGen, ekranı, web kamerasını ve mikrofonu aynı anda, mükemmel senkronizasyonla kaydetmenize olanak tanır. Kayıt sırasında yerleşimler arasında geçiş yapabilirsiniz; bu da hem görsellerin hem de sunucu anlatımının gerektiği eğitimler, demolar ve adım adım anlatımlar için idealdir.

YZ ekran kaydedici doğrudan tarayıcıda çalışıyor mu?

Kesinlikle. HeyGen tamamen çevrimiçi çalışır, herhangi bir kurulum veya yükleme gerektirmez. Windows, Mac veya mobil tarayıcılarda anında kayıt yapabilir, tüm dosyalarınıza kolay erişim için güvenli bir şekilde bulutta saklayabilirsiniz.

HeyGen, kayıtlarımdaki ses kalitesini iyileştirebilir mi?

Evet. Yerleşik yapay zeka arka plan gürültüsünü kaldırır, ses seviyelerini dengeler, gereksiz kelimeleri kırpar ve netliği otomatik olarak artırır. Daha da temiz sonuçlar için, sesi daha sonra şu aracı kullanarak iyileştirebilirsiniz: Videonun Sesini Artırma Aracı

Ekran kaydedici altyazıları otomatik olarak oluşturuyor mu?

Evet. HeyGen, kayıt sırasında otomatik olarak doğru altyazılar ve transkriptler oluşturur. Bu, videolarınızı daha erişilebilir, takip etmesi daha kolay ve YouTube, Reels ve dahili eğitim portalları gibi platformlar için hazır hale getirir.

Kayıtlarımı aldıktan sonra düzenleyebilir miyim?

Sessizlik kaldırma, sahne algılama, kırpma ve altyazı ayarlamaları gibi YZ özelliklerini kullanarak hızlı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bölümleri kesmek gibi ek ince ayarlar için Çevrimiçi Video Kırpıcı

HeyGen'in YZ ekran kaydedicisini kullanmak ücretsiz mi?

Evet. Temel sürümle videoları ücretsiz olarak kaydedebilir, iyileştirebilir ve dışa aktarabilirsiniz. Yükseltme yaptığınızda ekipler için premium özelliklerin, daha uzun kayıtların ve gelişmiş iş akışlarının kilidi açılır. Buradan kayıt olabilirsiniz

