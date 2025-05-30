Sadece birkaç tıklamayla kliplerinizi tek, akıcı bir videoda birleştirin. Dosyalarınızı yükleyin, sıralayın ve filigran ya da kayıt olma zorunluluğu olmadan tertemiz bir MP4 indirin. Her şey doğrudan tarayıcınızda, hızlı ve güvenli şekilde çalışır. Sosyal medya paylaşımları, telefonla çekilmiş klipler, okul projeleri veya hızlı düzenlemeler için idealdir. Basit tutun, videolarınızı birleştirin ve saniyeler içinde kullanıma hazır bir dosya elde edin.
İki videoyu tek bir akıcı hikayede birleştirin
Bu araç, hiçbir şey yüklemeden videoları birleştirmeniz için size basit bir yol sunar. Kliplerinizi yükleyin, sıralamalarını değiştirin, ihtiyaç duymadıklarınızı kırpın ve projenize en uygun yerleşimi seçin. Müzik ekleyebilir, karışık yönlendirmeleri düzeltebilir ve yatay ya da dikey videoları tek, temiz bir dosyada birleştirebilirsiniz. MP4, MOV, AVI ve daha fazlasını destekler ve her cihazda çalışır. Tüm işlemler tarayıcınızda güvenli bir şekilde gerçekleştirilir; böylece videolarınızı hızlıca birleştirip, tamamlanmış dosyanızı zahmetsizce indirebilirsiniz. Ayrıca, görsellerden sıfırdan içerik oluşturmanızı sağlayan to Video aracını da keşfedebilirsiniz.
HeyGen ile videoları birleştirmek için en iyi uygulamalar
Birkaç hızlı düzenleme, birleştirilmiş videonuzun daha akıcı görünmesini sağlayabilir. Belirgin kalite değişimlerini önlemek için kliplerinizin çözünürlüklerini birbirine yakın tutmaya çalışın. Videolarınız farklı yönlerde çekildiyse, konuyu ortada ve izlenmesi kolay tutmak için kırpma veya yerleşim araçlarını kullanın. Geçişlerin doğal hissettirmesi için ses seviyelerini kontrol edin ve ihtiyaç duymadığınız anları kırpın. Platformunuza uygun bir en-boy oranı seçin ve dışa aktarmadan önce videonuzu önizleyerek her şeyin akıcı olduğundan emin olun.
Videoları HeyGen’in YZ Studio’su ile neden birleştirmelisiniz?
bu çevrimiçi video birleştirici, hesap oluşturmadan, indirme yapmadan ve filigran olmadan klipleri birleştirmenizi sağlar. Her cihazda çalışır ve MP4 ile MOV gibi popüler formatları destekler; böylece videolarınızı kolayca yükleyip birleştirebilirsiniz. Birden fazla klibi bir araya getirebilir, görüntü kalitesini koruyabilir ve bitmiş videonuzu sadece birkaç saniyede kaydedebilirsiniz. Dosyalarınız işleme sırasında güvende tutulur ve indirme sonrasında silinir. İş, okul veya sosyal platformlar için temiz, paylaşmaya hazır videolar oluşturmanın basit bir yoludur. Videolarınıza daha fazla kişilik katmak isterseniz, Kendi Avatarınızı Oluşturun aracımızı deneyin.
HeyGen'de iki videoyu nasıl birleştirirsiniz
İki videoyu birleştirmek, HeyGen’in YZ Stüdyosu’na yükleyip sahneleri düzenleyerek dışa aktarmak kadar kolaydır. Sadece yükleyin, düzenleyin, düzenlemelerinizi yapın ve son MP4 dosyanızı birkaç dakika içinde dışa aktarın.
MP4, MOV, AVI veya diğer desteklenen formatlardaki video dosyalarınızı yükleyin. Birleştirmek istediğiniz tüm kliplerin hazır olduğundan emin olun.
Kliplerinizi istediğiniz sıraya yerleştirin. Kenarları kırpın, düzeni ayarlayın ve her sahneyi konumlandırarak her şeyin sorunsuz bir şekilde hizalanmasını sağlayın.
Videonuzu sesi ekleyip değiştirerek, zamanlamayı ayarlayarak ve geçişlerin doğal akmasını sağlayarak geliştirin. Her şeyin doğru göründüğünden emin olmak için sıranızı önizleyin.
Memnun kaldığınızda, kliplerinizi tek bir kesintisiz videoda birleştirin. Son MP4 dosyanızı dışa aktarın ve anında indirin. Tüm süreç hızlı, anlaşılır ve tamamen çevrimiçi gerçekleşir.
Kliplerinizi yükleyin, düzenleyicide sıralayın ve birkaç dakika içinde tek bir MP4 olarak dışa aktarın. Kliplerinizi birleştirmeden önce kırpmak veya temizlemek isterseniz Çevrimiçi Video Kırpıcıyı deneyin
Evet. İki veya daha fazla klibi hiçbir ek ücret ödemeden birleştirebilir ve sosyal medya, sunumlar veya okul projeleri için hazır, filigransız bir MP4 olarak dışa aktarabilirsiniz.
Hayır. Birleştirilmiş son videonuz HD kalitesinde keskinliğini korur ve akıcı oynatma için optimize edilir. HeyGen, işleme sırasında netliği, rengi ve çözünürlüğü otomatik olarak korur.
MP4, MOV, AVI ve WebM dosyaları yükleyebilirsiniz. Araç, dikey ve yatay videoları tek bir temiz videoda birleştirmenize olanak tanıyan karışık yönlendirmeleri de destekler.
Evet. Araç, iPhone, Android ve tabletlerdeki mobil tarayıcınızda, ayrıca Mac, Windows ve Chromebook üzerinde doğrudan çalışır.
Evet. Yeni bir ses parçası yükleyebilir veya orijinal sesi koruyabilirsiniz. Oynatma hızını ayarlamanız gerekirse Ses Hızı Değiştirici
Evet. Videolarınız tarayıcıda güvenli bir şekilde işlenir ve indirme işleminden sonra otomatik olarak silinir. Süreç boyunca içeriğinize yalnızca siz erişebilirsiniz.
Kesinlikle. TikTok, Instagram Reels, YouTube ve daha fazlası için klipleri birleştirebilirsiniz. Anlatımlı videolar oluşturmak veya YZ sesleri eklemek için Metinden Konuşmaya Video Aracı
