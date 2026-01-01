YZ podcast klip oluşturucu, uzun bölümleri dakikalar içinde kısa ve paylaşılabilir kliplere dönüştürür. Kaydınızı yükleyin, yapay zekanın en iyi anları bulmasına izin verin ve altyazılı kliplerinizi her yerde paylaşmaya hazır şekilde alın.
Podcast'leri dönüştüren yapay zeka destekli klip oluşturucu
Kısa klipler için yapay zeka destekli öne çıkan an tespiti
Skip hours of scrubbing through a timeline. HeyGen's Video Agent and advanced AI technology analyzes your podcast, reads speech and pacing, and the clip generator identifies the strongest moments of your podcast using AI. You get share-ready clips from parts of your podcast, each a complete video highlight.
İzleyicileri etkilemek için altyazı ve transkripsiyon
Çoğu sosyal medya klibi sessizde oynatılır, bu yüzden ekrandaki metin izleyicilerin dikkatini üzerinde tutar. Doğru transkripsiyon, konuşmayı YZ Studio editöründe otomatik zamanlanmış altyazılara dönüştürür ve yerleşik altyazı oluşturucu; yazı tiplerini, renkleri ve yerleşimi yeniden biçimlendirerek izleyicileri her türlü sosyal medya platformunda etkilemenizi sağlar.
Dikkat çeken kısa videolar için video düzenleme özellikleri
Birkaç küçük sürçmeyi düzeltmek için çekimi tekrar tekrar kaydetmeyi bırakın. Tek tıklamayla, YZ destekli Konuşma Temizleme dolgu kelimeleri, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri kaldırır, ardından HeyGen'in YZ video editörü bölümleri görünmez geçişlerle birleştirir. Sonuç, atlama kesmeler olmadan yüksek kaliteli, kusursuz bir çekimdir.
Audiogram, reel ve kısa biçimli video klipler
A widescreen clip dies in a vertical feed. Each clip is auto-reframed into short-form video with a reel generator for instagram reels, shorts for tiktok, and square posts, plus an audiogram for audio or video shows. One upload looks native across major video platforms.
Podcast sesini 175+ dile dönüştürün
Tek bir podcast, ilk kitlesinin çok ötesine ulaşabilir. Herhangi bir klibi, tonunuzu koruyan doğru dudak senkronizasyonu ve ses klonlama ile 175+ dile dönüştürün veya daha hızlı sonuç için yalnızca sesli YZ dublajı kullanın. Her pazara yüksek kaliteli video içerik yayınlayın ve yeniden kayıt yapmadan yeni dinleyiciler kazanın.
Podcast klip fikirleri ve kullanım alanları
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
YZ podcast klip oluşturucu nasıl çalışır
Tam bir podcast kaydından, hiçbir manuel düzenleme gerektirmeden, dört basit adımda cilalı ve paylaşmaya hazır kliplere geçin.
Tam podcast'inizi video veya ses formatında yükleyin. Sistem, klip seçimi için içeriği otomatik olarak yazıya döker.
YZ, tüm bölümü tarar, konuşma ve tempo akışını analiz eder ve en güçlü anları klipler olarak ortaya çıkarır.
Konuşma Temizleme, dolgu kelimeleri, duraklamaları ve yanlış başlangıçları kaldırır, ardından altyazılar sizin için eklenir.
Her bir klibi dikey, kare veya geniş ekran formatında dışa aktarın; tüm sosyal kanallarda paylaşmaya hazır olsun.
Yes. Speech Cleanup detects filler words, long pauses, false starts, and retakes, then uses invisible transitions to bridge the gaps effortlessly. HeyGen's video editing features let you review each edit, so the final clip sounds smooth and looks like a clean single take.
Hayır. Mevcut bir kayıttan podcast klipleri oluşturabilir veya altyazılar, b-roll ve YZ görselleriyle yüzü görünmeyen bir video versiyonu üretebilirsiniz. 1.100’den fazla avatar ve Avatar IV ile, kamera kullanmadan içerik oluşturabilir ve hiç çekim yapmadığınız haftalarda bile düzenli olarak paylaşım yapmaya devam edebilirsiniz.
Evet. Podcast ses kaydınızı yükleyin, sistem her önemli anı altyazı ve görsellerle bir video klibe veya audiogram’a dönüştürsün. 300’den fazla seçenek arasından sizin sesinize uyan YZ ses klonlama ile anlatım ekleyebilir, böylece ses odaklı bir programla bile profesyonel görünümlü bir video dosyası oluşturabilirsiniz.
Evet. HeyGen 175'ten fazla dili destekler; böylece tek bir kaydı alıp, doğru YZ dudak senkronizasyonu ve korunmuş ses tonuyla kolayca yerelleştirebilirsiniz. Bu, podcast'inizin erişimini genişletmenin ve yeniden kayıt yapmadan dünya çapında yeni dinleyiciler çekmenin hızlı bir yoludur.
Most clipping apps stop at trimming. Beyond highlights, you get Speech Cleanup, branded captions, avatars, and translation in one text to video platform used by OpenAI, Shopify, and HubSpot. It helps you streamline your podcast production process and maximize your podcast's output.
Evet, HeyGen kredi kartı gerektirmeyen ücretsiz bir plan sunar; böylece ürünü ücretsiz deneyebilir ve formatı test etmek için ücretsiz bir podcast klibi oluşturabilirsiniz. Aylık 24 $’dan başlayan ücretli planlar, daha uzun bölümlerin kilidini açar, daha fazla klip oluşturmanıza olanak tanır ve YZ video oluşturucuya tam erişim sağlar.
Yes. Apply your logo, colors, fonts, and intro and outro with brand kits to create captivating content that matches your show. You can even swap a presenter's look with AI face swap to keep visuals consistent across a series, from the first clip to the last.
Evet. Araç, web seminerleri, röportajlar ve ekran paylaşımları dahil olmak üzere tüm uzun kayıtlarla çalışır. Bir bağlantı yapıştırın veya bir dosya yükleyin, script to video iş akışını kullanarak markalı bir intro ekleyin ve ardından konuşmanızı her kanal için kısa, altyazılı kliplere dönüştürün.
Upload your recording and HeyGen surfaces the highlights, so you can create engaging podcast clips and produce clips for instagram in minutes. Add captions and branding in the AI Studio editor, then publish podcast clips effortlessly without any manual editing.
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Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
Transform long podcast episodes into captioned, social-ready clips with AI.