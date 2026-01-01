Sosyal medya için YZ podcast klip oluşturucu

YZ podcast klip oluşturucu, uzun bölümleri dakikalar içinde kısa ve paylaşılabilir kliplere dönüştürür. Kaydınızı yükleyin, yapay zekanın en iyi anları bulmasına izin verin ve altyazılı kliplerinizi her yerde paylaşmaya hazır şekilde alın.

AI podcast clip generator turning a long episode into short, captioned, social-ready clips.
141.942.891Oluşturulan videolar
116.690.525Oluşturulan avatarlar
19.574.816Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Öne çıkan özellikler

Podcast'leri dönüştüren yapay zeka destekli klip oluşturucu

Kısa klipler için yapay zeka destekli öne çıkan an tespiti

Skip hours of scrubbing through a timeline. HeyGen's Video Agent and advanced AI technology analyzes your podcast, reads speech and pacing, and the clip generator identifies the strongest moments of your podcast using AI. You get share-ready clips from parts of your podcast, each a complete video highlight.

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AI-powered highlight detection surfacing the strongest moments of a podcast as short clips.

İzleyicileri etkilemek için altyazı ve transkripsiyon

Çoğu sosyal medya klibi sessizde oynatılır, bu yüzden ekrandaki metin izleyicilerin dikkatini üzerinde tutar. Doğru transkripsiyon, konuşmayı YZ Studio editöründe otomatik zamanlanmış altyazılara dönüştürür ve yerleşik altyazı oluşturucu; yazı tiplerini, renkleri ve yerleşimi yeniden biçimlendirerek izleyicileri her türlü sosyal medya platformunda etkilemenizi sağlar.

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Caption and transcription tools adding auto-timed subtitles to a podcast clip.

Dikkat çeken kısa videolar için video düzenleme özellikleri

Birkaç küçük sürçmeyi düzeltmek için çekimi tekrar tekrar kaydetmeyi bırakın. Tek tıklamayla, YZ destekli Konuşma Temizleme dolgu kelimeleri, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri kaldırır, ardından HeyGen'in YZ video editörü bölümleri görünmez geçişlerle birleştirir. Sonuç, atlama kesmeler olmadan yüksek kaliteli, kusursuz bir çekimdir.

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Video editing features cleaning up speech for scroll-stopping podcast clips.

Audiogram, reel ve kısa biçimli video klipler

A widescreen clip dies in a vertical feed. Each clip is auto-reframed into short-form video with a reel generator for instagram reels, shorts for tiktok, and square posts, plus an audiogram for audio or video shows. One upload looks native across major video platforms.

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Audiogram, reel, and short-form video clips auto-reframed for vertical feeds.

Podcast sesini 175+ dile dönüştürün

Tek bir podcast, ilk kitlesinin çok ötesine ulaşabilir. Herhangi bir klibi, tonunuzu koruyan doğru dudak senkronizasyonu ve ses klonlama ile 175+ dile dönüştürün veya daha hızlı sonuç için yalnızca sesli YZ dublajı kullanın. Her pazara yüksek kaliteli video içerik yayınlayın ve yeniden kayıt yapmadan yeni dinleyiciler kazanın.

Ücretsiz başlayın →
Transforming podcast audio into 175+ languages with accurate lip-sync.

Podcast klip fikirleri ve kullanım alanları

Podcast yayıncıları uzun bölümleri yeniden kullanıyor

Podcast yayıncıları uzun bölümleri yeniden kullanıyor

Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.

Viral olan sosyal medya klipleri oluşturun

Viral olan sosyal medya klipleri oluşturun

Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.

Transform podcast content into video clips

Transform podcast content into video clips

Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.

Podcast demolarınız için medya klipleri

Podcast demolarınız için medya klipleri

Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.

Podcast içerik ajansları için klip oluşturucu

Podcast içerik ajansları için klip oluşturucu

Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.

Podcast'inizi ekip eğitimine dönüştürün

Podcast'inizi ekip eğitimine dönüştürün

Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.

Nasıl çalışır

YZ podcast klip oluşturucu nasıl çalışır

Tam bir podcast kaydından, hiçbir manuel düzenleme gerektirmeden, dört basit adımda cilalı ve paylaşmaya hazır kliplere geçin.

1. adım

Bölümünüzü yükleyin

Tam podcast'inizi video veya ses formatında yükleyin. Sistem, klip seçimi için içeriği otomatik olarak yazıya döker.

Step 2

Klipleri yapay zekanın bulmasına izin verin

YZ, tüm bölümü tarar, konuşma ve tempo akışını analiz eder ve en güçlü anları klipler olarak ortaya çıkarır.

Adım 3

Düzenleyin ve altyazı ekleyin

Konuşma Temizleme, dolgu kelimeleri, duraklamaları ve yanlış başlangıçları kaldırır, ardından altyazılar sizin için eklenir.

Adım 4

Dışa aktarın ve paylaşın

Her bir klibi dikey, kare veya geniş ekran formatında dışa aktarın; tüm sosyal kanallarda paylaşmaya hazır olsun.

Upload your episode step illustration.
Let AI find the clips step illustration.
Clean up and caption step illustration.
Export and share step illustration.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Bir YZ podcast klip aracı, podcast sesinden dolgu kelimeleri kesik kesik duyulan geçişler olmadan kaldırabilir mi?

Yes. Speech Cleanup detects filler words, long pauses, false starts, and retakes, then uses invisible transitions to bridge the gaps effortlessly. HeyGen's video editing features let you review each edit, so the final clip sounds smooth and looks like a clean single take.

Podcast klipleri oluşturmak için kamerada görünmek zorunda mıyım?

Hayır. Mevcut bir kayıttan podcast klipleri oluşturabilir veya altyazılar, b-roll ve YZ görselleriyle yüzü görünmeyen bir video versiyonu üretebilirsiniz. 1.100’den fazla avatar ve Avatar IV ile, kamera kullanmadan içerik oluşturabilir ve hiç çekim yapmadığınız haftalarda bile düzenli olarak paylaşım yapmaya devam edebilirsiniz.

Ses veya video yükleyip yine de video klipler oluşturabilir miyim?

Evet. Podcast ses kaydınızı yükleyin, sistem her önemli anı altyazı ve görsellerle bir video klibe veya audiogram’a dönüştürsün. 300’den fazla seçenek arasından sizin sesinize uyan YZ ses klonlama ile anlatım ekleyebilir, böylece ses odaklı bir programla bile profesyonel görünümlü bir video dosyası oluşturabilirsiniz.

Can I turn one episode into clips in other languages?

Evet. HeyGen 175'ten fazla dili destekler; böylece tek bir kaydı alıp, doğru YZ dudak senkronizasyonu ve korunmuş ses tonuyla kolayca yerelleştirebilirsiniz. Bu, podcast'inizin erişimini genişletmenin ve yeniden kayıt yapmadan dünya çapında yeni dinleyiciler çekmenin hızlı bir yoludur.

Neden basit bir podcast kırpma uygulaması yerine HeyGen kullanmalısınız?

Most clipping apps stop at trimming. Beyond highlights, you get Speech Cleanup, branded captions, avatars, and translation in one text to video platform used by OpenAI, Shopify, and HubSpot. It helps you streamline your podcast production process and maximize your podcast's output.

Is the AI podcast clip generator free, and what do paid plans add?

Evet, HeyGen kredi kartı gerektirmeyen ücretsiz bir plan sunar; böylece ürünü ücretsiz deneyebilir ve formatı test etmek için ücretsiz bir podcast klibi oluşturabilirsiniz. Aylık 24 $’dan başlayan ücretli planlar, daha uzun bölümlerin kilidini açar, daha fazla klip oluşturmanıza olanak tanır ve YZ video oluşturucuya tam erişim sağlar.

How do I export clips for Instagram with my own branding?

Yes. Apply your logo, colors, fonts, and intro and outro with brand kits to create captivating content that matches your show. You can even swap a presenter's look with AI face swap to keep visuals consistent across a series, from the first clip to the last.

Bir webinardan veya videodan Instagram için klipler oluşturabilir miyim?

Evet. Araç, web seminerleri, röportajlar ve ekran paylaşımları dahil olmak üzere tüm uzun kayıtlarla çalışır. Bir bağlantı yapıştırın veya bir dosya yükleyin, script to video iş akışını kullanarak markalı bir intro ekleyin ve ardından konuşmanızı her kanal için kısa, altyazılı kliplere dönüştürün.

How do I create engaging podcast clips for Instagram?

Upload your recording and HeyGen surfaces the highlights, so you can create engaging podcast clips and produce clips for instagram in minutes. Add captions and branding in the AI Studio editor, then publish podcast clips effortlessly without any manual editing.

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HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Transform long podcast episodes into captioned, social-ready clips with AI.

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